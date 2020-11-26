Метеориты всё прибывают, но когда появится ГЛАВНЫЙ?

Как сообщает meteorshowertonight.org, в период с 20-го по 23 ноября 2020 года на Бразилию упало стразу три крупных болида. Последний – в 2 часа ночи 23 ноября:

Еще два упали ранее, 20-го ноября:

Приблизительно в то же время, 21-го ноября 2020 года, ТРИ болида упали на Испанию:

20-го ноября 2020 года метеорит упал на Техас:

А 19 ноября МЕДЛЕННЫЙ и очень яркий метеорит наблюдали над Центральной Европой:

Как все мы понимаем – не каждый метеорит попадает в поле зрение камеры, не каждый попавший на камеру попадает в СМИ, и не каждый , попадающий в СМИ видим мы. Отсюда, учитывая восемь болидов за три дня, про которые есть и фото, и видео, и публикации в журналах, нужно думать, что за истекший период прилетело всего несколько больше. И это аномально высокая плотность метеорного потока.

Идем к следующему источнику, и смотрим, что пишут сенситивные люди, которые или молятся, после чего получают то или иное откровение, или видят какие-то необычные сны. Например, господин с ником AJ сообщает следующее:

В этом сне я стоял и смотрел на облачное небо. И луна интенсивно светилась сквозь облака, двигаясь вправо по курсу столкновения с другой сияющей небесной планетой, которая была очень большой. Внезапно луна превратилась в футбольный мяч с черно-белыми пятнами, когда она ударилась о блестящую поверхность небесного тела. Столкновение с бОльшей планетой имело тот же эффект, как если бы футбольный мяч отскочил от сетки. Сон сам по себе странный, но для меня он странный вдвойне – я не фанат футбола и футбол мне никогда в жизни не снился.

А здесь вангует девушка из Нигерии: Я сегодня молилась как обычно в 12 часов дня, когда внезапно на меня снизошло видение густой и вязкой тьмы, покрывающей Землю в виде дыма. Я видела бегущих испуганных людей и тоже забежала в дом, стала быстро закрывать двери и окна, поскольку всё вокруг покрывала тьма. И еще у меня было какое-то внутреннее чувство, что каждый должен быть в своем СОБСТВЕННОМ доме, чтобы его нельзя было найти снаружи. И еще я знала, что это продлиться несильно долго – несколько часов, после чего всё наладится.

Сны и видения, как мы уже не раз говорили – источник информации не очень надежный, мало ли что и кому приснилось или привиделось. Но когда сны на одну и ту же тему видят МИЛЛИОНЫ людей, причем одновременно – это уже очень серьезно. И сейчас в топах сновидений всего три сюжета: война, зомби с чипами и космический катаклизм – тьма, Нибиру, метеориты и так далее. Война – намба ван, а зомби с метеоритами конкурируют за второе место. Причем, метеориты видят даже известные российские астрологи:

В общем, что-то комическое грядет и бахнет довольно скоро. Когда это будет точно – тут мы не знаем, но следим за развитием событий.

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