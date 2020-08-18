Энтони Хопкинс: «Я старик, живу давно, и живу я с оптимизмом»

Я старик, живу давно, и живу я с оптимизмом.

Обращаюсь к отчаявшимся молодым людям.

Поверьте мне. Я читал про одного шамана. Была засуха — умирал скот, умирали люди. И шаман сказал: «Делайте рвы. Ройте рвы для дождя».

«Но ведь дождя нет.»

«Ройте рвы, и дождь придёт.»

Неверующие скажут, что это чушь. Хорошо, верьте во что хотите. Это рациональное мышление. Но я не думаю, что рациональное мышление в настоящее время работает. Нужно иррациональное мышление, подсознание!

Когда я был маленьким, я мечтал стать тем, кто я сейчас. Может, у меня было видение, я не знаю. Я не сильно надеялся, но то, о чём я мечтал, произошло со мной. И теперь я верю, что мы можем сгущать время, притягивать его к себе.

Эти мечты о будущем: «О, я сделаю что-то в следующем году.»

Этого не существует, завтрашнего дня не существует, следующего часа не существует. Это лишь возможность. Но мы можем перетянуть время в настоящее, сейчас, прямо в солнечное сплетение, в нашу душу.

Ройте рвы! Что бы вы ни задумали сделать, верьте в это, верьте в это, верьте в это. Если вы не верите, играйте в веру. Действуйте так, как будто вы верите. Это и есть сила. Это абсолютная сила.

И тогда это произойдёт. Верьте мне, старому дураку. Сработало в моей жизни сработает и в вашей. Никогда не сдавайтесь! Верьте, верьте, верьте! Агностик вы, атеист, кто угодно — это не имеет значения.

ВЕРЬТЕ, ВЕРЬТЕ, ВЕРЬТЕ! КАК ВЕРЮ Я!»

Энтони Хопкинс

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