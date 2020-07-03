Древний город Аркаим притягивает духовных искателей со всех уголков мира, будто магнитом. Сегодня здесь можно обнаружить целую стоянку для разного рода магов, целителей и мистических практиков. Не удивительно, ведь здесь расположено мощное место силы, в котором мистики видят особое сакральное предназначение.

Более 4 тысяч лет назад на месте естественного тектонического разлома в жерле потухшего вулкана было основан этот загадочный город. Эзотерики убеждены: такое совпадение неслучайно. Издавна подобные места носят ореол геопатогенных зон, в которых границы между мирами истончены. Аркаим, по мнению мистиков, — это портал в другой мир, который некогда был построен Арийской цивилизацией.

Город Аркаим был открыт совершенно случайно. Мало того, человечество могло бы и вовсе о нем не узнать. В конце 80-ых годов , в степях Челябинской области России, планировалось строительство водохранилища, в результате чего эта местность должна была оказаться под толщей воды. Однако, уже на последнем этапе планирования, местность решили исследовать с воздуха. Тогда на снимках, сделанных с вертолета, и обнаружили странные концентрические круги посреди Уральских степей. Археологам удалось отстоять ценность находки, и строительство было отменено. Сегодня эта местность носит статус заповедника, на территории которого образовалась развитая сеть туристических услуг, включающих экскурсии и проживание.

Аркаим сегодня

Так совпало, что открытие Аркаима произошло в день летнего солнцестояния. Этот день имеет особое значение для представителей всех мистических школ и течений. Потому 21-22 июня Аркаим особенно людный: здесь проходят групповые медитации, практики и молитвы. Десятки тысяч людей стекаются сюда за духовным опытом, исполнением желаний, исцелением и магической силой.

Кроме того, в начале июня в городе Солнца, как также называют Аркаим, проходит фестиваль этнической музыки и ремесел, а также всевозможные реконструкции, посвященные культуре Урала. Сотрудники заповедника проводят лекции, представления и мастер-классы, в которых туристам предлагается своими руками смастерить оберег по технологии стародавней традиции.

Тайны Аркаима

Некоторые историки усматривают в этом невероятном поселении истоки цивилизации, описанные в Авесте, священной книге зороастризма. Необычная архитектура указывает на сакральное значение города, который, судя по всему, также играл роль храма. Интересно, что жилища города образовывали два концентрических круга. При этом внутренний круг, огороженный 7-метровой стеной, был практически изолирован, и попасть в него можно было исключительно через узкий проход в конце главной круговой улицы. В центре Аркаима располагалась главная площадь в форме квадрата. Таким образом, геометрия таинственного города напоминала мандалу, символический смысл которой – материальный мир (квадрат) в безграничной Вселенной (круг).

В результате раскопок Аркаима было обнаружено множество изобретений его жителей. Это и колесницы, и металлургические печи, и холодильные камеры, и канализационная система. Стены крепости были испещрены множеством потайных ходов и ловушек. Аркаим был неприступной крепостью. И до сих пор остается загадкой тот факт, что однажды жители города решили его покинуть. Это не было связано ни с опустением земель, ни с атаками врагов, ни с какой-либо другой рациональной причиной. Просто в один день жители Аркаима решили уничтожить свое творение, они подожгли свои дома и ушли в неизвестном направлении. Таким был конец существования этой загадочной цивилизации.

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