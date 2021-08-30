Космический корабль в несколько километров: все, что известно о новом проекте Китая

Китайские исследователи изучают возможность сборки космического корабля на орбите Земли. Этот проект является частью амбиций страны по расширению освоения космоса. Согласно первоначальному отчету South China Morning Post, предложение Национального фонда естественных наук Китая проведет анализ механики создания «сверхбольшого космического корабля, охватывающего несколько километров». Другими словами, Китай только что сказал миру, что он заинтересован в создании космического корабля над Землей длиной в несколько километров. Это особенно актуально, учитывая, что скоро проект Международной космической станции прекратит свое существование.

В отчете отмечается, что это анализ идеи по созданию гигантского корабля — часть крупного стратегического аэрокосмической стратегии, которая обеспечит «использование космических ресурсов, исследование тайн Вселенной и долгосрочное пребывание на орбите в будущем». Согласно плану проекта, работа проводится агентством, которое находится в ведении Министерства науки и технологий Китая.

Кстати, этот масштабный проект — всего лишь один из 10 других предложенных исследовательских планов, опубликованных ранее в этом месяце отделом математических и физических наук. Сообщается, что он профинансирует пять общих проектов с максимальным бюджетом, эквивалентным $2,3 млн долларов (15 млн юаней).

Для возведения модульного космического корабля потребуется несколько запусков, а также потребуется сборка в самом космическом пространстве. Дело в том, что он будет весить слишком много и будет слишком массивным для запуска за один полет. Следовательно, специалисты, участвующие в проекте, столкнутся с проблемой. Им придется минимизировать вес космического корабля, чтобы уменьшить общее количество запусков, необходимых для доставки его частей в космос. А также оптимизировать затраты на строительство, чтобы они соответствовали бюджету. Также инженеры должны гарантировать управляемость конструкций, чтобы ограничить смещение, деформацию и вибрацию во время процесса сборки.

17 июня корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту произвел успешную стыковку со строящейся орбитальной станцией КНР. Китайская станция имеет три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос. На текущем этапе станция состоит из трех элементов: базового модуля «Тяньхэ», грузового корабля «Тяньчжоу-2» и «Шэньчжоу-12». Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.

Космические амбиции Китая растут

В последние годы Китай наращивает свою космическую программу и стремится показать миру, на что он способен.

Свой марсоход

Китай вложил большие средства в свою космическую программу в мае стал второй страной, разместившей на Марсе работающий марсоход, через два года после посадки своего первого космического корабля на обратной стороне Луны. На этой неделе китайский ровер «Чжужун» преодолел более километра по поверхности Марса в рамках своей миссии на этой планете. Об этом сообщает в понедельник агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центр лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении (CNSA).

Ранее CNSA заявило об успешном завершении основной миссии марсохода 15 августа, за время работы аппарата на поверхности планеты, специалисты получили более 10 гб данных.

«Чжужун» оснащен рядом приборов для исследований Марса — георадаром, магнитометром, метеорологическими приборами, панорамными и многоспектральными камерами.

В рамках исследований ровер сфотографирует поверхность планеты и соберет данные о геологии, топографии, метеорологических явлениях, участках водяного льда и признаках жизни на Красной планете. Весной ровер доставили на поверхность Марса с помощью космического аппарата «Тяньвэнь-1», который сел на поверхности планеты 15 мая, а уже 22 мая «Чжужун» успешно съехал по трапу с посадочной платформы.

Ровер «Чжужун» в составе первого китайского космического аппарата для исследований Марса «Тяньвэнь-1» был запущен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 июля 2020 года.

Своя космическая станция

Космическая станция «Тяньгун» должна стать третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией (после станций «Мир» и МКС), но меньшей по размерам. В собранном виде космическая станция из трех модулей будет иметь массу более 60 тонн, а со временем может быть расширена до 100 и более тонн.

Это третий китайский посещаемый орбитальный объект, запущенный по программе «Тяньгун». Первыми двумя были космические лаборатории «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2», предназначенные для отработки процессов стыковки и экспериментов, связанных с длительным пребыванием экипажей на орбите.

Китай начал сборку своей космической станции Tiangong («Тяньгун») в апреле этого года, и еще несколько модулей планируется запустить на околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты Long March 5 («Чанчжэн-5»).

Своя сверхтяжелая ракета

Китайская тяжёлая ракета космического назначения «Чанчжэн-5» (CZ-5) разработали в Исследовательском институте ракетной техники (CALT). CZ-5 имеет несколько проектных вариантов с разным числом и типом модулей. В ней применяются модули уже испытанных ракет того же поколения CZ-6, CZ-7, CZ-8.

Ракета способна вывести на низкую орбиту около 25 тонн груза. Это гораздо меньше чем то, на что способна текущая разработка частной американской фирмы SpaceX, гигант Falcon Heavy. На момент написания статьи основной компонент станции массой 22 тонны станет основным жилым помещением для космических астронавтов на борту станции, которое должно быть завершено где-то в следующем году, когда его масса достигнет примерно 100 тонн.

Что в итоге?

Эксперты уверены, в будущем Китай, несомненно, будет играть все более важную роль в космических миссиях. Стоит вспомнить о проекте «Чанчжэн-9». Это проектируемая китайская сверхтяжёлая ракета-носитель, разрабатываемая Китайской Академией технологии ракет-носителей. По информации, представленной на международном аэрокосмическом конгрессе в 2013 году, планируется создание сверхтяжёлой ракеты-носителя, превосходящей американские «Сатурн 5» и SLS.

В марте этого года Китай провел успешный пробный запуск сверхтяжелого ракетного двигателя с тягой 500 тонн. Инженеры отчитались, что «полусистема находится в полном рабочем состоянии».

Также у Китая есть планы отправить грузовой космический корабль На космическую станцию ​​Тяньгун в следующем месяце, за которым в октябре последует «Шэньчжоу-13», который доставит трех астронавтов на орбиту и вернется с нынешним экипажем.

Анастасия Никифорова

Источник