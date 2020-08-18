2 цитаты Марка Твена, которые делают мужчин счастливее

В детстве мы читали о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна, а теперь черпаем мудрость из его афоризмов.

Мы думаем, что управляем своей жизнью, планируем ее на годы вперед, все держим под контролем, а потом словно просыпаемся от спячки и не понимаем — когда мы успели принять все эти решения?

Мы смотрим на квартиру, в которой мы живем, на город и страну, на людей, которые составляют наш круг общения. И вдруг кольнет где-то в боку, что не этого хотел, не к этому стремился. А сделать уже ничего нельзя.