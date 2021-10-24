Китайский телескоп FAST сможет обнаружить инопланетные технологии, считает физик

Астрофизик Заза Османов из Свободного университета Тбилиси (Грузия) заявил, что крупнейший в мире китайский радиотелескоп FAST способен заранее обнаружить инопланетных роботов, которые направятся к Земле.

Османов недавно опубликовал статью, в которой подсчитал, сможет ли новый 500-метровый сферический телескоп Китая (FAST) обнаружить внеземные устройства еще задолго до того, как они вторгнутся на Землю. Предварительная версия исследовательской работы была опубликована на сайте arxiv.org.

Зонды фон Неймана — это гипотетический тип космических аппаратов, способных к самовоспроизведению используя материю из окружающей среды, либо фрагментов других космических аппаратов. Эту концепцию сформулировал американский физик Джон фон Нейман. По его мнению, технически продвинутые цивилизации могут использовать роботизированные зонды для исследования Вселенной.