Как прожить жизнь и не пожалеть?

Шестьдесят лет я пытался подготовиться к тому, чтобы жить настоящей жизнью, — пишет экзистенциальный психотерапевт Джеймс Бьюдженталь в книге «Наука быть живым». — Шестьдесят лет я готовился к жизни, которая начнется, как только я выясню, как нужно жить… как только я заработаю достаточно денег… как только у меня будет больше времени… как только я буду больше похож на человека, которому можно доверять… В последнее время я чувствую, что знаю немного больше о том, как нужно жить, как быть другом, как быть искренним с людьми, как смотреть правде в глаза. В последнее время я стал больше надеяться на самого себя… Не опоздал ли я?»
Нас подгоняет убегающее время. Когда мы осознаем, что скоро, возможно, уже будет слишком поздно осуществлять наши намерения, мы начинаем действовать, пересиливая неуверенность, тревогу и чувство вины. Если бы мы жили вечно, мы бы, наверное, без конца откладывали этот решающий момент на потом. Однако стремления наконец зажить в полную силу не всегда достаточно для того, чтобы сделать первый шаг.
«Мы живем образами самих себя, а они искажены и снижены», — продолжает Бьюдженталь. Многие из нас привыкли жить «правильно», как должно, привыкли подавлять свои желания, а ощутив острую потребность быть самими собой, просто не знают, с чего же начать.
Только те, кто готов принять вызов смерти, решаются начать жить так, как сами для себя посчитают правильным
«Потребуется работа над собой, — говорит психотерапевт Ирвин Ялом. — Предстоит перестать идти на поводу у негативных мыслей («Я ни на что не гожусь») и разобраться в своих страхах, которые приводят к нежеланию что-то делать, менять».
Перфекционистам же, считающим, что у них нет права на ошибку, а для того, чтобы жить настоящей жизнью, необходимо быть идеальными, придется принять то, что за такой непреклонной установкой на самом деле кроется переживание собственной неполноценности.
Еще одна задача на этом пути — «вернуть себе врожденное право внутреннего голоса, которое было частично или полностью подавлено», пишет Джеймс Бьюдженталь. Ирвин Ялом добавляет: «И осознать и почувствовать, что мы полностью сами несем ответственность за свою жизнь».
Важно также обдумать и, возможно, пересмотреть свое отношение к тем образцам поведения, которые навязываются социальными стереотипами и родителями («Завести семью», «Устроиться на престижную работу»). Насколько они подходят лично нам? Ведь порой именно они толкают нас на отказ от собственных идеалов.
Управлять своей жизнью
Как отказаться от пассивности и внутренних запретов и начать жить, действуя в согласии со своей природой? Каждый ли из нас может возобновить связь со своими глубинными желаниями и прочертить заново свой жизненный путь?
Мартин Хайдеггер, создатель философии экзистенциализма, писал в книге «Бытие и время», что человек определяем другими людьми и внешними обстоятельствами, «он заброшен в них и не имеет возможности менять все и вся по собственному желанию».
Многие так и остаются в конформистском модусе «нерешительного существования», то есть никогда не задумываются о том, кто строит их судьбу, для чего они пришли в этот мир, они не стремятся ничего изменить, даже когда их жизнь им совсем не нравится. Они живут, отдавая бразды правления внешнему миру, пока однажды не столкнутся с ужасным (это термин Хайдеггера) переживанием своей ничтожности и конечности: «горстка червей в конце несобственной жизни» и вечное Ничто.
Заботиться о собственном мире означает и реализовать свои возможности. Пусть даже они не во всем зависят от нас
И только те, кто готов принять вызов смерти, решаются начать жить так, как сами для себя посчитают правильным. И перестают зависеть и жаловаться. При этом внешне их жизнь может и не измениться, уточняет Хайдеггер, но внутренне происходят огромные изменения, человек теперь живет «в модусе собственной жизни».
«Важно обратить внимание на то, что человек не обязательно внешне должен все изменить, бросить, начать с нуля, разорвать отношения, — замечает экзистенциальный психотерапевт Светлана Кривцова. — Насколько мне известно из практики, люди в период между 35 и 40 годами проходят все эти стадии внутри себя, внешне продолжая жить привычной жизнью. И остаются со своей семьей, в своей профессии — но уже по собственному выбору, проделав большую духовную работу, чтобы ответить на вопрос: «Свою ли жизнь я живу? Для чего я пришел в этот мир?» Этот период знаком многим как кризис середины жизни».
Ответственность перед лицом конечности жизни основатель экзистенциализма назвал заботой. Заботиться о собственном мире означает также и реализовать свои возможности. Пусть даже эти возможности не во всем зависят от нас.