Изобретен способ оставаться бодрым более суток

Ученые из исследовательской лаборатории ВВС США создали прибор, который помогает снимать усталость и сохранять работоспособность на протяжении суток. По данным портала Technology Networks, в основе VNS-методики находится стимулирование шейного блуждающего нерва электрическим током.

По мнению авторов исследования, этот способ намного эффективнее транскраниальной стимуляции постоянным током (tDCS). При этом оба метода направлены на воздействие голубого пятна, области в стволе мозга, которую считают основным источником гормона бодрости норадреналина.

Отмечается, что tDCS-сигналы должны пройти через кожу, череп и остальную часть мозга для достижения финальной области.