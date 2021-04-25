Голубая папка КГБ

О том, что КГБ располагает не только обломками кораблей пришельцев, но и останками погибших инопланетных пилотов, газеты США известили мир почти сразу после перестройки, когда кто-то из офицеров госбезопасности продал на Запад материалы так называемой голубой папки КГБ. Но не все знают, что останки инопланетян попали в лаборатории Лубянки не только в результате крушений «тарелочек» над СССР, но и другим способом: их в результате тайной операции «Исис» обнаружили и вывезли из Египта учёные с помощью военных и КГБ.



КГБ в Египте



После смерти Иосифа Сталина к власти в СССР пришёл Никита Хрущёв, мечтавший о том, чтобы завершить мировую революцию. Отныне все страны третьего мира были объявлены зоной интересов СССР. Советский Союз вваливал в их экономику огромные средства в надежде на лояльность, образование местных коммунистических партий и взятие курса на сближение с социалистическим блоком. Одной из таких стран стал Египет.



1950-е и 1960-е годы стали апогеем советско-египетской дружбы. Сотрудничество шло в двух направлениях — военном и экономическом. С 1955 года СССР поставлял в Египет оружие, помогал реформировать армию, присылая своих военных специалистов. А 1960-е годы стали годами экономического роста Египта: с советской помощью в стране было построено больше сотни крупных промышленных предприятий. Поэтому нет ничего удивительного, что наши учёные и органы государственной безопасности могли совершить в Египте открытия чрезвычайной важности. Тем более что самым уникальным проектом советских строителей стало возведение Асуанской плотины вблизи первого порога великой реки Нил.



Это строительство было официально начато в январе 1960 года, а окончено в 1971 году. Уже в 1967 году Асуанская ГЭС стала шестой в мире по мощности. Её строительство вызвало немало проблем: под воду водохранилища Насер ушли огромные территории, было переселено больше 90 тысяч человек, но главное — в зону затопления попали участки земли с уникальным археологическим прошлым, в том числе и храмовый комплекс Абу-Симбел, высеченный в скале ещё во времена правления фараона Рамзеса II в 1279–1213 годах до нашей эры. Дважды в год в дни равноденствия солнце проникало внутрь храма и освещало статуи богов и самого фараона. Люди, далёкие от египетской культуры, узнают Абу-Симбел по четырём двадцатиметровым статуям, высеченным у восточного входа. Это изображения богов Амона, Ра-Хорахте и Птаха и фараона Рамзеса II.



Чтобы уникальные храмы Абу-Симбела не попали под затопление, советские строители разработали уникальный проект перенесения комплекса подальше от Нила на возвышенное место. Перенос длился четыре года. Всё это время советские специалисты имели возможность исследовать самые укромные уголки Абу-Симбела. Но это ещё не всё: они должны были обследовать и другие территории древней Нубии, которые попадали под затопление. И вот тут-то и могло произойти открытие, следы которого были позже тщательно спрятаны.



Гость с далёкой звезды





О том, что находка была совершена, американским газетам в 1990-х годах рассказал бывший офицер госбезопасности Виктор Иванович, уехавший из СССР в США. Он передал журналистам киноплёнку, на которой люди, одетые в форму Советской армии (отчётливо видны погоны СА), под руководством людей в гражданском вскрывают в гробнице из песчаника довольно заурядный саркофаг, внутри которого находится мумия существа, названного Ивановичем гуманоидом. Перебежчик рассказал журналистам, что находка была сделана в 1961 году не случайно, а в ходе спецоперации «Исис», то есть у Советов уже была какая-то информация о пришельцах, чьи останки покоятся в песках Северной Африки. Возможно, этой информацией с Советами поделились сами египтяне, а быть может, тайная спецоперация была разработана на берегах Москвы-реки. А ниточкой, ведущей в пески древней Нубии, могли стать работы известнейших российских египтологов. Их ещё до революции было в стране предостаточно. Например, в XIX веке в России работал такой всемирно известный египтолог, как Франц Баллод. Историк Борис Тураев создал целую школу востоковедения — изучал Египет и непосредственно Нубию. Уникальные свитки III тысячелетия до нашей эры нашёл в Эрмитаже и сделал достоянием общественности египтолог Владимир Голенищев. Между прочим, один из найденных им свитков называется «О потерпевшем кораблекрушение». В нём речь идёт о человеке, которого владыка отправляет с заданием на корабле (уж не космическом ли?) по делам, но путешественник терпит кораблекрушение и попадает «в другой мир». В этом мире царит змей. Если помните, культ змея — один из главных в Древнем Египте, да и вообще в дохристианском мире Земли. Змей жалуется путешественнику, что вся его семья погибла от упавшей на Землю «звезды» (то есть, возможно, от упавшего на Землю инопланетного корабля), и преподносит гостю богатые дары, тем самым признавая его превосходство. Сказание, согласитесь, довольно странное, но знаковое. Возможно, были и другие папирусы, привезённые паломниками и учёными из Северной Африки, в которых описывались встречи древних людей и гостей со звёзд. А это может значить, что советские учёные действительно целенаправленно искали в Египте следы древних пришельцев, а сотрудники КГБ прикрывали эти поиски, охраняя советских специалистов и обеспечивая секретность миссии.