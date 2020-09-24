7 вещей, которые никогда и никому нельзя рассказывать о себе

Часто, молчание и скрытность могут оказать вам неоценимую службу в созидании личного счастья и жизненного успеха.

Если у вас есть большие, амбициозные планы на будущее, лучше не рассказывать о них другим людям. В этом случае, вы с большей вероятностью добьетесь успеха.

К сожалению, сделать это бывает очень сложно. Вас буквально разрывает от эмоций и ощущения радужных перспектив, хочется, чтобы ваш энтузиазм разделили окружающие. Проблема в том, что как только вы поделитесь своим планами с другими людьми, тут же начнется критика и скепсис. То, что минуту назад казалось таким реальным и осуществимым, в миг обрастет сложностями.

Чужое мнение неминуемо повлияет на ваш настрой. Лучшая стратегия – это, вначале, реализовать задуманное, а потом рассказать о достижении.

Доброе дело

Доброе дело становится более ценным, если вы нашли в себе силы и не рассказали о нем, каждому встреченному человеку. Сделали добро и бросьте его в воду. Рассказы о вашей доброте вызовут в людях злорадство. Они будут думать, что вы совершили благой поступок не из-за невозможности поступить иначе, а только для того, чтобы похвалиться.

Доброе дело не нуждается в афишировании. Зачем говорить об этом? Вам не хватает чужой похвалы или внимания. Подумайте об этом.

Личная жизнь

Никому не рассказывайте с кем вы спите, кого любите и ненавидите. Рано или поздно другой человек использует эту информацию против вас. Для многих людей нет занятия слаще, чем обсуждать чужую личную жизнь и копаться в грязном белье. Не давайте повода говорит о вас в таком свете, и сами не участвуйте в таких разговорах.

Тем самым вы сохраните нравственную чистоту и нейтральность. Помните о том, что рассказав о своей личной жизни, даже самому близкому человеку, вы не имеете гарантии, что он не использует эту информации против вас в дальнейшем. Жизнь длинная и непредсказуемая вещь.

Сегодняшний друг может оказаться заклятым врагом через несколько лет.

Ваше финансовое положение

Разговаривать о финансах лучше всего, только со своим бухгалтером или сотрудником банка. Не прилично рассказывать о своем финансовом благополучии в присутствии людей с меньшим достатком. Унизительно жаловаться на отсутствие денег в компании обеспеченных людей.

Показав, что у вас есть деньги, вы обрекаете себя на зависть и вечное «Дай взаймы». Жалобы на их отсутствие, точно не сделают вас богаче, а вот высокомерие и пренебрежение со стороны окружающих вы заработаете.

Помните главное «Деньги любят тишину».

Жизненная философия

Людям совсем не обязательно знать каким богам вы молитесь и какой сексуальной ориентации придерживаетесь. Эти вещи потому и называются «сокровенными». Это ваше сокровище и тайна в, которую глупо посвящать посторонних. Ничего, кроме бессмысленных разговоров и неместных вопросов вы не получите.

Часто вам удавалось убедить другого человека в правильности вашего взгляда на жизнь?

Чужие секреты

Если вам повезло, и другой человек считает безопасным доверить вам личную тайну, старайтесь держать эту планку. Рассказывая чужой секрет, вы снимаете с людей ограничения и по отношению к вам. Почему они должны хранить вашу тайну, если вы позволяете себе обратное.

Лучше не знать чужих тайн, от этого лучше спиться. Неужели вам не хватает своих скелетов.

Страхи и фобии

Рассказать о своих страхах профессионалу, хорошая идея, а вот делиться ими с посторонними людьми плохая. Другие люди вам все равно не помогут, а вот использовать эту информацию против вас, могут.

Итог

Все описанное выше вовсе не означает, что вам нужно прекратить общение с людьми и замкнутся в себе. Смысл в том, что вам всегда следует помнить о «золотой середине» и не впадать в крайности излишней откровенности.

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