7 жизненных уроков от античных философов

Известный публицист и писатель Дариус Фору утверждает, что желание правильно распределять силы и время заложено в человеке от природы. Он указывает на 7 ценных советов и уроков «тайм-менеджмента» от античных мыслителей, которые прославились в области науки и философии. Используя их в современных условиях, можно добиться отличных результатов.

Лучшие советы от мыслителей античности

Многие люди проводят свободное время за просмотром однотипных сериалов и передач, часами листают ленту в социальных сетях. Они уверены, что их временные ресурсы безграничны, они успеют сделать работу и решить личные вопросы. Постепенно такой режим затягивает, приучает к лени и несобранности.

Если отсутствует продвижение по карьерной лестнице, жизнь стала однообразной и скучной, убедитесь, что правильно распределяете собственное время. Зачастую часы и дни тратятся на кратковременные развлечения, которые не несут пользы, приводят к недовольству собой.