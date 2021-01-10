Лилит: Первая жена Адама

Всем известно, что женой первого человека, Адама, была Ева и что Бог сотворил её из ребра Адама. Но в Книге Бытия скупо упоминается, что до Евы у Адама была другая женщина, сотворенная, как и он, из глины. Безымянная. Куда она делась и как её звали, Библия молчит. Но народная молва сделала её демоном и дала ей имя — Лилит.

Откуда вообще появилось имя Лилит? Самое занятное, что в Библии его нет. А есть упоминание некой «лилит» в Книге Исайи, в пророчестве о гибели Идумеи. В синодальном переводе это пророчество выглядит так: «И зарастут дворцы её колючими растениями, крапивою и репейником — твердыни её; и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой».

История с языкознанием

«Ночное привидение» и есть библейское lilith, во всяком случае, так это слово переведено, хотя с погрешностями против истины, потому что точнее было бы сказать «ночное создание», что для правоверных иудеев, которые сочинили Библию, звучало скорее как «ночной демон», «дух ночи», безусловно — злой, поскольку добрых ночных духов не бывает. А кто ещё шастает по ночам? Грабители и душегубы. И ламии. Именно так и перевели это слово в латинской Библии.

Что же касается сотворения Адама и Евы, то либо Книга Бытия крайне непоследовательна, либо творений было несколько. Первый раз о том, что Бог создал человека, говорится в таком стихе: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Однако главой позже говорится о сотворении только одного Адама, которого Бог сделал из глины и поселил в сотворённом им Эдемском саду в качестве садовника, то есть «наполнять землю» этому бедолаге было не с кем. Тогда Бог создал ему жену. Процесс описан так: «И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбер его, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа». Имя создания — Ева.

Очевидно, эти библейские неувязки так беспокоили толкователей текста, что из них «родилась» Лилит.

Апокрифическая биография

Во всей красе Лилит, ещё не первая супруга Адама, появляется в иудейском Талмуде. У неё красивое лицо, длинные волосы и крылья. Талмуд знает Лилит как демоницу, порождающую ночныхдемонов. В народной традиции Лилит считалась губительницей новорождённых. Под покровом ночной тьмы она прокрадывалась в дом и либо похищала младенцев, либо высасывала из них кровь, либо убивала или наводила злые чары. Поэтому для защиты от Лилит существовал ряд заговоров, а отец должен был всю ночь перед обрезанием младенца сидеть у колыбели и читать священные тексты. Имелись и специальные амулеты, на них писали имена трёх ангелов, посланных Богом следить за Лилит — Сеной, Сансеной, Самангелоф. Имена ангелов появились из народной легенды о договоре, заключённом Богом с демоницей.

Эта легенда наиболее полно изложена в средневековом тексте, известном как «Алфавит Бен-Сиры». После того, как Бог сотворил Адама по Своему образу и подобию, Он сказал, что человеку нехорошо быть одному, и сотворил точно тем же способом и женщину, которую нарёк Лилит. Но Адам хотел властвовать над женщиной, чтобы она ему подчинялась, а женщине это не понравилось. Она сказала: «Мы равны друг другу, поскольку мы оба были созданы из земли». Адам не уступал, тогда Лилит произнесла тайное имя Бога, которое знала, и ветер подхватил и унёс её прочь. Адам взмолился Богу со слезами на глазах: «Женщина, которую Ты для меня сотворил, сбежала!» Бог послал следом трёх ангелов, имена которых вы уже знаете. Они нашли беглянку посреди Красного моря, где она весело проводила время. И потребовали вернуться. На что получили отказ. Лилит сказала, что была создана не для ублажения Адама, а для того, чтобы насылать болезни на новорождённых: над мальчиками она властна в течение восьми дней, до обрезания, над девочками — в течение 12 дней. Ангелам ничего не оставалось, как оставить Лилит в покое. Но перед тем, как её покинуть, они заключили договор: если на шее ребёнка будет амулет с именами этих ангелов, то Лилит его не тронет.

