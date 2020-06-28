30 июля будет избран первый “президент мира”?

Несколько недель назад американские конспирологи сделали для себя чудесное открытие, обнаружив, что как бы официальный сайт Нового Мирового Порядка уже начал свою работу. Сайт находится по адресу UNNWO.org, что расшифровывается как Организация Объединенных Наций + Новый Мировой Порядок.
До сих пор непонятно, является ли это официальным адресом мирового правительства, или это был разминочный тест для мозгов населения, чтобы готовились, однако похоже, что известный эсхатологический ресурс z3news.com сделал очередное удивительное открытие (отдельный респект нашему читателю Consigliere за ссылку).
Сайт, работающий в сети с непонятного времени, находится по адресу uas.govt.agency и является, согласно опубликованным там программным документам как бы “правительством США в изгнании” , которое намерено взять в власть в июле 2020 года:
UAS (United Allied States – Объединенные Союзные Штаты) – это независимая, суверенная организация, которая намерена стать самой свободной и процветающей страной на Земле. Наша новая национальная общность продвигает ценности свободы, уважение к человеческой жизни и свободный рынок.
Используя принципы, которые, как доказано, способствуют экономическому росту и способствуют созданию богатства, UAS будет продвигать ценности индивидуальных свобод, уважение к человеческой жизни и свободное предпринимательство. И всё это с твердой решимостью радикально повлиять не только на жизнь своих граждан, но и на союзников, партнеров и континента в целом.
Объединенные Союзные Штаты объявляют 30 июля 2020 года датой первой в своей истории выборов. Суверенная страна будет представлена Конгрессом, который назначит и изберет Президента для выполнения стратегических и повседневных руководящих обязанностей, а также для продвижения и защиты гражданских и экономических интересов граждан и предприятий UAS.
Президент является главой государства, который осуществляет свое видение развития UAS; реализует цели и приоритеты; и обеспечивает соблюдение законов, принятых Конгрессом, и постановлений, вынесенных Верховным судом. Президент выступает в качестве администратора высшего уровня и главного командира полиции и военнослужащих.
Таким образом, если верить программным документам этой ново чудо-организации, уже 30 июля 2020 года эти ребята намерены учредить на территории США новое государство и выбрать там нового президента.
Возможно, что это или такая пиар-компания противников Трампа, или какая-то шутка, однако пару недель назад весь эсхатологический интернет с интересом обсуждал ролик из Белоруссии, где некий мальчик предсказал, что коронации антихриста следует ждать в ИЮЛЕ этого года и для начала его поставят главой какой-то небольшой европейской страны:
Поскольку этого отрока в глаза никто не видел, публика встретила ролик с определенным скепсисом,. Но теперь, как видим, в сети заработал сайт какого-то UAS и тоже вангует на июль. Точнее – не вангует, а делает совершенно официальное заявление. Не знаем даже что и думать по этому поводу, теперь всякое может быть, так что следим за развитием событий.