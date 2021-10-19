Битвы НЛО над Землей

Загадочные летательные объекты НЛО с громкими звуками разрезали безоблачное небо юга Африки, при этом обстреливая друг друга таинственными яркими лучами. Пять из семи участвующих в воздушной битве НЛО были уничтожены и сгорели дотла еще в воздухе, так и не упав на землю. Оставшиеся два — по одному из каждой группы — разлетелись в разные стороны…

Кому принадлежит Земля?

Свидетельства очевидцев, наблюдавших НЛО, доказывают, что мы, скорее всего, имеем дело с несколькими инопланетными расами, отличающимися друг от друга не только по внешнему виду и поведению, но и по уровню технического развития. Возможно, именно поэтому они, как и люди, и воюют между собой, выясняя, кому из них принадлежит планета Земля.

Дошедшие до нас источники — летописи и другие документы — свидетельствуют, что войны НЛО очевидцы наблюдали еще сотни и тысячи лет назад.

Так, в 1104 году в небе Англии наблюдался большой сигарообразный объект, вокруг которого кружилось несколько светящихся дисков. Но особенно странно выглядело поведение групп неизвестных объектов, маневры которых производили впечатление противоборства между ними.

НЛО в 1104 году в небе Англии.

«Летом 1355 года большое количество людей в той же Англии наблюдало появление множества объектов, переливавшихся красным и голубым светом. Объекты перемещались по небосводу в разных направлениях, что создавало впечатление, будто они вступили в противоборство. Вскоре отряд красных объектов начал одерживать победу, и их противникам ничего не оставалось, как спешно опуститься на землю.»

«Похожий случай произошел над немецким городом Нюрнбергом в 1561 году, когда ясным весенним днем в небе над городом неожиданно появилось большое количество странных объектов, напоминавших собой прямоугольные гранитные плиты и христианские кресты, и две больших трубы, из которых небольшими группами вылетали разноцветные огненные шары.

«В то же время наблюдатели отмечали парящие над головами многочисленные сферы и диски черного, синего и красного цветов. Объекты, совершив несколько пируэтов над головами перепуганных горожан, устроили в небе подобие воздушного боя, приведя в ужас все население города. Спустя примерно час объекты стали, стремительно снижаясь, падать на землю, уничтожая друг друга и городские постройки. В частности, была почти полностью разрушена северная часть городской стены.

Спустя пять лет в небе над Базелем были замечены огромные цилиндры, испускающие в окружающее пространство огненные шары. Примерно через полчаса после их появления неподалеку были замечены черные сферические тела, мчавшиеся на громадной скорости к Луне. Приблизившись к цилиндрам, они резко замедлили полет и, совершив полуоборот, начали наскакивать друг на друга. В результате сражения некоторые объекты вспыхивали красным пламенем и как бы пожирали друг друга.

В 1716 году столкновение двух небесных объектов наблюдалось в районе Петербурга. Описание его приводится в донесении нидерландского посланника при дворе Петра I барона де Би, хранящемся в архиве Военно-Морского Флота СССР.

«Выглядело оно следующим образом: в 9 часов вечера в совершенно чистом безоблачном небе появилось с северо-востока странное густое темное облако с заостренной вершиной и широким основанием, которое с огромной скоростью неслось по небосводу, достигнув за три минуты половины высоты до зенита. »

«Одновременно на севере появилось второе такое же темное облако, которое двигалось на восток, ибо подлетело к первому облаку с западной стороны. При сближении этих облаков между ними образовалась какая-то световая колонна, существовавшая несколько минут. Потом оба облака столкнулись со страшной силой и как бы разбились от сильного удара, а в точке столкновения появилось обширное пламя, сопровождавшееся дымом, который по всем направлениям пронизывали лучи пламени. »

«Наряду с этим наблюдалось множество мелких облаков, двигавшихся с необычайной быстротой и извергавших яркое пламя. Кроме того, появилось множество ярких стрел, доходивших до высоты 80 м над горизонтом. »

«По описанию очевидцев, вся картина напоминала сражение флотов или армий и выглядела очень страшной. В описании также упоминается, что в это время на северо-западе появилась огромная блестящая комета, которая поднялась на 12 м над горизонтом. Весь феномен продолжался около четверти часа, к 10 часам вечера небо снова стало ясным.»

