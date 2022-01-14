Как 40 испанцев смогли победить 600 самураев

Благодаря многочисленным кино и аниме вокруг японской катаны сложилось множество легенд. В боевиках мощь этого оружия принято превозносить до невероятных масштабов, на экране ею без труда отражают удары тяжелого двуручного меча Цвайхендера или прорубают доспехи.

На самом деле катана довольно посредственное оружие, которое сильно уступает по боевым свойствам той же шашке или ятагану. Наглядный пример превосходства европейского холодного оружия — битва в Филиппинской провинции Кагаян между испанской пехотой и японскими пиратами, элита которых состояла из закованных в доспехи ронинов (самурай, потерявший покровительство своего сюзерена либо не сумевший уберечь его от смерти).

Эти злые японцы

Пираты-ронины вокоу в 16 веке наводили ужас на торговцев и крестьян от Малакки до Кореи. Нападая на беззащитные поселения, они выносили все ценное, попутно учиняя страшную резню. Пленные становились бесплатной рабочей силой, естественную убыль которой от тяжелой работы и плохих условий содержания пираты пополняли повторными набегами.

Вокоу активно сотрудничали с португальскими купцами, которым было запрещено торговать с Китаем. Европейцы покупали ценную контрабанду: китайский фарфор, шелк и чай, а взамен снабжали пиратов не только деньгами, но и столь ценным для морских разбойников огнестрельным оружием — аркебузами, гладкоствольными фитильными дульнозарядными ружьями.

Аркебуза стреляла тяжелыми свинцовыми или оловянными пулями. Каждый выстрел требовал длительной подготовки, перерыв между залпами составлял 3−5 минут. Но второго, как правило, не требовалось. Громкий звук выстрела из этого оружия мог напугать любое деревенское ополчение — местным аркебуза была в новинку.

И все бы шло хорошо, если бы пираты не стали мешать торговле и убивать подданных испанской короны. В 1573 году филиппинский остров Лусон превратился в важную торговую точку, куда японцы приезжали обменивать золото на серебро. Подобный обмен проходил и в других филиппинских провинциях: Кагаян, Пангасинан и в столичной Маниле.

Большое количество золота привлекло пиратов. В 1580 году японский корсар Тай Фуса, собрав большую группировку пиратов, захватил Кагаян, учинив грабеж и резню. Выжившее население пираты заставили присягнуть на верность.

Этот факт вкупе с многочисленными жалобами, которые ложились на стол генерал-губернатора испанских Филиппин Гонсало Ронкильо, довели до того, что о бесчинстве корсаров он доложил королю Испании Филиппу II. В письме говорилось следующее: «Японцы — самые воинственные соседи. У них есть артиллерия, много аркебуз и пикинеров. Себя они закрывают железными доспехами. Все, что у них есть, производит португальская промышленность…».

В ответ король отправляет на Филиппины капитана испанского военно-морского флота Хуана Пабло де Карриона. Последний оказался не промах и по прибытии сразу же потопил пиратский корабль в Южно-Китайском море. Лорд пиратов Тай Фуса, чтобы наказать испанцев, снарядил десять сампанов (дощатые плоскодонные лодки — прим.ред.).

Силы сторон

Сил, чтобы разобраться с пиратами, у де Карриона было немного. Все, что он смог выставить против пиратской флотилии, — это легкий корабль «Сан Юсепе», галера «Ла Капитан» и три небольших суденышка, способных передвигаться по мелководью.

Вооружение испанских морпехов было традиционным: пики, мушкеты, стальные щиты, шпаги. На каждом была надета кираса и шлем-морион.

Вооруженных мечами и щитами пехотинцев называли родельерос, также в составе отряда де Карриона были пикинеры и мушкетеры. Мушкет был в 2−3 раза дороже аркебузы, но и намного эффективнее. Известный наемник Роджер Вильямс, успевший послужить как испанцам, так и их противникам — голландцам, говорил: «Сотня мушкетов сильнее тысячи аркебуз».

К слову о пиках. Не нужно думать, что это оружие в 16-м веке устарело. Испанцы называли пику senora y reyna de las armas — госпожой и королевой оружия. И воевать с ней в руках не брезговали даже аристократы. Длина пики достигала пяти метров.

Большая часть низшего сословия пиратов — китайцы и корейцы — были вооружены различным трофейным оружием, собранным по принципу «что захватил, тем и воюю».

Пиратская верхушка — ронины были закованы в традиционные японские доспехи и вооружены катанами. Все они были исключительно японцами и отлично владели холодным оружием.

Также у пиратов были бойцы, вооруженные аркебузами. А еще на стороне пиратов был большой численный перевес. Против четырех десятков испанцев они выставили более 1000 бойцов, шестьсот из которых были закованными в доспехи ронинами.

Морская пехота против ронинов

С рассветом корабли испанцев выдвинулись к устью реки Кагаян на Лусоне, куда, по сведениям разведки, двигалась флотилия пиратского лорда Тай Фуса. И без того маленькие силы испанцев растянулись, поэтому, когда у мыса Богеадор галера «Капитана» наткнулась на пиратов, ее экипажу пришлось сражаться в одиночку.

Завидев испанцев, пираты, занятые грабежом и резней населения прибрежного поселка, кинулись на свой сампан, рассчитывая взять галеру на абордаж. Вскоре два судна сцепились абордажными крючьями, и пираты ринулись в бой. Но тут же были отброшены назад: испанцы впереди поставили пикинеров, за которыми укрывались мушкетеры, фланги прикрывали родельерос, они уже должны были уничтожать прорвавшихся пиратов.

Вокоу волнами накатывались на испанский строй, но идальго отработанными движениями насаживали наступающих на пики. Абордаж был отбит, и вскоре сами испанцы переместились на палубу сампана, где встретились с элитой — закованными в броню и вооруженными катанами ронинами.

Попытки перерубить пики катанами успехов не принесли. Отработанными движениями лес пик размыкался только для сокрушительного залпа мушкетеров, затем снова сдвигался, давая возможность стрелкам перезарядить оружие. К слову, пираты тоже пытались смести испанцев огнем аркебуз, но португальцы продавали «дикарям» порох низкого качества, поэтому начальная скорость пуль была небольшая и те просто расплющивались о кирасы испанцев.

Осознав бесплодность своих попыток, ронины предпочли спасаться бегством, прыгая за борт корабля, но из-за веса тяжелых доспехов многие утонули. Тех пиратов, которым довелось выжить, на берегу встречало наспех вооруженное население, жаждущее мести.

Катаны не помогли

Небольшая, но славная победа воодушевила испанцев, и они продолжили подниматься вверх по реке Кангаян и вскоре наткнулись на целых 18 пиратских сампанов. Оценив свои силы, капитан Хуан Пабло де Каррион решил принять бой на суше. Дав залп по пиратам, испанцы начали высадку, и в этот момент у них появились первые потери: несколько морпехов утонули из-за тяжести доспехов — снимать их не было времени. На берегу испанцы принялись возводить укрепления, не забывая при этом осыпать противника ядрами из пушек.

Тай Фуса, видимо, не желая терять людей (или же это было очередной восточной хитростью), предложил испанцам капитуляцию. Условия были следующими: испанцы возмещают золотом и серебром за убитых, а вокоу взамен обещают не атаковать и дать беспрепятственно уйти. Пиратов было больше 1000, а испанцев всего 38. Тай Фуса считал численный перевес веским аргументом.

А вот капитан Хуан Пабло де Каррион так не думал и выдвинул свои условия: если пираты придут сдаваться скованными по двое и без оружия, то он великодушно пощадит некоторых.

Пиратам такие условия не понравились, и вечером они пошли на штурм. В первой волне шли кое-как вооруженные корейцы и китайцы — их целью было не столько нанести урон, сколько выдернуть пики, которые испанцы воткнули в землю перед своими укреплениями. Также Тай Фусо надеялся, что на тех испанцы переведут весь свой порох и пули.

Выдернуть пики оказалось непросто — испанцы смазали древки оливковым маслом и свиным салом. Поэтому первая атака была отбита, затем — вторая, к третьей пиратам почти удалось расчистить себе проход, а у испанцев, которых осталось всего 30, почти закончился порох.

Тогда пришел черед бросить в атаку элитных бойцов-ронинов. Испанцы, вместо того чтобы сдаться, с ревом бросились в атаку. Три десятка против нескольких сотен. В яростной рукопашной схватке они опрокинули бывших самураев, чьи катаны банально гнулись при встрече с толедской сталью кирас. Бежавшие с поля боя пираты оставили после себя большое количество трофеев, включая красивые доспехи, мечи, награбленное добро и многое другое.

После прибытия подкрепления испанцы неподалеку от места сражения основали город Новая Сеговия, ныне известный как Лал-Ло. Пиратов вокоу в этих водах больше не видели.

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