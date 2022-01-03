Как быстро справиться со стрессом: назван простой метод Перед праздниками многие люди сталкиваются со многими стрессовыми ситуациями, поэтому нужно научиться с ним максимально быстро справляться. Некоторые люди слушают музыку, другие начинают заниматься спортом или же другим хобби, но есть еще методы, которые помогут быстро решить проблему и успокоиться.об этом сообщает GQ.Очень приятным способом, который помогает избавиться от стресса, считаются объятия. Специалисты провели многочисленные исследования, которые продемонстрировали, что понизить уровень выработки кортизола в организме помогают объятия. Поэтому они способны несколько приглушить стресс и успокоить любого человека.Что же делать людям, которые в стрессовой ситуации оказались совершенно одни? В таком случае помогут самообъятия. В Германии провели исследование, результаты которого показали, что уровень кортизола можно понижать и таким способом. Конечно, если сравнивать с объятиями другого человека, то разница все же существует. Но ученые узнали еще и то, что многим людям намного приятнее обнимать себя, чем других людей.Желательно во время самообъятий расположить руки на животе и сердце. Неплохим вариантом станут объятия бабочки. В этом случае руки просто скрещиваются и кладутся на плечи. Если же напряжение слишком сильное, то можно похлопать себя по плечу, что также позволит достичь необходимого результата.Ранее мы писали о том, что диетологи назвали продукты, которые нужно есть зимой. Зимой, как правило, в рационе присутствует слишком мало овощей и фруктов. В это время года вполне можно воспользоваться «суперпродуктами», которые станут полезной альтернативой.А также напомним, что названы методы быстрого снижения кровяного давления. Гипертония и сахарный диабет второго типа лечатся отдельно друг от друга, но в последнее время ученые получают все больше доказательств того, что обе патологии тесно связаны друг с другом. Если человек имеет сразу оба заболевания, то в таком случае риск возникновения инсульта или же сердечного приступа увеличивается примерно в 4 раза. Дополнительно может начать развиваться деменция.Источник