Смертельные молнии

В околоземном пространстве постоянные стычки между различными инопланетными цивилизациями ведутся и в наше время. Даже НАСА удалось заснять с борта одного из своих космических аппаратов бой НЛО на орбите Земли.

«Довольно солидную информацию о сражениях НЛО собрал известный российский уфолог Г. Колчин. В своем исследовании Феномен НЛО: взгляд из России он приводит целый ряд случаев, когда очевидцами феерических небесных действ становились жители городов и поселков бывшего Советского Союза. »

«В один из августовских вечеров 1986 года в деревне Гатика Киришского района группа ленинградских теле- и радиожурналистов наблюдала неизвестный объект в форме двух сложенных тарелок, светившийся зеленоватым светом, который плавно двигался над деревней. Неожиданно откуда-то появились пять или шесть маленьких светящихся объектов, которые как бы атаковали большой НЛО, причем стали отчетливо слышны звуки разрывов или разрядов. »

Преследуя большой НЛО, маленькие объекты пытались приближаться к нему справа и слева, но он увеличил скорость и стал удаляться, набирая высоту. А когда он превратился в светящуюся точку, из этой точки к поверхности Земли был направлен слепящий луч света.

Ровно год спустя в Ярославле врач и фельдшер скорой помощи увидели в северо-западной части неба два ярко светящихся звездоподобных объекта, которые гонялись друг за другом или совершали взаимные маневры, при взгляде на которые создавалось впечатление, что один из них стремится не пустить другой. Потом более активный НЛО направил на второй объект световой луч, резко взмыл вверх и исчез. А второй объект, попав в луч, как бы натолкнулся на преграду и стал беспорядочно падать вниз, скрывшись за горизонтом.

«Летом 1989 года житель Еревана А. Карапетян наблюдал в небе два странных сверкающих объекта, верхние части которых имели форму полушарий, а нижние — форму тарелок. На глазах Карапетяна один из объектов направил молнию на второй, который после этого разделился на две части, причем одна из частей сразу исчезла. Оставшаяся часть, в свою очередь, метнула ответную молнию в стрелявший объект. Однако ее молния в него не попала, а отскочила, видимо натолкнувшись на какое-то защитное поле. Тогда первый объект снова метнул молнию теперь уже в оставшуюся часть второго объекта, в результате чего та исчезла. А оставшийся целым НЛО поднялся в небо и скрылся. »

«В ноябре 1991 года над Экибастузом (Павлодарская область Казахстана) появился светящийся шар, непрерывно и затейливо менявший траекторию своего полета. Потом в небе появился второй шар, который бросился в погоню за первым, как бы обстреливая преследуемого яркими световыми импульсами. После непродолжительных маневров, очень напоминающих воздушный бой, оба шара бесшумно пропали. На следующее утро шар снова появился, как бы выискивая что-то лучом-прожектором. »

В августе 1992 года в районе Пятигорска А. Дешабо наблюдал появление в небе двух одинаковых круглых плоских объектов, один из которых, светившийся голубым светом, появился с запада, а второй, светившийся зеленым светом, — с юга. Объекты медленно и бесшумно двигались навстречу друг другу. Высота их полета составляла около 4 км, ибо рейсовые самолеты пролетали намного выше.

