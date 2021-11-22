6 пpизнaкoв тoгo, чтo вы являeтecь эмпaтoм

ЕСЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ШЕСТЬ ВЕЩЕЙ ЗАСТАВЛЯЮТ ВАС ПЕРЕЖИВАТЬ, ЗНАЧИТ, ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ЯВЛЯЕТЕСЬ ЭМПАТОМ

Эмпаты очень чувствительны к эмоциям, настроению и энергии окружающих. Это означает, что они впадают в стресс из-за вещей, которые не волнуют менее чувствительных людей.

Далее представлены шесть вещей, которые негативно сказываются на состоянии эмпатов.

1. Инконгруэнтное поведение

При общении мы всегда обращаем внимание на речь, действия, язык тела и энергию своих собеседников. Эмпаты способны замечать, когда слова людей не соответствуют языку их тела или энергии. Это означает, что эмпаты могут испытывать дискомфорт, находясь в кругу людей, которые притворяются и ведут себя неестественным образом.

Например, когда человек произносят тёплые слова, однако язык его тела и энергия говорят о том, что он испытывает нетерпение или гнев, эмпат почувствует эту разницу, отчего на душе у него станет тревожно. Вот почему эмпаты, как правило, способны легко определить, когда человек врёт, а когда говорит правду.

При общении с лжецами эмпаты нервничают и испытывают дискомфорт, поскольку они знают, что не могут им доверять.

Если Вам трудно общаться с людьми, которые источают противоречивые флюиды, то Вы, вероятно, являетесь эмпатом.

2. Негатив

Эмпаты – вовсе не совершенные люди. У них тоже бывает плохое настроение. Они, как и все остальные, иногда могут вести себя плохо. Однако они стараются быть позитивными настолько, насколько это возможно.

Они делают это потому, что знают, насколько легко эмоции могут передаваться окружающим.

Если у кого-то из членов семьи или коллег по работе плохое настроение, через некоторое время в таком же настроении будут пребывать и все окружающие его люди.

Эмпаты особо чувствительны к подобным передачам энергии. Именно поэтому они не любят находиться рядом с теми, кто излучает негатив или сплетничает.

Эмпатам нравятся счастливые, позитивные люди.

Но поскольку они очень чувствительны к потребностям других, им трудно избегать людей, которые в них нуждаются. Эмпаты часто привлекают тех, кто излучает негатив, поскольку последние видят в них благодарных слушателей, которые стерпят все их жалобы. Если Вам очень тяжело (это выматывает Вас, приводит к плохому настроению) общаться с людьми, излучающими негатив, значит, Вы определённо являетесь эмпатом.

3. Агрессивное поведение

Эмпаты не выносят агрессивное поведение, включая вопли и крики, громкое хлопанье дверьми и, конечно же, любые виды насилия. Большинство людей не любят находиться в кругу тех, кто пребывает в агрессивном настроении, поскольку это причиняет всем дискомфорт. Однако на эмпатов такое поведение влияет наихудшим образом, потому что они, как правило, обладают очень чувствительной нервной системой.

Пребывание в кругу злых людей может вызывать у них сильное чувство тревоги и беспокойства.

Если Вы заметили, что гнев и агрессия отрицательно влияют на Ваше физическое и эмоциональное самочувствие, значит, Вы, скорее всего, являетесь эмпатом.

4. Страдания других людей

Эмпатам тяжело видеть, как страдают другие люди, потому что они в буквальном смысле способны чувствовать чужую боль.

После просмотра печальных новостей они ещё долгое время не могут прийти в себя. В такие моменты они, как правило, думают о безнадёжности и несправедливости этого мира.

Если Вас печалят страдания других людей, значит, Вы наверняка являетесь эмпатом.

5. Излишние переживания

Всё, что является излишним, может привести к возникновению стресса у эмпатов: слишком большое количество людей, слишком много шума, слишком много дел, сильные запахи, неприятные ощущения и так далее.

Стресс возникает из-за перегрузки органов чувств, с которой организм эмпата не справляется.

Если излишние переживания действуют на Вас негативно, значит, Вы определённо являетесь эмпатом.

6. Недопонимание

Поскольку эмпаты весьма восприимчивы к эмоциям окружающих, им трудно понять, почему другие люди не проявляют ту же самую чувствительность. Они очень переживают, когда их поступки или слова неправильно истолковывают.

Поскольку эмпаты всегда осторожно подбирают слова при общении с другими людьми, пытаясь быть добрыми и тактичными, а не прямолинейными, недоразумения иногда случаются.

Если Вы чувствуете дискомфорт, когда Вас критикуют или неправильно понимают, Вы, скорее всего, являетесь эмпатом.

Заключительные мысли

Быть эмпатом – очень утомительно.

Однако в этом есть и свои плюсы.

Если Вы чувствительны к проблемам других, Вас наверняка любят и уважают. Люди часто обращаются к Вам за помощью в трудную минуту.

Вы можете использовать своё сопереживание в творческой деятельности или работе, которая заключается в помощи другим.

Чтобы избежать возникновения стресса, нужно убедиться, что Вы уделяете себе достаточно времени и умеете отдыхать от суеты жизни. Что касается бесконечного потока эмоций, то справиться с ними Вам поможет медитация, йога и практика осознанности.



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