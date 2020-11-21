10 здоровых способов пережить трудные времена (уроки стоической философии)

Трудных времен и непростых ситуаций нельзя избежать, но с ними определенно можно справиться. Стоическая философия может очень вам помочь в этом, предоставив здоровые способы преодоления трудных времен. Поначалу это покажется сложным, но в итого вы научитесь гордо и легко справляться с любыми жизненными трудностями.

Для того, чтобы воспитать в себе эмоциональную стойкость и сократить риск развития в будущем серьезных эмоциональных проблем, необходимо научиться справляться со своими ежедневными проблемами, такими как переживания, трудности с самообладанием.

Древнегреческая философия стоиков основывается на развитии добродетели и силы характера с целью преодоления жизненных проблем. Больше всего стоики ценят спокойствие, храбрость и свободу. Поэтому далее в статье приведены примеры стратегий стоиков, которые зачастую во многом напоминают современную когнитивно-поведенческую терапию.

Итак, 10 здоровых способов пережить трудные времена:

1. Осознание ценности.

Осознание наших базовых ценностей и попытки жить в соответствии с ними может помочь нам обрести чувство направления и смысл в жизни. Жить полноценной жизнью и процветать означает найти свое уникальное и истинное призвание.

Ницше говорил: «У кого есть Зачем жить, сумеет выдержать почти любое Как».

2. Мы ничего не контролируем полностью, за исключением своих добровольных действий и мыслей.

Стоицизм основывается на сосредоточенности своего внимания и усилий только на тех вещах, которые мы можем контролировать, и игнорировании всего остального. Знание того, что в данных обстоятельствах мы сделали все возможное, приводит к спокойному принятию любых событий.

Стоическое принятие в чем-то напоминает идею Ницше об Amor Fati – любви к судьбе. Это означает принимать жизнь во всей ее полноте.

3. Подход.

Как говорят стоики, «нас расстраивают не сами вещи, а суждения о них». Наша эмоциональная жизнь формируется нашими ценностями и суждениями. Но мы можем освободиться от негативных эмоций вроде гнева и ненависти, научившись правильно интерпретировать происходящее.

4. Остановиться и глубоко вдохнуть.

Сильные эмоции могут заставить нас забыть о существовании других точек зрения на ситуацию. Так, гнев это не что иное, как временное безумие с потенциально долгосрочными последствиями.

С течением времени любая эмоция теряет свою силу. Откладывая принятие решений на потом, мы тем самым избегаем превращения в жертву мгновенного реагирования на происходящее.

5. Когнитивное дистанцирование.

Когнитивное дистанцирование – это умение отделять свои оценочные суждения от фактов. Объективное описание событий является основой древней стоической психотерапии. Так, если вы заболели, не нужно думать: «Почему я? Это ужасно».

Объективная оценка реальности не дает эмоциям нас раздавить.

6. Делать из мухи слона.

Переживая, мы склонны переоценивать как вероятность, так и уровень угрозы или опасности. Если человек столкнулся с реальной проблемой, он зацикливается на своей неспособности справиться с ней и начинает чувствовать, что проблема выходит из-под контроля.

Отличным способом умиротворить разум здесь будет сознательно понизить воспринимаемый уровень угрозы, заменив фразу «Что если это произойдет?» на «Что я буду с этим делать?», «Ну и что, если это произойдет?» и «Это еще не конец света». Снизить уровень тревожности поможет отделение своих оценочных суждений от фактов.

7. Негативная визуализация.

Философы-стоики рекомендуют представлять себе ситуации, когда мы потеряли вещи, которые ценим. Это заставит нас ценить то, что у нас уже есть. Вместо того, чтобы желать того, чего у нас нет (принцип «чужая трава всегда зеленее»), необходимо научиться выражать признательность за вещи, которые у нас уже есть.

8. Контроль над нездоровыми желаниями.

Ключ к искоренению нездоровой привычки (например, переедания) заключается в том, чтобы определить ее еще на этапе зарождения, тем самым пресекая само появление проблемы. Французский писатель 16-го века Мишель де Монтень отмечал: «Младенчество всегда немощно и слабо. Мы должны следить за началом всех вещей. Опасности мы не видим из-за ее незначительности, но когда она станет серьезной, лекарства уже не найти».

Это требует постоянного самоконтроля, что особенно касается мониторинга на наличие любых искаженных мыслей, способных оправдать вредное желание (например, я уже давно не пил, это будет моя последняя рюмка, после чего я откажусь от алкоголя).

9. Повышение жизнестойкости (сопротивляемости).

Ницше сделал интересное замечание: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». Эмоциональную боль можно расценивать как возможность повысить свою способность лучше справляться с любыми последующими страданиями.

Сенека как-то сказал, что оценить свою силу и ценность можно только испытав их на деле.

10. Избавление от чрезмерной привязанности к внешним факторам.

Привязанность предполагает, что вы цепляетесь за вещи или хотите, чтобы они происходили определенным образом. Зацикленность на вещах, особенно на себе – именно это и приводит к страданиям. Стоики были известны проповедованием безразличия по отношению к внешним вещам, похвале и критике со стороны окружающих.

Также, например, в «Книге о пути жизни» Лао-цзы говорится: «Если вы не придаете чему-то важности, то никогда ее и не потеряете».

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