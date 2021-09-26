NASA готовит последнюю капсулу времени для потомков?

Как сообщает в материале за 22-е сентября vox.com, NASA, ESA и космические агентства еще более чем десяти стран, готовы, наконец, запустить на орбиту космический телескоп Джеймс Уэбб (The James Webb Space Telescope). Первоначально он назывался «Космический телескоп нового поколения» (Next-generation space telescope, NGST), но потом был переименован в честь второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба. Старт ракеты-носителя «Ариан 5» намечен на 18 декабря.

Телескоп будет как бы преемником Хаббла, но гораздо больше по размерам и превосходит его по возможностям более чем в 100 раз:

Главной отличительной особенностью телескопа являются составное зеркало из 18 сегментов и теплозащитный экран. К зеркалу были предъявлены очень строгие требования по массе и по размеру, поэтому пришлось делать его раскладным, чтобы оно влезло в ракету.

Теплозащитный экран тоже является чудом технологий, имеет размер 20 на 14 метров и состоит из пяти многослойных листов, собранных из каптона, алюминия, легированного кремния и других современных материалов. В результате даже при нахождении на солнце экран в тени дает температуру, близкую к абсолютному нулю.

Поскольку для картинок с телескопа еще рановато, vox.com приводят в качестве иллюстрации фото так называемых «Столпов Творения» – пылевого скопления в созвездии Орла, находящегося от Земли на дистанции 7 000 световых лет. Слева фото, сделанное Хабблом, справа картинка, которую увидит телескоп Джеймс Уэбб:

Разница в изображении достигается за счет того, что здесь на фото оптики Хаббла наложено инфракрасное изображение этой области. Другими словами телескоп Джеймс Уэбб ИНФРАКРАСНЫЙ.

Любовь к инфракрасному свету светлейших адептов уже не раз и не два обсуждалась на конспирологических форумах, поскольку своим личным девайсом такого типа обзавелся даже Ватикан.

Однако, Джеймс Уэбб – это нечто беспрецедентное. Его цена – 10 миллиардов долларов. Это четыре АПЛ «Вирджиния», 10 яхт Алишера Усманова, а если измерять в ценовом эквиваленте батутов Рогозина, то батуты можно протянуть до Плутона и посылать по ним отважных космонавтов.

Вторая странность телескопа – это время его строительства, которое на сегодня составляет 25 лет. Начали его делать в 1996-м и планировали запустить в 2007-м, что вполне нормально для проекта такой сложности, хотя и неудобно с точки зрения новых технологий. За 10 лет электроника устаревает радикально, поэтому всё, что туда планировали впихать в 1996-м в 2007-м морально устарело и нужно было пихать уже что-то новое. И так без конца. А сейчас вообще уже 2021-й год и продолжение этого проекта уже как-то не совсем оправдано.

В свете этих фактов часть конспирологов думает, что задержка с запуском вышла из-за ошибки в расчетах по движению некоего объекта, видимого в инфракрасном свете. Сначала думали, что объект появится в 2007-м, потом в 2009-м и так далее:

Запустить телескоп в 2007-м и потом ждать 10 лет нельзя – время работы многих конструктивных элементов там ограничено, поэтому, по мере получения новой информации от астрономов запуск телескопа и переносили. Иначе эти чудеса и не объяснить, поскольку запускать в 2021-м году креатив от 1996-го года нет никакого смысла. С таким же успехом NASA снова могло порадовать господина Рогозина и купить не только батуты, но и попросить его притащить из музея “Спутник”. Или “Спутник V”, на котором катали Белку и Стрелку. А потом бы запустили этот девайс с артефактными лампами по геостационарной орбите и Роскосмос мог бы снова гордиться.

С другой стороны, не все конспирологи есть нибиролги, не все разделяют теорию круглой Земли. И эти люди задают все те же вопросы, которые задавали еще во времена Хаббла. Так, NASA пишут, что они и туда хотят посмотреть, и сюда, и вообще там для изучения намечены тысячи объектов. Но возникает вопрос: а кто этот чудо-телескоп будет крутить? Посадят верхом смертника-космонавта в кандалах? Автоматика будет крутить, скажут сторонники круглой Земли?

Автоматика может, конечно, многое, но речь идет о невесомости, в которой телескоп нужно повернуть на заданный угол и зафиксировать намертво. В Пулковской обсерватории не имеющий аналогов телескоп советские астрономы прибили в деревянному полу гвоздями, но в космосе деревьев нет, а доставка гвоздей ракетами стоит дорого. Более или менее точно позиционировать бочку с космонавтами перед стыковкой сложно, но можно – там на борту много топлива и можно долго играться, подруливая то туда, то сюда. А у телескопа канистр с метаном как-то не видно и его можно настроить будет только один раз. Но при этом NASA будет показывать картинки всего космоса и как объяснить это чудо никто не знает.

Если правы сторонники Плоской Земли, то рано или поздно мы правду все-таки узнаем. Но, если правы сторонники круглой, то есть телескоп полетел смотреть на Нибиру – то узнать правду нам скорее всего уже никогда не светит. Телескоп полетел уже, видимо, последний, который должен посмотреть на красную планету вблизи и потом NASA передаст эти данные по поколению, запечатав записку с флэшкой в несгораемой капсуле. Она должна будет пережить катаклизм и забросить информацию в следующий цивилизационный цикл, в котором тоже знать обо всем детально будут лишь единицы, а остальным придется просто следить за развитием событий.

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