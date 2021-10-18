12 фраз, которые не употребляют в разговоре умные люди

Умные люди предпочитают следить за своей речью, поскольку хорошо понимают силу слов.

Вот несколько фраз, которых следует избегать. Они заставляют вас выглядеть глупо.

Умные люди не должны хвастаться своим уровнем интеллекта, потому что они понимают, что действия говорят громче слов. Ум проявляется в разных формах, и то, что другой человек не находится с вами на одной волне, еще не делает его менее умным, чем вы.

«Само собой разумеется»

Начиная свою речь с этой фразы, вы тем самым призываете других людей игнорировать вас. Умные люди используют более эффективные приемы, чем самоубийственные предисловия, и стараются любой ценой их избегать.

«Без обид, но…»

Как правило, говоря эту фразу, вы готовите себя к возможному нападению. И чаще всего ваш собеседник тоже это понимает. Постарайтесь избегать таких выражений и найдите лучший способ сказать людям то, что может им не понравиться.

«Я не могу»

Когда мы говорим себе, что не можем чего-то сделать, то тем самым автоматически настраиваем себя на неудачу. Наши слова становятся единственным источником правды для нашего мозга, а заодно и самосбывающимся пророчеством. Вместо слов «Я не могу» попробуйте найти способ изменить их на «Я могу!».

«Это не моя вина»

Вместо того чтобы изображать жертву, умный человек возьмет на себя ответственность за ситуацию и ее исход. Он использует свою неудачу для выбора другого пути и продолжит следовать к выполнению цели. Даже если это не его вина, он все равно примет результат и продолжит идти дальше.

«Это несправедливо»

Жизнь несправедлива, но когда вы говорите эту фразу, выглядит так, как будто вы верите, что так и должно быть. А это, в свою очередь, заставляет вас выглядеть глупыми и незрелыми. Эти слова идут в паре с фразой «это не моя вина», потому что лишают вас способности изменить ситуацию. Вместо того, чтобы жаловаться на несправедливость происходящего, попробуйте найти способ адаптироваться и преодолеть трудности.

«Как для … ты слишком …!»

В качестве примера можно привести реплики «Как для женщины ты слишком сильная» или «Как для мужчины ты слишком нежный».

Использование подобных фраз мгновенно делает из вас недалекого человека, живущего стереотипами. Стереотипы предполагают, что все люди физически одинаковые или что в определенной категории людей все ее члены имеют одинаковые привычки, стили поведения и внешний вид. А это просто не соответствует действительности.

«Мне все равно»

Умным людям не все равно. Они очень сострадательные, а потому не используют фразы вроде «Какая разница?» или «Мне все равно!». Вместо этого они проявляют эмпатию, сострадание и всегда принимают во внимание чужие чувства.

«Ты выглядишь …»

Умные люди понимают, что грубые комментарии вроде «Ты выглядишь старым» или «Ты толстый» приносят больше вреда, чем пользы. Такие фразы оскорбительные и крайне неуместные. Вместо того чтобы указывать на то, как плохо выглядит другой человек, попробуйте определить все ли у него в порядке.

«Все должно быть сделано идеально»

Совершенства не существует, и умные люди знают об этом. В стремлении к идеалу нет ничего плохого, но если вы пытаетесь достигнуть соответствия нереалистичному стандарту, то с самого начала обречены на неудачу.

«Умный человек бы понял»

Если вы считаете, что другие люди глупые, потому что не понимают вас, то в конечном счете выставите полным глупцом только себя.

«Так делают все»

Если вспомнить все, что мне в детстве говорила моя мама, то самой любимой ее фразой была: «Если все будут прыгать с моста, ты тоже прыгнешь?». Как бы заезжено эти слова ни звучали, но они не утратили своей актуальности и сегодня. Зачастую если кто-то что-то делает, вы не должны слепо повторять то же самое. Умные люди понимают — чтобы поставить под сомнение существующий тренд и мотивы толпы, требуется критическое мышление.

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