После этого бессмертная Лилит получила своего рода развод, жила в своё удовольствие и плодила демонов. Ну а Богу пришлось создавать другую подругу для Адама. Вторую супругу Он творил на глазах Адама из крови, плоти, жил и сухожилий. Процесс Адаму так не понравился, что он отказался назвать сотворённое существо женой. Куда делась эта вторая женщина, легенды не говорят. Зато третья попытка оказалась успешной. Но для этого Богу пришлось Адама усыпить, чтобы он не видел, какие манипуляции с его ребром производит Создатель.

Есть ещё один нюанс в этой пикантной библейской истории. Согласно народным легендам, жизнь Адама с Евой складывалась не лучшим образом. Ева оказалась толстой, глупой, легкомысленной, болтливой, ревнивой, лживой, завистливой и любила подслушивать и распускать сплетни. После того, как их выдворили из Эдема, он не желал к своей супруге даже прикоснуться и в течение 130 лет совокуплялся со всем, что движется, только не с Евой. Разумеется, то, что рождалось от семени Адама, не было «по его образу и подобию». Адам порождал демонов и демониц. Как Лилит. А чтобы наконец-то родить нормального сына, пришлось вернуться к Еве.

Ламия и другие

Но откуда же в иудейском фольклоре взялось такое существо, как Лилит? Прямые аналоги нужно искать у соседей. «Лиль» переводится с шумерского как «дух», «лилу» с аккадского — как «ночь», на иврите «лилит» имеет ещё и значение ночной птицы, совы. Но впервые демоническое существо Ки-сикил-лил-ла-ке появляется в шумерском эпосе о Гильгамеше. Богиня Инанна посадила в своём саду дерево хулуппу, чтобы сделать из его древесины кровать и трон. Но через 10 лет она увидела, что в корнях дерева поселилась змея, в ветвях дерева свила гнездо птица, а в стволе живёт эта самая Ки-сикил-лил-ла-ке. Тогда богиня призвала на помощь Гильгамеша. Он ударил по дереву, и змея уползла, птица с птенцами улетела, а Ки-сикил-лил-ла-ке бросилась прочь и поселилась в диких местах.

От Ки-сикил-лил-ла-ке, очевидно, произошли вавилонские и ассирийские демоны ночи: лилу — мужского пола, лилиту и ардат лили — женского. Причём в некоторых текстах ардат лили выступает как маленькая дочка лилиту. Позже вавилонская лилиту стала доброй богиней Ламашту или Ламассу, но некоторых злых качеств богиня не утратила — это она несла ответственность за смерть новорождённых, выкидыши, тяжёлые роды и прекращение лактации. Ламассу изображали с женской головой, львиным телом и крыльями орла. Чтобы спастись от Ламашту, прибегали к помощи повелителя ветров — Пазузу. Пазузу тоже был не без греха. Он приносил с собой засуху, голод или же наводнения.

В еврейской традиции все эти ближневосточные демоны и слились в фигуру Лилит. Причём на арамейских и еврейских заклинательных чашах можно увидеть не лилиту женского пола, а лилу мужского. Имя этого существа было Багдана. Всю внутреннюю поверхность чаши заполняли магические тексты, а на самом дне рисовали демона, которого эти тексты должны были обезвредить. Именно поэтому его или её изображали со связанными руками и ногами. Обычно заклинание начиналось с таких слов: «Вы, лилиты, лилу мужского пола и лилита женского пола, демоны и ведьмы, заклинаю вас…». Магия защищала от всех лилу и лилиту, включая лилимов (так в еврейском фольклоре именовались многочисленные порождения Лилит).

Лилит и её порождения женского пола считались красавицами, соблазнявшими мужчин, среди ночи вторгавшимися в сны и подменяющими реальных женщин. Так что жены, несмотря на запреты раввинов, обращались к каббалистам и магам, чтобы изготовить защитную чашу. Или носили на груди амулет против Лилит и лилимов.

В античной Европе имелась, между прочим, своя Лилит. Звали её Ламия. И была она дочкой Посейдона и возлюбленной Зевса, но жена последнего, Гера, приревновала мужа к красавице и превратила её в чудовище. А бастардов Зевса убила. Ламия не могла этого пережить и стала убивать чужих детей. Переводчику «Вульгаты» Лилит, скитающаяся ночью в пустыне, сразу напомнила миф о Ламии. Вот почему и появилась «ламия» в пророчестве Исайи.

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