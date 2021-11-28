Крымские геоглифы оставлены НЛО или Советской Армией?

Командование Южного военного округа отказалось комментировать непонятные гигантские круги, обнаруженные на спутниковых картах Восточного Крыма. Если конкретней, речь идет о прибрежной зоне Побережья тысячи бухт, которую чаще называют Генеральские пляжи. Отсюда до Керчи около 35 км.
Оказалось, степь здешнего Караларского ландшафтного парка буквально усеяна странными земляными окружностями диаметром 190-380 метров. С земли их не видно, однако космическая съемка показывает чуть ли не фантастическую картину. В центре каждого круга наложен насыпной крест, что напоминает религиозный символ раннего христианства – кельтские кресты Британских островов.
Сейчас в сети множество версий: от остатков каких-то древних сооружений до следов от приземления неопознанных летающих объектов. Самое популярное объяснение, якобы на Керченском полуострове обнаружены настоящие геоглифы – масштабные рисунки на земле, рассмотреть которые можно только с высоты птичьего полета. Самые известные из мировых геоглифов расположены в Перу на легендарном плато Наска. Крупные рисунки на грунте имеются в Англии, например, созданная в древности Уффингтонская белая лошадь. В Челябинской и Самарской областях недавно также нашли гигантские геоглифы в виде рвов и каменной кладки.
По всему Крыму много древних мегалитических сооружений – менгиров, кромлехов, дольменов. Есть они около Гаспры, Массандры и ялтинской Ореанды, у Бахчисарая и села Пионерское под Симферополем. Популярны у туристов погребальные дольмены, оставленные древними таврами на горе Кошка в курортном Симеизе. Южнобережную вершину Аю-Даг, знаменитую Медведь-гору, вообще считают «базой НЛО», потому что там постоянно появляются различные объекты явно внеземного происхождения. Хотя геоглифов подобного масштаба еще не обнаруживалось.
Хороший вопрос, почему раньше никто не обращал внимания на круги у Побережья тысячи бухт. В советские времена это была закрытая военная зона. Так, строго засекреченными считались полигон и аэродром в районе поселка Багерово. Он был способен принимать самолеты всех типов, в том числе носители ядерного оружия. Для взлета и посадки тяжелых ракетоносцев закатали полосу шириной 100 метров и длиной 3,5 км — одну из трех наиболее мощных взлетно-посадочных полос в стране. Ею мог воспользоваться даже «Буран» — орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы. Увы, советские шаттлы сюда не прилетели. Ну а при Украине гарнизон вообще пришел в упадок, разворованный вместе со всей инфраструктурой. Буквально накануне Крымской Весны местные жулики уволокли последние плиты уникальной взлетной полосы.
Вполне вероятно, «круги на полях» — всего лишь полигонные мишени, выложенные еще в 50-х годах и предназначенные для авиации. Это объясняет, зачем в центре каждого круга находится крест. По нему удобно прицеливаться при бомбометании. «Со временем насыпи заросли и приняли нынешние причудливые очертания, а их целевое предназначение давно забылось», — полагает известный крымский исследователь аномальных явлений Дмитрий Савва. Гипотезу об авиамишенях прошлого века подтвердил Сергей Уськов, начальник отдела научных исследований Управлении ООПТ Минприроды РК, куда входит природный парк «Караларский».
Группа крымских энтузиастов отправила соответствующее обращение в штаб Южного военного округа. Просят прояснить причастность армии к загадочным кругам на Керченском полуострове. Но штабисты из Ростова-на-Дону пока молчат.
Источник — Илья Сергеев .