2 цитаты Марка Твена, которые делают мужчин счастливее

В детстве мы читали о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна, а теперь черпаем мудрость из его афоризмов.
Мы думаем, что управляем своей жизнью, планируем ее на годы вперед, все держим под контролем, а потом словно просыпаемся от спячки и не понимаем — когда мы успели принять все эти решения?
Мы смотрим на квартиру, в которой мы живем, на город и страну, на людей, которые составляют наш круг общения. И вдруг кольнет где-то в боку, что не этого хотел, не к этому стремился. А сделать уже ничего нельзя.
И у достопочтенного гражданина есть только один путь — принять и терпеть. Жену, тещу, начальство и Правительство.
Марк Твен придумал лакмусовую бумажку, фразу, которая строго очерчивает тех людей, с которыми вам по пути. И которых следует опасаться.
Если кто-то внушает Вам, что вы — пустое место, лентяй и тунеядец и можете/должны намного больше — работать, зарабатывать, достигать — этот человек, конечно же, не причина всех ваших проблем. Но серьезная палка в колесе.
Я знаю много примеров, когда женщина с самодовольной улыбкой говорит, что мужчину надо «пинать», тогда он ради семьи горы свернет. Под лежачий камень вода не потечет.
Я тактично молчу. Но в мыслях представляю себе взмыленного вола, тянущего плуг, которого пинают в бока. Разве возможен успех в этом тандеме? А счастье, а любовь?
Избегайте учителей, которые не верят в ваших детей. Избегайте начальников, которые считают, что приняли Вас на должность из жалости.
Я не призываю пары разводиться. Но счастье не стучится в двери, его надо создавать самим. В потоке претензий это сделать невозможно.
И хоть на секундочку представьте свою жизнь, в которой вас искренне хвалят и восхищаются. Возрастет ваш КПД? Конечно же!
Через 20 лет, действительно, настанет время подводить итоги. Я не сторонница фразы «лучше сделать и пожалеть», я скорее за «семь раз отмерь и один отрежь». Нельзя путать решимость с безрассудностью.
Нельзя рушить свой старый мир в надежде построить новый.
О чем эти слова Марка Твена? Наверное о тех мечтах, которые вы постоянно откладываете до лучших времен. Рождение детей, строительство дома и путешествие в к далеким морям.
Кажется, еще чуть-чуть и станет легче. Морально, материально. Но это иллюзия. Не станет.
Как сказал кто-то из великих: «Лучшее время — сейчас».