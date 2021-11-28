Крымские геоглифы оставлены НЛО или Советской Армией?

Командование Южного военного округа отказалось комментировать непонятные гигантские круги, обнаруженные на спутниковых картах Восточного Крыма. Если конкретней, речь идет о прибрежной зоне Побережья тысячи бухт, которую чаще называют Генеральские пляжи. Отсюда до Керчи около 35 км.

Оказалось, степь здешнего Караларского ландшафтного парка буквально усеяна странными земляными окружностями диаметром 190-380 метров. С земли их не видно, однако космическая съемка показывает чуть ли не фантастическую картину. В центре каждого круга наложен насыпной крест, что напоминает религиозный символ раннего христианства – кельтские кресты Британских островов.

Сейчас в сети множество версий: от остатков каких-то древних сооружений до следов от приземления неопознанных летающих объектов. Самое популярное объяснение, якобы на Керченском полуострове обнаружены настоящие геоглифы – масштабные рисунки на земле, рассмотреть которые можно только с высоты птичьего полета. Самые известные из мировых геоглифов расположены в Перу на легендарном плато Наска. Крупные рисунки на грунте имеются в Англии, например, созданная в древности Уффингтонская белая лошадь. В Челябинской и Самарской областях недавно также нашли гигантские геоглифы в виде рвов и каменной кладки.