Исследователи нашли загадочный рисунок в индийской пустыне. Он может быть крупнейшим геоглифом в мире

Общая длина линий, обнаруженных в пустыне Тар, составляет около 48 километров
Геоглифы – большие узоры, нанесенные на земле – ранее не встречались в Индии. Самые известные были обнаружены в Казахстане и Перу.
Как сообщает Live Science, индийский геоглиф обнаружили два французских исследователя, Карло и Йоханн Этхаймеры, с помощью Google Earth. Они обратили на него внимание, когда проводили виртуальное исследование индийской пустыни Тар.
Обнаруженный геоглиф состоит из нескольких спиралей и длинной извилистой линии, которая повторяется снова и снова. В общей сложности рисунок покрывает 20,8 гектара пустыни рядом с границей Пакистана. Общая длинна всех линий – 48 километров.
Самая большая из фигур – гигантская спираль, покрывающая 0,13 квадратных километра. Если ее вытянуть в прямую линию, то длина этой линии составит около 12 километров.
Однако, несмотря на масштабы геоглифа, линии – довольно тонкие. Их глубина – примерно 10 сантиметров, а ширина – от 20 до 50 сантиметров.
Carlo & Yohann Oetheimer, Archaeological Research in Asia, 2021
Исследователи все еще не знают, кто и зачем сделал эти линии. Недалеко расположены каменные пирамиды и мемориальные камни, на которых вырезаны изображения индуистских божеств Кришны и Ганеши. По словам исследователей, это указывает на то, что геоглиф мог иметь какое-то религиозное или церемониальное значение.
«Мы убеждены, что эти уникальные геоглифы тесно связаны со своим географическим и культурным контекстом и, возможно, содержат универсальное послание, связанное со религией и космосом», – пишут ученые.
Ранее мы рассказывали о, возможно, самом милом геоглифе в мире, обнаруженном на плато Наска в Перу. На одном из холмов археологи обнаружили рисунок кота, которому более двух тысяч лет.