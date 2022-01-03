Что будет, если обнаружат технологии древних развитых цивилизаций, при условии их реального существования? Сегодня я хочу кратко высказать свое мнение о возможном развороте ситуации, если кому-нибудь повезет найти технологии древних развитых цивилизаций, конечно же при допущении их реального существования. Я считаю, что может быть всего 2 крупных вероятных сценариев: 1) Эволюция нашей цивилизации в силу новых открытий 2) Деградация нашей цивилизации из-за борьбы за технологииЛибо наша цивилизация объединится, создаст международную команду и начнет изучать технологии прошлого, попутно пытаясь узнать причину заката древней цивилизации, либо начнется борьба за эти технологии. Если начнем изучать и действовать сообща, то я уверен, что наша цивилизация смогла бы быстро эволюционировать во многих аспектах и стать великой цивилизацией, возможно даже космического масштаба. Однако если бы кто-то решил прибрать к рукам такие технологии и изучать их единолично, то это как минимум не закончилось бы хорошо.Сложно предсказать, к какому эффекту это привело, но в одном я уверен точно — мир погрузился бы в хаос. Постоянные интриги, провокации, санкции, возможно даже попытка военного вмешательства со стороны кого угодно, ведь все хотят получить новые невероятные технологии.В таком случае ситуация могла зайти вплоть до заката нашей цивилизации, особенно если кому-нибудь удалось бы получить новые технологии и адаптировать их под свои военные нужды. Можете себе представить, какие страшные времена пережила бы наша цивилизация. Конечно, все еще зависело бы и от обнаруженных технологий. Одно дело, если это какая-то колонна с подсветкой, и совсем другое, если это какой-то огромный технологический транспорт. Естественно, чем сложнее и загадочнее обнаруженные механизмы, тем сильнее потрясения мира. А самое страшное, что я не могу даже близко предугадать, к какому именно из вариантов может привести такая ситуация. Все еще будет зависеть и от локации обнаружения, это может сыграть ключевую роль в будущем человечества. Вы можете представить, какая судьба будет ждать нашу цивилизацию, если древние технологии найдут в Северной Корее.По другим странам судить сложно, но я естественно предпочел бы такую находку именно в России, ибо хуже нам от этого не станет. Хотя вынужден признаться, что пока писал, мне больше хочется избежать таких находок. С одной стороны хочется верить в лучшее, но учитывая состоянии нашей цивилизации, в лучший исход верится с большим трудом. Поэтому стоит надеяться, что если в древности существовали развитые цивилизации, то они не оставили после себя технологического наследия. В ином случае мы когда-нибудь его найдем и мир будут ждать великие перемены.Источник