Километровый астероид пролетит мимо Земли 21 марта

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что 21 марта мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, длина которого составляет 1 024 метров.



По данным NASA, космический камень движется со скоростью 34,4 км в секунду или 123 000 км в час, сообщает Express.

В ведомстве добавили, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии более 2 миллионов километров, что в 5 раз больше расстояния между нашей планетой и Луной.

Отмечается, что NASA отнесла 2001 FO32 к категории «потенциально опасный», однако это не означает, что астероид представляет непосредственную угрозу для Земли. Скорее всего имеется в виду, что когда-то в будущем астероид может столкнуться с Землей.