Приблизившись друг к другу на расстояние около 5 км, оба объекта остановились, и от первого объекта отделился красный шар, который медленно полетел в сторону второго объекта. Но когда он пролетел примерно 3/4 расстояния, из второго объекта на него был направлен тонкий белый луч, под воздействием которого шар стал увеличиваться в размерах и менять свой цвет с красного на белый. Потом раздался звук, похожий на шлепок, и луч исчез, а шар упал невдалеке от очевидца.

После этого оба объекта удалились в тех направлениях, откуда прибыли. На месте падения шара Дешабо обнаружил груду зеленоватой шлакоподобной массы, которая была еще горячей…

Джорджу Лукасу такое и не снилось

Еще один НЛО упал, в результате «битвы титанов», в окрестностях Перми. Об этой истории сообщал директор Российской УФО-исследовательской станции в Перми Н. Субботин. 16 сентября 1989 года в небе над портом Заостровка, что на окраине города, многие очевидцы наблюдали невиданное сражение.

Битва НЛО.

«Шесть странных серебристых аппаратов, напоминающих сложенные вместе тарелки, гонялись за седьмым, более темным. Даже на фоне вечерних облаков можно было различить, что шесть тарелок были темно-серого цвета, а седьмая, которая крутилась, как сумасшедшая, уходя из-под огня своих преследователей, имела ярко-зеленый оттенок. Картина напоминала сериал Звездные войны Джорджа Лукаса, отмечал Н. Субботин. «Тарелки, выполняя фигуры высшего пилотажа, носились над портом, совершая немыслимые маневры: то снижались до бреющего полета, то резко поднимались ввысь. Иногда со стороны шести тарелок в сторону седьмой появлялись лучи.»

Во время битвы выключалось электричество, вставали краны, и рабочим не оставалось ничего, кроме как с замиранием сердца следить за этим фантастическим зрелищем.

«Подробно эту историю описал в семипалатинской местной газете журналист Сыченко. По рассказам очевидцев, шесть тарелок имели достаточно сложную конфигурацию: более широкая дисковидная часть нависала над более узким основанием. Если сравнить описания с разных точек наблюдения, то можно сделать выводы о приблизительных размерах НЛО. По данным Н.Субботина — около 20 метров в диаметре. В конечном итоге золотистая тарелка была сбита, заколыхалась и пошла на снижение, упав на территорию военного полигона Белая Пашня, примерно в 100 км к северу от Перми, в болото.

После этого инцидента территория падения была объявлена запретной для перемещения людей.

Несколько лет назад некий журналист Вроцлавский выступил по варшавскому радио и заявил, что он якобы был очевидцем воздушного боя НЛО над военным аэродромом близ уральского города Серова. Это событие произошло там ночью 11 мая 2001 года.

Бой начался в 2 часа 5 минут. Вроцлавский, по его словам, увидев происходящее в небе в окно, как был в пижаме, стремглав выскочил из гостиницы. На улице уже стояли несколько военных и, задрав головы, смотрели в небо. Там кружили десятки НЛО диаметром около 35 метров.

В ходе боя раздавался сильный грохот, и все небо непрерывно освещалось яркими вспышками. Невольные наблюдатели, оцепенев от страха, следили за невероятной воздушной схваткой. Поднятые в воздух самолеты-перехватчики были сбиты лучами летающих тарелок, а само сражение между ними длилось 12 минут. Затем одна из групп отступила на юг, а другая устремилась за ней в погоню.

Кстати, в российских СМИ о необычном происшествии над уральским городом сообщений не было.

Два года спустя, 14 июня 2003 года, ростовский механизатор Владимир Ковалев на тракторе проводил культивацию почвы на поле подсолнечника, расположенном у хутора Ильичевский.

««Вдруг я заметил, что в одном месте подсолнечник начал крутиться, — говорит Ковалев. — А потом увидел эти непонятные скважины. Что самое интересное — рядом не было человеческих следов. Земля же вокруг лунок была покрыта непонятным белым налетом, похожим на иней».

