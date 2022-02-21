Конспирологическое: Что заставляет Солнце сходить с ума?

Как сообщает spaceweather.com, рядовая солнечная вспышка класса С достигла 10-11 февраля Земли выбросом CME, в результате чего накрылись 40 из 49 спутников Элона Маска, началась геомагнитная буря категории G1, а над Шотландией появилось северное сияние:

Солнечные вспышки, конечно, бывают самые разные, но такой эффект для вспышки класса С – это несколько многовато. Это заставляет подозревать, что в NASA что-то не договаривают. Но что?

Как пишут сегодня ufosightingshotspot.blogspot.com, просматривая архивы спутника SOHO – EIT284 энтузиасты обнаружили там какой-то прямоугольный пепелац непонятной природы:

Фотосессия за 3 февраля 2022-го года. А этот волшебный пепелац появился парой дней спустя, как раз в момент той самой необычной солнечной вспышки:

На самом деле можно, конечно, подумать, что это снова был какой-то артефакт, но таких артефактов в последнее время как-то много:

Flotas de naves #ufo #ovni entrando por el Sol ☀️ hacia nuestro sistema. ⤵️ Esto, no es CGi, son capturas de la sonda Soho, disponible en su sitio web. ¡Mírenlo por sí mismos! #SDV #SiguemeYTeSigo pic.twitter.com/B0gqRA2BHe— XendraTV (@TvXendra) February 8, 2022

Причем, некоторые артефакты наблюдаются даже с Земли, как это было недавно в Северной Дакоте и в Чили:

Артефактов стало так много, что их видят даже официалы. Например, в фотогалерею spaceweather.com местные адепты залили фото Солнца, на котором невооруженным глазом видны огромные пятна.

Светлые адепты, конечно, успокаивают публику и рассказывают, что так было всегда, но это чушь полнейшая.

В тёмном средневековье в Италии, в городе с чудным названием Пиза был такой адепт круглой Земли по фамилии Галилео Галилей. Он, как считается, изобрел подзорную трубу, что не совсем так. На самом деле на 200 лет ранее эту трубу изобрел один французский барон и приказал приварить её к своему любимому кремниевому ружью, тем самым сделав первый в мире оптический прицел, но это была уже другая история. А Галилей, когда сделал свой дейвас, посмотрел сквозь него на Солнце и узрел там пятна, о чем написал научную статью. Она и легла в основу уголовного дела, которое возбудила святая Инквизиция ибо в те времена даже дети знали, что Земля плоская и что на Солнце пятен нет. Другими словами, если бы эти пятна было видно невооруженным глазом Галилея не пытали бы железными плоскогубцами.

А теперь, раз пятна стали настолько огромные, с Солнцем надо думать что-то определенно случилось. Что случилось – никто не знает, но нибирологи думают, что скоро все будет как-то так (второе видео):

На ролике, конечно, не восход Нибиру, а просто странная красная радуга, на фоне которой мелькают молнии, но, судя по снам миллионов, наверное, уже людей, скоро всё будет на это очень похоже, так что следим за развитием событий. Источник — thebigtheone.com .