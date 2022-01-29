Археологи решили изучить затопленный в ХХ веке «Город Льва» В глубинах озера Цяньдао в Китае спрятан таинственный затонувший город. Множество богато украшенных храмов, каждый из которых прекрасно сохранился и искусно украшен письменами, позволяют оценить величественность имперского прошлого Китая. Город, известный как Ши Ченг, находится под водой на глубине 43 метров. Он был построен во времена династии Восточная Хань во II веке нашей эры. В середине ХХ века город был затоплен.О том, какие работы ведутся на этом памятнике сейчас рассказывает портал Express.С китайского название города можно примерно перевести как «Город Льва», когда-то это был крупный торговый цент Китайской Империи. Древний город был затоплен в ХХ веке в рамках программы китайского правительства «Большой скачок вперед» ради строительства первой в стране гидроэлектростанции. После этого на долгие годы о городе забыли. И лишь недавно археологи начали его исследование. Особое внимание изучению древнего города было уделено в фильме «Китай с высоты: горы и реки», вышедшем на Смитсоновском канале.Подводный археолог Лу Шанлян был одним из первых, кто заново открыл город для научного мира. Чтобы воссоздать с помощью компьютера древнюю архитектуру, ученый вместе с оператором Ву Лисинем использовали технологию 3D-сканирования. Оказалось, что город находится в довольно сносном состоянии.«Я надеюсь, что благодаря нашим съемкам и исследованию появится возможность узнать больше об истории таких городов», — считает Ву Лисинем.Результатом работы исследователей стала серия 3D-изображений, показывающих древнюю каменную кладку, найденную под водой, а также величественные статуи львов и других животных. Большая часть фрагментов каменной кладки, найденной в озере, датируется XVI веком и считается одним из лучших образцов китайской архитектуры. Дайверы также обнаружили городские стены того же периода, несколько широких улиц, 265 арок, пять въездных ворот и шесть центральных улиц, вымощенных камнем. Общая площадь города достигала размеров 62 футбольных полей.Считается, что Город Льва достиг своего расцвета между 1368 и 1644 годами, когда Китаем правила династия Мин. После этого город стал постепенно приходить в упадок. И в 1959 был затоплен. Источник