Из Китая на Северную Корею принесло опасное желтое облако

Северная Корея приказала своим гражданам оставаться в помещениях из-за опасений, что «желтая пыль», доносящаяся из Китая, может принести с собой коронавирус. Сообщается, что в четверг после предупреждения улицы столицы Пхеньяна практически опустели.

Северная Корея утверждает, что там нет коронавируса, тем не менее с января страна находится в режиме повышенной готовности: границы закрываются, а передвижение ограничивается.

На данный момент не доказано связи между сезонными пылевыми облаками и Covid-19. Тем не менее, Северная Корея – это не единственная страна, предполагающая такую возможность. В частности, Туркменистан также заявил, что зараженная вирусом пыль является причиной, по которой граждане обязаны носить маски.

В среду государственное центральное телевидение Кореи (KCTV) транслировало специальный сюжет о погоде, предупреждая о притоке желтой пыли на следующий день. Телевизор также объявил общенациональный запрет на наружные строительные работы.

Желтая пыль – это песок из пустынь Монголии и Китая, который в определенное время года дует в Северную и Южную Корею. Он смешан с токсичной пылью, которая в течение многих лет вызывала проблемы со здоровьем в обеих странах.

В четверг газета «Родонг Синмун», рупор правительства, заявила, что «все работники … должны четко осознавать опасность вторжения вредоносных вирусов». Все посольства в КНДР также сообщили о получении предупреждений о проблемах Пхеньяна с пылью.

Посольство России в Пхеньяне сообщило на своей странице в Facebook, что министерство иностранных дел Северной Кореи предупредило его и другие дипломатические миссии и международные организации в стране о пыльной буре, рекомендуя всем иностранцам оставаться дома и плотно закрывать окна.

Могут ли пылевые облака заразить Covid-19? Государственные СМИ Северной Кореи аргументировали это предположение тем, что исследования, допускающие перенос коронавируса воздушно-капельным путем, означают, что люди теперь «должны серьезно относиться к входящему потоку желтой пыли», сообщает специализированный новостной сайт NK News.

Центры по контролю за заболеваниями США заявили, что коронавирус может оставаться в воздухе «в течение нескольких часов». Тем не менее, в докладе также говорится, что люди заражаются таким образом крайне редко, особенно на открытом воздухе. Основной способ заражения – это стоять в непосредственной близости от зараженного человека, который кашляет, чихает или разговаривает, распространяя вирус через капли.

СМИ в соседней Южной Корее также отвергли предположение о том, что желтая пыль из Китая может распространить Covid-19 на север, сообщает NK News.

Комментарий : Как можно понять из расследования BBС, пыль из Китая, которая летит в Северную Корею – явление нормальное и сезонное, а предположение о переносе вируса с пылью – идиотское даже для врачей-коммунистов, которые в разное время предлагали миру много разных революционных идей.

В частности, в раннем СССР была целая научная школа, работавшая над сокращением срока беременности, чтобы женщины вынашивали будущих красноармейцев побыстрее и можно было таким образом восполнять их убыль. Однако, увязывание пыли с короной – это некоторый перебор, поэтому скорее всего причина какая-то другая.

Как об одном из вариантов можно подумать о чем-то типа идущего в стране перманентного государственного переворота, в ходе которого, чтобы граждане не путались под ногами, им приказали сидеть по домам. Второй вариант – в Китае появилась какая-то новая зараза, которая распространяется в том числе и с пылью. Корейцы, как наиболее приближенные к китайскому руководству что-то об этом знают и принимают меры.

Возможен, конечно, и третий вариант – что в медицине КНДР сидят совсем уже полные идиоты, но он весьма маловероятен и скорее там варианты б) или а), так что следим за развитием событий.

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