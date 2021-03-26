Бенджамин Франклин, изображенный на 100$ президентом США никогда не был

Кто ж не знает Бенджамина Франклина, изображенного на 100$? Большинство опрошенных скажет, что он был одним из президентов США. Только вот, в отличие от персонажей на всех остальных купюрах, Франклин президентом никогда не был.
При этом он крайне необычный персонаж — изобретататель, учёный, почтмейстер, дипломат, журналист, масон…
Вот несколько фактов из его биографии:
- Родился в 1706 году в Бостоне 15-м (!) ребёнком в небогатой семье, где было 16 детей.
- Успел закончить только 2 класса (!) начальной школы и с 10 лет пошёл работать в типографию. Там же, будучи подмастерьем печатника, он впервые попробовал себя в качестве автора статей.
- В 21 год организовал собственную типографию, которая издавала «Пенсильванскую газету». К тому времени параллельно учил пару европейских языков и латынь.
- Заинтересовавшись явлением электричества, он занялся его изучением и сделал несколько изобретений, многие из которых используются до сих пор. Это громоотвод, бифокальные очки, электрический запал.
- Как изобретатель создал и ввел в употребление такие вещи, которыми мы пользуемся каждый день — например, кресло-качалку, печь для дома небольших размеров.
- На его счету также карта Гольфстрима (как и его название).
- В 1728 году стал основателем кружка «Клуб кожаных фартуков», который через 15 лет превратился в Американское философское общество.
- В 1729 году Франклин публикует статью «Скромное исследование о природе и необходимости бумажных денег». Основываясь на расчетах, Франклин предлагает отказаться от использования металлических денег в пользу бумажных.
- В 1731 году основывал Филадельфийскую общественную библиотеку, первую в Новом Свете. В 1740 году – Филадельфийскую академию, ставшую позже основой Пенсильванского университета. Сейчас это одно из старейших и наиболее уважаемых учебных заведений Америки.
- С 1737 по 1753 год был почтмейстером Пенсильвании, а после по 1774 год он почтмейстер североамериканских колоний.
- Известен и своей дипломатической работой в Лондоне (1757–1775) и Париже (1776-1785), где способствовал укреплению международного положения США — при его содействии и участии были заключены Американо-французский договор о союзе (1778) и Версальский мирный договор (1783), по которому Великобритания признала независимость США.
- Является одним из авторов Конституции США 1787 года.
- Член знаменитой масонской ложи Девяти сестер. В которой потом станет Великим Мастером.
- Был настолько активен на личном поприще, что издал в итоге сборник советов по выбору любовниц.
- Ему принадлежит ряд популярных афоризмов, самыми известными из которых являются «Время – деньги», «Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня».
- Умер в апреле 1790 года, в возрасте 84х лет. На его похороны пришло более двадцати тысяч человек — при населении Филадельфии в тридцать тысяч.
- На его могильном камне высечена надпись: «Он вырвал у неба молнию, а затем у тиранов скипетры»…