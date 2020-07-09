Как прожить жизнь и не пожалеть?

Шестьдесят лет я пытался подготовиться к тому, чтобы жить настоящей жизнью, — пишет экзистенциальный психотерапевт Джеймс Бьюдженталь в книге «Наука быть живым». — Шестьдесят лет я готовился к жизни, которая начнется, как только я выясню, как нужно жить… как только я заработаю достаточно денег… как только у меня будет больше времени… как только я буду больше похож на человека, которому можно доверять… В последнее время я чувствую, что знаю немного больше о том, как нужно жить, как быть другом, как быть искренним с людьми, как смотреть правде в глаза. В последнее время я стал больше надеяться на самого себя… Не опоздал ли я?»

Нас подгоняет убегающее время. Когда мы осознаем, что скоро, возможно, уже будет слишком поздно осуществлять наши намерения, мы начинаем действовать, пересиливая неуверенность, тревогу и чувство вины. Если бы мы жили вечно, мы бы, наверное, без конца откладывали этот решающий момент на потом. Однако стремления наконец зажить в полную силу не всегда достаточно для того, чтобы сделать первый шаг.

«Мы живем образами самих себя, а они искажены и снижены», — продолжает Бьюдженталь. Многие из нас привыкли жить «правильно», как должно, привыкли подавлять свои желания, а ощутив острую потребность быть самими собой, просто не знают, с чего же начать.