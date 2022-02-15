Как не свихнуться и что делать во время перемен, кризисов, эпидемий?

Сейчас – самое время и мужчинам, и женщинам стать на Путь героя или Героини. Стать по-настоящему…У человека, которого завертела как щепку – Госпожа История – нет иного выбора, как встать на Путь Героя и начать жить в этом могучем Архетипическом Сценарии и – из него.

Тогда вы окажетесь как раз в нужном, ситуативно подходящем Архетипе, как будто окажетесь дома. А дома, как известно, ведь и стены помогают.

Путь Героя нельзя выбирать по любому поводу и без оного.

Ошибаются те, кто в мирное время ради мирной цели выбирает инструмент – Путь Героя.

Но вот когда пробил час «годины бедствий» – тогда всё наоборот – тогда уж роковым образом ошибается тот, кто ничего о Пути Героя не знает или понимает не правильно его динамику и логику.

Сейчас – самое время и мужчинам, и женщинам стать на Путь героя или Героини. Стать – по-настоящему.

К тому же вы можете собой гордиться, да-да! Почему?

Да потому что жалок тот, кто «проходил» путь Героя только… по Кэмпбэлу и на тренинге с печеньками и кофе-брейками.

Такой человек – жалок, пошл и абсолютно не нужен Мирозданию.

И мы с вами, уважаемые друзья и подруги, до некоторого времени – таковыми все были.

За исключением тех, кто в мирное время, пока мы смеялись, воспитывал ребёнка с ДЦП. Вот к тем претензий нет. Они стали на Путь Героя – вне перемен, кризисов и эпидемий.

Но у нас теперь появился шанс. Мы получили в руки редкое приглашение на бумаге верже – от Госпожи Истории. Мы можем прийти туда (куда нас зовут) и стать Человеком.

Наши фотографии не будут носить правнуки на параде «Бессмертный полк», хотя кто его знает.

Но у нас появится шанс стать чуть-чуть достойными своих дедов.

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Живите сейчас в сценарии «Путь Героя». Освойте его теоретически, если ещё не освоили и не прочитали.

Пройдите его ещё раз (если уже проходили) – новыми глазами, увидевшими новое.

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А сейчас я хочу обратить ваше внимание на Два Этапа из этого Пути: «Зов» и «Наставник».

Давайте проведём работу с картами, с теми, что у вас есть!

Зов

Общий Зов у всех один – перемена, произошедшая с планетой Земля. Но частный Зов – у каждого свой.

Зов – это знак, получив который вы поймёте, ваша жизнь больше не будет прежней, и это прекрасно, потому что новое обещает Награду! Такую, о которой ты даже и не подозревал.

Зов – это внезапное предложение, встреча, событие.

После него вам только и остаётся, что реагировать. Не реагировать на зов нельзя, невозможно. Если вы сыграете в шутку «Отвержение Зова», (бывает и такое!) он накатит волной ещё раз!

Вытащите две спонтанные карты из любой колоды психологических карт:

Как лично ко мне в эти дни придёт Зов?

Как я должен (должна) на него отреагировать лучшим образом?

Наставник

Наставник – он обязательно нужен Герою, который встал на Путь Героя.

Но Наставник – существо сложное. Он бывает нескольких типов – от ужасного до, скажем, со скрипом приемлемого. А идеальных наставников, тех-то и вообще не бывает, вот так-то.

Первый Тип Наставника – Урод. Делай всё наоборот тому, что он говорит и чем тебя пугает.

Вытащите одну спонтанную карту. Такой обязательно к вам прилепится – это законы жанра.

Второй Тип Наставника – Слабак. Делай лучшее из того, что он говорит и прости ему его выпирающие слабости.

Вытащите три карты, тоже спонтанно.

Его ценные и сильные месседжи, которые меня вразумят и спасут,

Его глупости – не цепляюсь к ним чересчур сильно, а то главного не увижу,

Где я встречу столь ценного для меня человека.

***

Вот мы немножечко и коснулись Пути Героя – в теории.

Но такая теория – очень близка к практике!

Зачем «свихиваться», кода сама жизнь даёт вам шанс стать Личностью, которой отнюдь не три копейки цена? Радоваться надо, радоваться!

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