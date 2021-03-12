«Мантра для обиженных»: исцеляющая техника от Ошо

Обида — слишком мощная негативная эмоция, чтобы носить ее в себе. Только дайте ей повод основаться в вашем разуме и она начнет хозяйничать, все разрушать.

Существует много техник борьбы с обидой. И мы хотим вам предложить одну из них — очень любопытную мантру от Ошо. Те, кто уже попробовал, утверждают, что она работает! Так что прочитайте, улыбнитесь и забудьте об обиде.

«Я такой важный индюк, что не могу позволить, чтобы кто-то поступал согласно своей природе, если она мне не нравится. Я такой важный индюк, что если кто-то сказал или поступил не так, как я ожидал — я накажу его своей обидой. О, пусть видит, как это важно — моя обида, пусть он получит ее в качестве наказания за свой «проступок». Ведь я очень, очень важный индюк!