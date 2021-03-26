Нарисуйте эту руну везения на запястье. В жизнь придут любовь, изобилие, достаток и удача

Каждому знакома ситуация, когда неудачи в жизни, любви и деньгах словно преследуют по пятам. Конечно, бывают разные ситуации, и причиной неудач могут быть решения принятые в прошлом, но зачастую такие неудачи, это результат кармической энергии.

Здесь способна помочь руна на защиту, что бы любовь, изобилие, достаток и удача не уходили от вас, нарисуйте на запястье простую руну.

Эта практика вам поможет в кратчайшие сроки

Бывают такие ситуации, когда человек старается изо всех сил решить какой-то очень важный вопрос, либо пробить какую-то сложную ситуацию, но постоянно идет череда неудач.

Возникают какие-то проблемы, препятствия, неудачи, если это усложняется и с каждым днем становится все хуже и хуже, то вам нужно обязательно провести данную практику.

Данная практика совершенно простая и может сделать абсолютно любой человек.

Когда вы чувствуете, что вам просто не везет ни в чем, нарисуйте на своем запястье руну защиты.

Эти древние знаки обладают сильнейшей энергетикой, передающейся на все поколения. Благодаря правильной просьбе, в течение даже буквально ближайших часов снимет с вас негатив, который накопился за последнее время.

При взаимодействии с вашим организмом руна начнет чесаться или греть место, на котором вы ее нарисовали. Это может продлиться несколько минут, затем положительная энергетика словно противоядие пойдет по вашим клеткам уничтожая симптомы затяжного невезения.

Рисуем руну на любом запястье и при рисовании повторяйте такие слова:

“Уходи печаль, беда за тяжёлые ворота. В моём мире нет тебе места, в моём мире удача и везение. В моем мире я хозяйка/хозяин я всё смогу.”

Говорите один раз, когда будете рисовать. На этом все и оставляете эту руну на три дня, подрисовывать не нужно. Вы уже активировали.

Через три дня, если она у вас осталась вы ее просто смываете с благодарностью и все.

Вы увидите как в вашей жизни пойдет полоса везения и удачи. У вас все будет получаться.

Данную практику можно повторять по необходимости, то есть если вы чувствуете, что у вас опять начинаются проблемы, нарисуйте данную руну и у вас опять все восстановится.

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