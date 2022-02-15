Как не свихнуться и что делать во время перемен, кризисов, эпидемий?

Сейчас – самое время и мужчинам, и женщинам стать на Путь героя или Героини. Стать по-настоящему…У человека, которого завертела как щепку – Госпожа История – нет иного выбора, как встать на Путь Героя и начать жить в этом могучем Архетипическом Сценарии и – из него.
Ошибаются те, кто ради мирной цели выбирает Путь Героя
Тогда вы окажетесь как раз в нужном, ситуативно подходящем Архетипе, как будто окажетесь дома. А дома, как известно, ведь и стены помогают.
Путь Героя нельзя выбирать по любому поводу и без оного.
Ошибаются те, кто в мирное время ради мирной цели выбирает инструмент – Путь Героя.
Но вот когда пробил час «годины бедствий» – тогда всё наоборот – тогда уж роковым образом ошибается тот, кто ничего о Пути Героя не знает или понимает не правильно его динамику и логику.
Сейчас – самое время и мужчинам, и женщинам стать на Путь героя или Героини. Стать – по-настоящему.
К тому же вы можете собой гордиться, да-да! Почему?
Да потому что жалок тот, кто «проходил» путь Героя только… по Кэмпбэлу и на тренинге с печеньками и кофе-брейками.
Такой человек – жалок, пошл и абсолютно не нужен Мирозданию.
И мы с вами, уважаемые друзья и подруги, до некоторого времени – таковыми все были.
За исключением тех, кто в мирное время, пока мы смеялись, воспитывал ребёнка с ДЦП. Вот к тем претензий нет. Они стали на Путь Героя – вне перемен, кризисов и эпидемий.
Но у нас теперь появился шанс. Мы получили в руки редкое приглашение на бумаге верже – от Госпожи Истории. Мы можем прийти туда (куда нас зовут) и стать Человеком.
Наши фотографии не будут носить правнуки на параде «Бессмертный полк», хотя кто его знает.
Но у нас появится шанс стать чуть-чуть достойными своих дедов.
***
Живите сейчас в сценарии «Путь Героя». Освойте его теоретически, если ещё не освоили и не прочитали.
Пройдите его ещё раз (если уже проходили) – новыми глазами, увидевшими новое.
**
А сейчас я хочу обратить ваше внимание на Два Этапа из этого Пути: «Зов» и «Наставник».
Давайте проведём работу с картами, с теми, что у вас есть!
Зов
Общий Зов у всех один – перемена, произошедшая с планетой Земля. Но частный Зов – у каждого свой.
Зов – это знак, получив который вы поймёте, ваша жизнь больше не будет прежней, и это прекрасно, потому что новое обещает Награду! Такую, о которой ты даже и не подозревал.
Зов – это внезапное предложение, встреча, событие.
После него вам только и остаётся, что реагировать. Не реагировать на зов нельзя, невозможно. Если вы сыграете в шутку «Отвержение Зова», (бывает и такое!) он накатит волной ещё раз!
Вытащите две спонтанные карты из любой колоды психологических карт:
Как лично ко мне в эти дни придёт Зов?
Как я должен (должна) на него отреагировать лучшим образом?
Наставник
Наставник – он обязательно нужен Герою, который встал на Путь Героя.
Но Наставник – существо сложное. Он бывает нескольких типов – от ужасного до, скажем, со скрипом приемлемого. А идеальных наставников, тех-то и вообще не бывает, вот так-то.
Первый Тип Наставника – Урод. Делай всё наоборот тому, что он говорит и чем тебя пугает.
Вытащите одну спонтанную карту. Такой обязательно к вам прилепится – это законы жанра.
Второй Тип Наставника – Слабак. Делай лучшее из того, что он говорит и прости ему его выпирающие слабости.
Вытащите три карты, тоже спонтанно.
Его ценные и сильные месседжи, которые меня вразумят и спасут,
Его глупости – не цепляюсь к ним чересчур сильно, а то главного не увижу,
Где я встречу столь ценного для меня человека.
***
Вот мы немножечко и коснулись Пути Героя – в теории.
Но такая теория – очень близка к практике!
Зачем «свихиваться», кода сама жизнь даёт вам шанс стать Личностью, которой отнюдь не три копейки цена? Радоваться надо, радоваться!