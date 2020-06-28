30 июля будет избран первый “президент мира”?

Несколько недель назад американские конспирологи сделали для себя чудесное открытие, обнаружив, что как бы официальный сайт Нового Мирового Порядка уже начал свою работу. Сайт находится по адресу UNNWO.org, что расшифровывается как Организация Объединенных Наций + Новый Мировой Порядок.

До сих пор непонятно, является ли это официальным адресом мирового правительства, или это был разминочный тест для мозгов населения, чтобы готовились, однако похоже, что известный эсхатологический ресурс z3news.com сделал очередное удивительное открытие (отдельный респект нашему читателю Consigliere за ссылку).

Сайт, работающий в сети с непонятного времени, находится по адресу uas.govt.agency и является, согласно опубликованным там программным документам как бы “правительством США в изгнании” , которое намерено взять в власть в июле 2020 года:

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