«Вокруг двух отверстий в земле, находящихся на расстоянии 17 метров друг от друга, совсем небольших по диаметру, но достаточно глубоких, подсолнечник в радиусе 20 метров был примят таким образом, что представлял собой симметрично расположенные лучи.

Как вскоре выяснили местные уфологи, скважины и странный налет появились на поле после того, как ночью здесь приземлялся сбитый в воздушном бою НЛО. Очевидцем «сражения тарелок» оказался бывший агроном растениеводческого цеха Александр Семерников из соседнего хутора Алексеевского, который, выйдя вечером на крыльцо, увидел, как в стороне Ильичевки в небе столкнулись два огненных шара и моментально разлетелись в разные стороны.

Шоу в небе Африки

Не менее часто, чем в России, сражения НЛО происходят в небе Африки. В июне 1996 года американский журнал «Fate” сообщил о невероятной битве, разыгравшейся в небе Кении.

«Подобного я не видел никогда в своей богатой приключениями жизни, — вспоминал переехавший в Африку отставной полковник ВВС Германии Курт Форманн. — Один отряд НЛО состоял из трех машин в виде перевернутых вверх дном суповых мисок, метров по пятьдесят в диаметре. Другая, противостоящая, группа имела в составе блюдцеобразные, дисковидные звездолеты, достигавшие в поперечнике не более тридцати метров, черного цвета с яркими ободками по периметру. Днища этих аппаратов вращались с бешеной скоростью.

Эти фантастические летательные аппараты с невероятными звуками носились по безоблачному небу, обстреливая друг друга ярко-красными лучами. Наконец четыре из семи враждующих НЛО были уничтожены и мгновенно сгорели дотла, упав на землю. Оставшиеся два — по одному из каждой группы — разлетелись в разные стороны”.

Битва фантастических летательных аппаратов длилась более часа, и наблюдали ее несколько сотен жителей поселения Рифт-Валли. Сражение также зафиксировали радары в Каире, однако «бешеные” метки на мониторах локаторов были истолкованы как метеоритный дождь.

Нечто подобное произошло и над танзанийским городом Кигамо. Перед тем как солнце село, три огромных треугольника черного цвета на высоте около километра яростно охотились за пятью «суповыми мисками”. Последние, вдвое меньше размером, значительно превосходили треугольные аппараты в скорости и маневренности.

В течение сорока минут неизвестные существа обстреливали друг друга синими лучами («треугольники”) и красными импульсами («тарелки”). Сбиваемые машины яркими факелами падали за городом и догорали в джунглях. Наконец три «тарелки” погнали «треугольник” на север, и события на этом завершились. Воздушное сражение наблюдали тысячи людей.

«Так что же НЛО не поделили в небе Африки? — вопрошает известный журнал «Эфрик Жен”. — Современным специалистам по фантастическим фильмам и суперспецэффектам и не снились такие летательные аппараты и те жуткие виды вооружения, которые люди со страхом и ужасом наблюдали в вечернем небе Танзании”.

22 мая 2006 года жители южноафриканского города Порт-Шеперстон стали свидетелями очередного «космического шоу». Прямо на их глазах в море рухнул непонятный летательный аппарат. Очевидцами необъяснимого явления стали преподаватели и ученики Высшей школы Порт-Шеперстона, которая расположена на самом побережье. Крушение наблюдали также местные рыбаки, которые в это время находились в море.

Все они в один голос рассказывают одну и ту же историю: сначала высоко в небе раздавались громкие взрывы и были видны яркие вспышки, а затем летающий объект, за которым тянулся длинный шлейф дыма, рухнул в море, подняв огромный столб воды. Некоторые очевидцы также утверждали, что видели языки пламени, охватившие аппарат.

Как только появилась информация о крушении неопознанного объекта, местные спасательные службы сразу же начали поисковую операцию. Зона в переделах 12 морских миль от побережья была исследована с помощью самолетов, однако ничего так и не было обнаружено…

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