Что будет, если обнаружат технологии древних развитых цивилизаций, при условии их реального существования?

Сегодня я хочу кратко высказать свое мнение о возможном развороте ситуации, если кому-нибудь повезет найти технологии древних развитых цивилизаций, конечно же при допущении их реального существования. Я считаю, что может быть всего 2 крупных вероятных сценариев: 1) Эволюция нашей цивилизации в силу новых открытий 2) Деградация нашей цивилизации из-за борьбы за технологии

Либо наша цивилизация объединится, создаст международную команду и начнет изучать технологии прошлого, попутно пытаясь узнать причину заката древней цивилизации, либо начнется борьба за эти технологии. Если начнем изучать и действовать сообща, то я уверен, что наша цивилизация смогла бы быстро эволюционировать во многих аспектах и стать великой цивилизацией, возможно даже космического масштаба. Однако если бы кто-то решил прибрать к рукам такие технологии и изучать их единолично, то это как минимум не закончилось бы хорошо.

Сложно предсказать, к какому эффекту это привело, но в одном я уверен точно — мир погрузился бы в хаос. Постоянные интриги, провокации, санкции, возможно даже попытка военного вмешательства со стороны кого угодно, ведь все хотят получить новые невероятные технологии.

В таком случае ситуация могла зайти вплоть до заката нашей цивилизации, особенно если кому-нибудь удалось бы получить новые технологии и адаптировать их под свои военные нужды. Можете себе представить, какие страшные времена пережила бы наша цивилизация. Конечно, все еще зависело бы и от обнаруженных технологий. Одно дело, если это какая-то колонна с подсветкой, и совсем другое, если это какой-то огромный технологический транспорт. Естественно, чем сложнее и загадочнее обнаруженные механизмы, тем сильнее потрясения мира. А самое страшное, что я не могу даже близко предугадать, к какому именно из вариантов может привести такая ситуация. Все еще будет зависеть и от локации обнаружения, это может сыграть ключевую роль в будущем человечества. Вы можете представить, какая судьба будет ждать нашу цивилизацию, если древние технологии найдут в Северной Корее.

По другим странам судить сложно, но я естественно предпочел бы такую находку именно в России, ибо хуже нам от этого не станет. Хотя вынужден признаться, что пока писал, мне больше хочется избежать таких находок. С одной стороны хочется верить в лучшее, но учитывая состоянии нашей цивилизации, в лучший исход верится с большим трудом. Поэтому стоит надеяться, что если в древности существовали развитые цивилизации, то они не оставили после себя технологического наследия. В ином случае мы когда-нибудь его найдем и мир будут ждать великие перемены.

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