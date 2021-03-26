Бенджамин Франклин, изображенный на 100$ президентом США никогда не был

Кто ж не знает Бенджамина Франклина, изображенного на 100$? Большинство опрошенных скажет, что он был одним из президентов США. Только вот, в отличие от персонажей на всех остальных купюрах, Франклин президентом никогда не был.

При этом он крайне необычный персонаж — изобретататель, учёный, почтмейстер, дипломат, журналист, масон…

Вот несколько фактов из его биографии: