Компания Microsoft запатентовала способ цифровой реинкарнации любого человека

По документации, которая доступна на ресурсе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), трудно судить, на какой стадии находится разработка. Но описанный функционал системы вызывает четкие ассоциации с художественными произведениями в жанре киберпанк. Фактически, Microsoft собирается создавать цифровые копии живых или умерших личностей в виде интеллектуального цифрового собеседника.

Психологический профиль чат-бота будет формироваться на основе целого спектра различных данных. Среди них изображения, голос, записи в социальных сетях, электронные письма и сообщения в мессенджерах. По сути — любые формы информации, описывающие или созданные нужным человеком. На базе этих данных создается специальный индекс, который и будет определять характерные особенности «личности» бота. Судя по использованию термина «обучение», алгоритм будет включать нейросети, однако напрямую это в заявке не указано.

Зато в ней подробно описана схемы реализации подобного сервиса. Для загрузки информации о человеке, которого требуется «реинкарнировать», могут быть использованы как мобильные устройства (планшет или смартфон), так и любые компьютеры. Система будет клиент-серверной: для создания индекса, тренировки бота и хранения всех данных планируется использовать удаленный веб-портал.