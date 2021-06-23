Исследователи нашли загадочный рисунок в индийской пустыне. Он может быть крупнейшим геоглифом в мире

Общая длина линий, обнаруженных в пустыне Тар, составляет около 48 километров

Геоглифы – большие узоры, нанесенные на земле – ранее не встречались в Индии. Самые известные были обнаружены в Казахстане и Перу.

Как сообщает Live Science, индийский геоглиф обнаружили два французских исследователя, Карло и Йоханн Этхаймеры, с помощью Google Earth. Они обратили на него внимание, когда проводили виртуальное исследование индийской пустыни Тар.

Обнаруженный геоглиф состоит из нескольких спиралей и длинной извилистой линии, которая повторяется снова и снова. В общей сложности рисунок покрывает 20,8 гектара пустыни рядом с границей Пакистана. Общая длинна всех линий – 48 километров.