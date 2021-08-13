Когда наступит новый мировой кризис, рассказал эксперт

По его словам, с 1990 года все кризисы начинались после того, как ставку поднимала Федеральная резервная система США.
Мировой долг США по отношению к ВВП достиг рекордного уровня. Такая ситуация наблюдалась только после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих мировых экономик к ужесточению кредитно-денежной политики может привести к долговому кризису уже через три или четыре года, заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
Русецкий отметил, что его подход исключительно практический.
«В настоящий момент мировые центральные банки придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, сохраняя ставки ниже равновесных, вопрос повышения ставок — лишь вопрос времени», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, с 1990 года все кризисы начинались после того, как ставку поднимала Федеральная резервная система США. При этом сигналы об ужесточении политики ФРС прозвучали уже тогда, когда инфляция достигла максимального уровня с августа 2008 года.
Большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС высказались за повышение базовой ставки в 2023 году.
Аналогичным образом поступит, скорее всего, и Европейский Центробанк.
«То есть, у нас есть примерно 3-4 года до возможного долгового кризиса. Более структурные и длинные тренды сложнее прогнозировать», — считает Русецкий.
Ранее сообщалось, что наступление нового финансового кризиса неизбежно. Соответствующее заявление сделал зампред ЦБ Алексей Заботкин.
По его словам, нынешние меры поддержки экономики очень своевременны в качестве антикризисных. Но когда кризис закончится, их придется убрать для того, чтобы экономика страны могла нормально развиваться.