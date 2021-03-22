7 жизненных уроков от античных философов

Известный публицист и писатель Дариус Фору утверждает, что желание правильно распределять силы и время заложено в человеке от природы. Он указывает на 7 ценных советов и уроков «тайм-менеджмента» от античных мыслителей, которые прославились в области науки и философии. Используя их в современных условиях, можно добиться отличных результатов.
Лучшие советы от мыслителей античности
Многие люди проводят свободное время за просмотром однотипных сериалов и передач, часами листают ленту в социальных сетях. Они уверены, что их временные ресурсы безграничны, они успеют сделать работу и решить личные вопросы. Постепенно такой режим затягивает, приучает к лени и несобранности.
Если отсутствует продвижение по карьерной лестнице, жизнь стала однообразной и скучной, убедитесь, что правильно распределяете собственное время. Зачастую часы и дни тратятся на кратковременные развлечения, которые не несут пользы, приводят к недовольству собой.
Дариус Феру выделил 7 уроков от философов античности, которые можно использовать для планирования собственного времени и улучшения продуктивности.
Не пытайтесь делать слишком много
Великий Сократ сказал: «Бойтесь бесплодия загруженной жизни». Можно заниматься несколькими делами одновременно, но вряд ли такой подход даст хороший результат. Важно понять, что количество – не означает качество. Берите столько проектов, сколько вы сможете сделать без спешки, не распыляйте внимание, не старайтесь перегружать себя сверх нормы.
Каждый день делайте 3 важных задания
По мнению мыслителя Платона: «Маленькое свершение лучше великого провала». Разбивайте большие проекты и цели на маленькие этапы, составьте расписание на несколько недель вперед. Каждый день выполняйте поставленную норму. Это правило работает при изучении языков, новых профессий и навыков, помогает вырабатывать хорошие привычки к труду.
Получайте удовольствие от процесса
Еще Аристотель сказал: «Работая с удовольствием, вы делаете результат совершенным». Если ставить цели и заставлять работать себя только для их выполнения, быстро наступает эмоциональное выгорание. Учитесь получать от выбранного дела моральное удовлетворение, не думайте о желаниях. Радуйтесь каждому успешному проекту или выполненной стадии, что будет стимулировать и мотивировать, давать энергию для дальнейшего продвижения вперед по карьерной лестнице.
Избавляйтесь от мелких помех
«Делайте меньше, но лучше» − золотой девиз от Марка Аврелия. Успешные предприниматели знают, что для скорейшего достижения целей необходимо отсекать второстепенные и мелкие дела. Старайтесь избавляться от отвлекающих факторов, чтобы тратить рабочий день на решение важных вопросов. Сократите общение в соцсетях, просмотр новостей шоубиза, воспользуйтесь программами контроля времени.
Контролируйте собственное эго
Известное изречение Плутарха «Не обвиняй и не превозноси себя» означает, что внутреннее эго любого человека нуждается в повышенном внимании. Желание получить похвалу влияет на работу и результат. Действуйте с холодной и расчетливой головой, не вините себя за ошибки, не останавливайтесь после похвалы или повышения.
Двигайтесь к цели
«Неважно, насколько медленно вы идете, если идете без остановок», сказал Конфуций. Иногда один поступок или день, проведенный в лени с нарушением планов, тянет за собой череду срывов и отдаляет от желанной цели. Двигайтесь равномерно, изучайте даже незначительные моменты, приближающие к финишу.
Соблюдайте системность
По утверждению Лао-Цзы: «Великие свершения состоят из маленьких дел». Помните, что даже маленькие поступки являются винтиками огромной машины. Выстраивайте свою систему самостоятельно, включайте в нее работу, семью, карьеру, общение с друзьями. Не тратьте время пустые вещи и встречи.
Если вы хотите наполнить жизнь продуктивными делами, помните, что это требует затрат времени. Старайтесь правильно расставлять приоритеты в работе, чтобы быстрее достичь цели. Приучая себя к ежедневной работе в равномерном ритме, вы поймете, что двигаетесь вперед и получаете удовольствие от каждой минуты в течение дня.