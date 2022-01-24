Не завидовать. Не надо Зависть ничего не изменит…Женщина, у которой небольшая пенсия, уверяла меня, что счастья нет. А есть беспокойство и томительное ожидание конца.Она огорчилась. У одной из ее подруг резко разбогател сын. Резко! Деньги посыпались. И он маме снял в Париже номер в небольшой гостинице аж на полтора месяца. И она улетела гулять по парижским бульварам.И вторая подруга тоже «выбилась в люди». Не знаю, откуда у них деньги. Но им удалось построить трехэтажный особняк. В нем какая-то необыкновенная лестница. А еще в доме есть библиотека. Для этого они собирали книги. Им знакомые отдавали – кому не жалко.И в библиотеке рядами красивые шкафы. Посередине рабочий стол. На нем компьютер – общий, для всей семьи. И в их личных комнатах тоже есть компьютеры.Прекрасная столовая, гостиная, как у русских помещиков. Всего, как говорится, навалом.И бедная пенсионерка загрустила. Мало того – озлилась.Глазки несчастные, голос подавленный. Говорит о тяжелой юности, что дорогую одежду даже близко не видела. Перед пенсией умудрилась купить норковую шубу. Единственная дорогая покупка за всю жизнь.Уверяла меня в несправедливости жизни. Кому-то всё, кому-то ничего.Париж и особняк выбили ее из колеи.И вдруг «привязалась» ко мне с вопросом: счастлив ли я?Знаете, вопрос мне не нравится. Что значит, счастлив? Счастье – это отсутствие несчастья. Так в народе говорят.Только почувствовал, что всё, сказанное мною, вызовет у нее раздражение. А поддакивать не хотелось.Сегодня часа в два ночи на меня напал озноб. Знаете, это когда зуб на зуб не попадает? Нашел силы встать. Натянул футболку. Но согреться не смог.Вынимать из шкафа второе одеяло – идти далеко. А меня буквально колотило. Руку протянул – содрал с дивана покрывало. Закутался. Согрелся. Интересно, что это было?А утром – радость, что не заболел. Искренняя радость.После завтрака – на улицу. У нас много снега. И Солнце. Воздух – не надышишься. Зашел в магазин. Смотрю – дешевые гранаты. Купил один. И этот гранат оказался великолепным.А еще дочь сказала, что за счет фирмы ей застеклят балкон. Она в начале июня переезжает в ипотечную квартиру. Это большая радость! И за балкон платить не надо.Поздним вечером нашел аудиокнигу – Гарри Поттер. Третий роман. Включил, читает замечательный артист. Слушаю и ем гранат.И на душе очень хорошо. Спокойно и умиротворенно.Как об этом расскажешь женщине, подруга которой полтора месяца в Париже?Оторвался от Поттера. Нашел концерт одного драматического артиста. Он изумительно поет русские романсы.Надо было сидя слушать, но я в это время протирал книги. На них много пыли. В самые красивые моменты откладывал книгу и тряпку, слушал пение. И мне казалось, что нельзя так хорошо петь. И на душе легко и радостно, потому что есть на свете талантливые люди, которые могут нас сделать счастливыми.За окном тихо. Светло от выпавшего снега. Завтра внучка – в школу. Ей, конечно, не хочется. Но я радуюсь: пусть учится! Все в жизни пригодится.Без всего этого мне не надо Парижа. И библиотеки в особняке. Выше себя не прыгнешь. Душа уравновешенная, не возмущенная приступами зависти – вот что хорошо.Не завидовать. Не надо.Мы тоже богатые! Еще как богатые! Дети у нас, внуки. И мы не разучились радоваться жизни…Автор: Георгий Жаркой