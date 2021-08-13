Когда наступит новый мировой кризис, рассказал эксперт

По его словам, с 1990 года все кризисы начинались после того, как ставку поднимала Федеральная резервная система США.

Мировой долг США по отношению к ВВП достиг рекордного уровня. Такая ситуация наблюдалась только после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих мировых экономик к ужесточению кредитно-денежной политики может привести к долговому кризису уже через три или четыре года, заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Русецкий отметил, что его подход исключительно практический.