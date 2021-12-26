«Мой папа Дед Мороз»: теплая история о новогоднем чуде Чудеса случаются. Особенно в преддверии Нового года. И не только с малышами, которые верят в сказку. Чудо может произойти с каждым. И даже с Дедом Морозом! Теплый, трогательный, возвращающий веру в чудеса рассказ Алексея Белякова: Мой друг Федя подрабатывал Дедом Морозом. Много лет. Феде было уже за сорок, и, честно говоря, это была единственная его стабильная работа. Весь год он занимался разным: то таксистом, то курьером, то в ремонтной бригаде. Но уже в конце ноября Федя начинал получать заказы на Деда Мороза. Федю ценили и передавали друг другу родители. Федя был замечательным Дедом Морозом.Что странно: своих детей у него не было. Три развода было, а детей не было. Федя детей любил, он их сходу располагал, знал какие-то шифры и коды детских душ. Как-то пришел ко мне в гости, сын и дочь еще были маленькие. Федя улыбнулся им с порога: «Здорово, черти!». И они сразу его полюбили. В тот вечер мне не удалось с ним поговорить, его унесли черти. То есть мои дети. Он играл с ними в тигра, потом в колдуна, потом в динозавра, дальше не помню.Думаю, Федя сам был ребенком. Большим ребенком. Да, он много умел, даже класть плитку, но оставался ребенком. Потому и семейная жизнь не сложилась.Весь декабрь он мотался по городу на своей дряхлой «тойоте», потея под алой синтетической шубой, не успевая даже поесть.У Феди был только один святой день — 31 декабря. На который он никогда не брал заказов, как его ни просили, какие ни сулили деньги. Это был день его второго рождения. Однажды, еще в юности, он напился, уехал на электричке невесть куда. Его вынесли на дальней станции, оставили на ночной платформе. Федя бы там околел, но по небесной случайности его заметил машинист товарного, затормозил, втащил в кабину. Машинист нарушал все инструкции, но он спас Феде жизнь. После этого Федя бросил пить, а детям машиниста отправлял подарки. Мелочь, конфеты, но регулярно.С той поры 31 декабря Федя оставался дома. Пил чай, играл в компьютерные игры, заказывал на дом огромную пиццу.Итак, вечером 30 декабря, пять лет назад Федя ехал на последний заказ. Детей звали Галя и Толя. Раньше Федя у них не бывал. По дороге он изучил «досье» в мобильном. Вере пять лет, Толе — семь. Толя в Деда Мороза не верит, играет в роботов и любит Илона Маска.Как было условлено, Федя позвонил маме от подъезда. Та быстро спустилась, в большом мужском пальто на плечах:— Добрый вечер! Меня зовут Вера, вот подарки. Толе, конечно, робот. А Гале — наряд принцессы, — Вера протянула коробки. — Только большая просьба. Толя будет грубить… не обращайте внимания. Они с папой оба упертые материалисты, понимаете? А Галечка — вот она совсем не такая. Вы больше с ней.— Не волнуйтесь! — усмехнулся Федя. — Бегите, замерзнете.Через пятнадцать минут Федя звонил в дверь. И услышал мерзкий голос мальчика:— Явился! Актеришка с синтетической бородой! Галька, это к тебе!Неприятный мальчик открыл дверь, оглядел Деда Мороза:— Странно. Трезвый. В прошлом году был совсем…К счастью, в прихожую выбежала сестричка, в нарядном розовом платье с мишками:— Здгаствуй, догогой Дедушка Могоз! — девочка не выговаривала «Р».— Здравствуй, Галя! — улыбнулся ей Федя. И незаметно дал легкого пинка мальчику. — И тебе привет от Илона Маска!Мальчик быстро обернулся, недоуменно оглядел Деда: неужели он дал пинка? Но Федя подкрутил синтетические усы и важно прошагал внутрь.Было поздно, Федя очень устал и надеялся провести этот сеанс за 15 минут. Он вручил девочке коробку с платьем, та запрыгала. Протянул гнусному мальчику коробку с роботом:— Это тебе, нигилист!— Как ты меня назвал? Глистом?— Нигилистом, умник. Латинское слово. Когда-то я жил в Древнем Риме.Мальчик подошел ближе:— Хорош врать! А будешь выступать — мой папа тебя побьет.Мама Вера тут же вмешалась:— Так, хватит! Сейчас Галечка споет песенку и мы отпустим Дедушку.Но Дед Мороз Федя вдруг раззадорился:— Нет, а где ваш папа? Я бы с ним устроил бой на татами. Я жил в Древней Японии и занимался дзюдо триста лет.— Папа на работе! — ответил мальчик. — Но он тебя точно побьет.В это время у мамы Веры зазвонил телефон. Она взяла трубку и стала охать: «Прости, я забыла… Ну я дура! Сейчас забегу!». И схватила Деда Федю за алый рукав:— Умоляю, дедушка! Ради всех древних японцев! Посидите с ними 15 минут. Мне надо к подруге в соседний подъезд, отдать деньги. Заняла и забыла… ну понимаете…Феде совсем не хотелось потеть еще пятнадцать минут, но он же был очень добрый. Он согласился.И остался с романтической Галей, и нигилистом Толей. Галя спела ему песенку. А Толя вдруг присмирел. Он подошел к Феде и сказал:— Ладно, извини… Но было бы лучше, если бы ты починил на кухне кран. Капает, я спать не могу.— Кран? — удивился Федя. — А папа на что?— Он занят, он бизнесмен.Когда мама Вера пришла, Федя, прямо в бороде и алой шубе, раскручивал кран. Мальчик Толя стоял рядом, подавал инструменты и говорил деду:— Снял бы ты бороду…— Не могу. Я же Дед Мороз, ты забыл?— Ладно-ладно. Ты крутой Мороз.Мама Вера умоляла Федю все бросить, завтра они вызовут слесаря, и вообще детям спать… Но Федя что-то мычал в бороду, а дети прыгали рядом и кричали: «Мы не хотим спать! К нам пришел крутой Мороз, вау!»Наконец, Федя закончил с краном. Вытер пот алой шапкой. И тут девочка Галя сказала: «И еще моя кроватка вся расшаталась…» А брат добавил: «Всё у нас тут расшаталось».Но Федя ответил:— Дети, милые! Если бы я пришел к вам с утра…— Что вы! — воскликнула Вера. — Они шутят.До лифта Деда Мороза вызывалась провожать девочка Галя, в наряде романтической принцессы. Когда Федя уже стоял в лифте, она вдруг сказала:— Нет у нас никакого папы. Мама повесила в шкаф мужские вещи. Мама врет, что папа бизнесмен, в долгой командировке, мама думает, что мы в это верим. Толик верит, как дурак. Но папы нет. Я никогда его не видела. До свиданья, Дедушка Мороз!Следующим утром, 31 декабря в квартире Веры, Толи и Гали раздался звонок. На пороге стоял Федя, в обычной своей куртке.— Вы курьер? — спросила Вера.Но тут выбежал Толя:— Мам, ты совсем? Это наш Дед Мороз, не узнала?— Ага, — улыбнулся Федя. — Я сегодня так, без церемоний. И день свободный. Так что у вас там расшаталось?…Федя, Вера, Галя и Толя живут вместе уже пять лет. Еще появилась сестричка Аня, ей уже три года. А Вера и Толя, когда в школе спрашивают, кто их папа, отвечают спокойно: «Дед Мороз. Не верите?»Автор: Алексей Беляков Источник