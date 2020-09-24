7 способов получить совет у Вселенной

Когда нужно принять сложное решение, мы подсознательно ищем подсказку, как поступить. Одни полагаются на мнение близких, другие выписывают на бумаге плюсы и минусы, а кто-то предпочитает обратиться к «единому информационному центру» — нашей Вселенной. Можно ли рассчитывать на помощь иррационального в поиске ответов на серьезные вопросы?

О существовании «вселенского энергоинформационного поля» ученые заговорили 40-50 лет назад. О возможности контактировать c этим полем задумывались Циолковский, Вернадский и многие другие российские и зарубежные ученые.

К концу ХХ века на основании научных исследований философы пришли к пониманию взаимосвязи микрокосмоса, то есть человека, с макрокосмосом — Вселенной. Это сравнимо с мини-компьютером в составе глобальной компьютерной системы — мироздания. Информация о прошлом, настоящем и будущем, равно как и ответы на все вопросы, уже заложена в нас с рождения.

Психотерапевт Джон Д. Мур полагает, что человек может получить доступ к этой «единой базе данных» посредством специальных техник.

1. СНЫ

Нужная информация часто приходит к человеку во сне. Но после пробуждения не всегда удается вспомнить сон или некоторые его подробности. Держите блокнот и ручку поближе к кровати. Вечером потратьте несколько минут на формулировку вашего вопроса. Запишите его и мысленно обратитесь к Вселенной с просьбой найти правильное решение.

А после пробуждения сразу запишите то, что запомнили, особенно яркие, необычные детали. Потом попробуйте расшифровать сон с учетом заданного вопроса. Вероятно, придется обратиться к соннику, но иногда ответ, пришедший во сне, очевиден.

Плюсы: иногда дает впечатляющие результаты

Минусы: ответы чаще размытые, требуется время на освоение

2. ЧУВСТВА И ФИЗИЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ

Иногда знаки, которые человек получает во время бодрствования, более осязаемы, чем сновидения. В момент принятия важного решения мы можем испытывать различные физические ощущения, такие как неприятное покалывание, ощущение тепла, легкое дуновение или прикосновение. На уровне чувств некоторые описывают внезапную волну тревоги или наоборот, прилив радости и вдохновения.

Когда с вами происходит подобное, признайте это и поблагодарите Вселенную за подсказку. В дальнейшем при выборе одного решения из нескольких попытайтесь сконцентрироваться на физических ощущениях.

Мысленно сделайте выбор и детально представьте ситуацию и возможные последствия. При этом не забывайте отмечать реакцию тела и эмоции, которые вызывает воображаемая картинка. Порой физические импульсы и эмоциональные всплески говорят яснее слов.

Плюсы: позволяет лучше «слышать» тело и осознавать скрытые эмоции

Минусы: может вызвать сильную психосоматическую реакцию у впечатлительных натур

3. ВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

Некоторые люди слышат ответ на вопрос, словно произносимый кем-то рядом, даже когда вокруг никого нет. Обычно это происходит на пике сильных внутренних переживаний, возможно, даже отчаяния. Таким образом Вселенная говорит с вами напрямую, предостерегает или указывает верный путь.

Можно вслух или мысленно произносить один и тот же вопрос, пока ответ не зазвучит у вас в голове. Лучше всего это работает с вопросами, на которые можно ответить «да» или «нет». В ином случае словесный образ бывает сложным для интерпретации. Но, главное, что ответ вы всегда получите.

Плюсы: «всегда приятно поговорить с умным человеком», особенно, если это вы сам!

Минусы: сложно настроиться на серьезное восприятие внутреннего голоса, трудно интерпретировать

4. ДРУГИЕ ЗВУКИ

Другие звуки вокруг нас — тоже голоса Вселенной. Детский смех, музыка, внезапный раскат грома могут стать подсказками, если вы дадите себе такую установку. Попросите Вселенную озвучить отношение к решению, а затем прислушайтесь.

Зазвучала полицейская сирена или где-то заиграла знакомая мелодия? Проанализируйте, что это может значить в вашем случае. С помощью внешних звуков часто удается отключиться от бесконечного прокручивания проблемы и найти приемлемое решение.

Плюсы: простой и быстрый способ принятия решения

Минусы: необходимо критически подходить к выбору места и времени

5. МЕДИТАЦИЯ

Люди, практикующие техники медитации, во время занятий иногда наблюдают ментальные видения. Аналогичные визуальные явления появляются в последние несколько минут перед сном. Так, можно увидеть кружащиеся цвета, вспышки света или даже четкое изображение. Обычно это означает, что человек становится более чувствительным к визуальному восприятию.

Такой опыт накапливается при регулярной практике. Для владеющих техникой медитации нужно настроиться на получение зрительного образа в качестве ответа на интересующий вопрос и сконцентрироваться на «картинке».

Плюсы: способствует обретению душевного равновесия

Минусы: требует знания техники медитации и массу свободного времени

6. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ

Надписи, цифры и символы, которые привлекают внимание, тоже считаются полезными подсказками. Рекламный слоган, замеченный в конкретный момент, надпись на асфальте или наклейка на проехавшем автомобиле — мозг словно вытаскивает из контекста нужную информацию и делает на ней акцент.

Называйте это случайным совпадением или потренируйтесь использовать эти знаки как напутствие. Но не стоит слишком увлекаться и во всех предметах искать тайный смысл. Как говорится, иногда банан — это просто банан.

Плюсы: тренирует внимательность

Минусы: может вызвать навязчивое желание везде находить скрытые послания

7. ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ

Вселенная часто общается с нами через «помощников» — других людей или животных. Например, понадобился совет по вопросу, а посторонний человек в телефонном разговоре вдруг произнес как раз то, что нам нужно было услышать. Поведение животных также можно интерпретировать по-разному, в зависимости от ситуации.

Плюсы: более чуткое восприятие окружающего мира

Минусы: можно пропустить важную информацию в силу эффекта неожиданности

ВЫВОД

Вне зависимости от того, каким из способов вы предпочтете получить необходимую информацию и откуда она к вам придет, из глубин подсознания, из всемирной библиотеки коллективного бессознательного или непосредственно из космоса, умение прислушиваться к себе и внешнему миру станет полезным опытом для самосовершенствования.

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