Человек или собака? Новая оптическая иллюзия набирает популярность в Сети

В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия: интернет-пользователи не могут понять, человек запечатлен на фото или собака, сообщает The Sun.

На опубликованном снимке можно увидеть заснеженный лес. Трудно сразу понять, что запечатлено в лесу: бегущая черная собака или человек с рюкзаком (со спины). Загадочная фотография появилась в Facebook и вызвала множество комментариев:

«Мне пришлось снять очки, чтобы разглядеть».