Древний артефакт из Гипербореи в современной Германии

В Государственном музее Нижней Саксонии в Ганновере (Германия) хранится удивительный артефакт – золотой диск Мурдофа.
Он был найден в 1910 году в Восточной Фрисландии (регион Нижней Саксонии). Нашел его фермер, который сначала дал его своим детям в качестве игрушки. И лишь спустя несколько лет диск выкупил антиквар, который позже продал его исследователям.
Археологи полагают, что диску Мурдофа 3,5 тысячи лет, и создан он в Бронзовом веке. Долгое время диск считали обычным талисманом, но недавно выяснилось, что это древний астрономический календарь.
Внимательно рассмотрев диск, ученые выяснили, что на нем изображено движение планет Солнечной системы. Интересно, что на диске имеется девять планет – познания древних мастеров в астрономии поистине удивительны.
Кроме того, этот диск совершенно не типичен для северных народов – подобные изделия были свойственны эллинской культуре. Некоторые исследователи считают, что этот артефакт принадлежит Гиперборее – далекой северной стране, имевшей тесные связи с Древней Грецией.
Интересно, что это не единственный подобный артефакт, найденный в Европе. В 2001 году в Швейцарии был найден небесный диск из Небры, на котором золотом изображены Солнце, Луна и 32 звезды, в том числе скопление Плеяды.