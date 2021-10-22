Часы успеха по Знаку Зодиака: какое время суток для вас самое удачное

Астрологи считают, что у каждого Знака Зодиака есть особые часы успеха. В определенное время суток любые дела для вас будут более удачными. Зная, что это за время, можно существенно повысить свою продуктивность.

Представителям любого Знака Зодиака необходимо быть готовыми к использованию тяжелой артиллерии в неблагоприятные часы дня. Заговоры на счастье и удачу помогут разрешить трудные ситуации и направить все свои силы в нужное русло.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Стихия Воды наделяет представителей этих Знаков спокойствием и рассудительностью. По мнению астрологов, самыми лучшими временными отрезками любого дня для представителей стихии Воды являются периоды с 4 часов утра до 10 утра, а также с 21 часа вечера до полуночи. В это время Ракам, Скорпионам и Рыбам легче принимать важные решения, планировать день, генерировать идеи.

Рыбам в это время лучше заниматься планированием и легкими домашними делами. Можно смело готовиться к работе, собираться в путешествие, обдумывать какое-то судьбоносное решение.

Скорпионам ранним утром и поздним вечером легче всего выигрывать любые споры, находить оригинальные способы решения каких-либо проблем.

Раки утром и вечером обладают наилучшей харизмой. Именно в эти часы им проще всего заводить новые знакомства. Вечером Раки притягивают людей своим исключительным обаянием. Утром особое впечатление на людей производит доброта Раков.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Люди стихии Воздуха общительны, динамичны и харизматичны. Их время начинается примерно в 12-13 часов дня, а заканчивается около 22-23 часов вечера. За эти десять или чуть больше часов им нужно успеть решить все свои дела. В любое другое время можно смело пользоваться методикой холотропного дыхания для избавления от неприятностей и плохого настроения.

Водолей — Знак творчества и полета мысли. Эти люди умеют производить впечатление на своих коллег и друзей, привнося какие-то новые идеи в общее дело. С полудня до вечера Водолеи обладают высокой сообразительностью и обаянием.

Близнецам послеполуденное время дает наибольшую удачу в поездках, общении. Этим людям значительно проще воспринимать любые изменения. Также у них появляется творческий настрой.

Весам в указанные часы проще всего работать, осуществлять покупки и знакомиться с новыми людьми. Также Весам в это время легко заниматься домашними делами, воспитанием детей, любимым хобби.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Представители стихии Огня обладают невероятными запасами энергии. Они развиты ментально и физически практически в одинаковой степени. Их время силы — глубокая ночь с полуночи до 5 утра, а также обеденное время с 12 до 14 часов дня. В эти временные отрезки им проще всего принимать непростые решения и заставлять себя начинать что-то делать.

Овны чаще всего любят ночной образ жизни. В это время им улыбается удача практически во всех направлениях. Им проще всего заниматься творческими делами, монотонной работой. Физические нагрузки лучше всего оставлять на обеденное время.

Львам ночью и в обед проще всего заниматься делами, которые стоят на первом месте по важности. Ими не всегда хочется заниматься, но в часы успеха они станут идеальным способом провести время с пользой. В это время у Львов отличное настроение.

Стрельцам с полуночи до 5 утра и в обед нужно как можно больше времени посвящать себе. Эти люди получают от звезд наибольшее количество энергии ночью, поэтому им хочется куда-то идти или ехать, общаться с людьми и искать приключения.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Стихия Земли активизируется обычно около 8 часов утра и продолжает быть активной примерно до 18 часов. Именно в этот промежуток времени Девам, Козерогам и Тельцам необходимо заниматься основной работой.

У Дев днем наиболее острая интуиция, повышенная стрессоустойчивость, высокое желание работать. Также Девы наиболее активны физически и обладают особой мотивацией.

Козерогам с утра и до вечера проще выполнять домашние дела, строить планы на будущее. В это время им удается сделать гораздо больше, чем за самый продуктивный вечер. Козероги — это дневные люди, у которых абсолютно все показатели максимальны с момента восхода и до захода Солнца.

Тельцы днем самые привлекательные для противоположного пола. Днем им лучше всего работать с кем-то бок о бок, заниматься решением домашних дел, совершать покупки. Их сопровождает удача практически во всем.

По материалам-dailyhoro.ru