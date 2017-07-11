Почему мужчина игнорирует женщину, которая ему нравится?

И в самом деле, почему часто случается так, что мужчина, который к вам неравнодушен, начинает вести себя таким образом? Вроде бы и вам, и ему понятно, что вы ему нравитесь, однако это не меняет ситуации – он остается отстраненным, а то и вовсе игнорирует вас.

Но, прежде чем мы перейдем к рассмотрению основных причин такого игнорирования, вам нужно подумать вот о чем. Не допускаете ли вы мысли, что сам ваш вопрос в корне неверен?

Вы спрашиваете себя: «Почему он меня игнорирует, ведь я ему нравлюсь?» Т.е. вы заведомо считаете, что располагаете достоверной информацией о его чувствах. Вы уверены в том, что интерес с его стороны есть.

Однако это не всегда так, поэтому я советую вам хорошо подумать, чтобы не задавать себе вопрос – самообман, когда вы считаете, что нравитесь ему, а вы ему уже не нравитесь, либо даже не нравились в принципе.

Только когда вы точно будете уверены, что между вами что-то есть, появляется смысл рассматривать причины игнорирования. В противном случае все кристально ясно: он игнорирует вас, потому что вы ему не нравитесь.

Только исключив этот вариант, есть смысл двигаться дальше и искать причины.

А причины эти могут быть следующие.

Рассмотрим для начала два более редких варианта, после чего – два более частых.

1. Он не созрел для серьёзных отношений в принципе

Это одна из возможных причин, но назвать её часто встречающейся нельзя.

Суть в том, что мужчина понимает, что если он начнет активно проявлять свои чувства к вам, то это чревато серьезными последствиями. А он не считает это достаточно важным в своей жизни. По крайней мере, сейчас.

Да, где-то в отдаленном будущем он допускает возможность, что ему захочется строить серьезные отношения, основанные на взаимных обязательствах и доверии, однако сейчас и в обозримом будущем он даже не думает об этом.

Вопрос: нужен ли вам такой товарищ?

2. Он считает, что женщина для него слишком хороша

Еще один редкий вариант, который все же, иногда встречается.

Суть его в том, что мужчина на самом деле считает, что вы для него слишком хороши и побаивается явно выразить свою симпатию, опасаясь вашего прямого или косвенного отказа.

Это как раз та ситуация, которая повсеместно обыгрывается в разного рода любовных мелодрамах. Она – великолепная красавица, девушка из благородной семьи, прекрасно воспитана, отлично держится в обществе и т.д. и т.п… Он же – обычный парень, ничем, в общем-то, не примечательный, который, разумеется, влюбился по уши и ничего с собой сделать не может: и оставить не может, и на сближение пойти тоже не готов.

В кино такое сплошь и рядом (ведь девушкам так хочется верить, что он просто немного стесняется), однако в жизни такое бывает нечасто.

Гораздо чаще вы встретите не скромных и стеснительных, а нагловатых и прямолинейных мужчин, у которых и мысли нет о том, что они вас недостойны.

Более того, будьте уверены, что те, кто на самом деле считают, что вы для них слишком хороши – это редкие мужчины, самооценка которых сильно снижена.

Ну а что такое мужчина с низкой самооценкой? Если судьба уже сводила вас с таким мужчиной, то едва ли вы захотите повторить подобный опыт…

Позади осталось два более редких варианта, и теперь настало время разобрать две куда более частые причины того, почему мужчина может вас игнорировать, несмотря на то, что вы ему нравитесь.

3. Перебрасывание ответственности

Это уже куда более частый вариант, чем рассмотренные выше.

В этом случае в основе поведения мужчины лежит желание «вручить» вам ответственность за развитие отношений.

Что это значит? Это значит, что мужчина расположен к тому, чтобы играть в отношениях женскую роль, а вам хочет отвести роль мужскую.

Иными словами, он хочет видеть вас лидером, за которым можно будет спокойно пойти. Пойти по той дороге, которую вы за него уже продумали.

Вместо того, чтобы самому встать «у руля» и взять на себя активную роль, мужчина «сдается» и отдает «штурвал корабля» отношений в ваши руки.

Причин, по которым это может происходить, обычно только две:

1. Мужчина наблюдал подобную модель отношений у близких ему людей (например, у родителей) и поэтому подсознательно стремится ее повторить.

Проще говоря, он делает это не специально, у него нет злого умысла: «Ага! Сейчас я на нее переложу всю ответственность, а сам буду тихонько за ней плестись…»

Нет, как правило, такого не бывает, и мужчины делают это по причине усвоения неадекватных для них моделей поведения (женских).

2. Что касается второй причины, то такой причиной можете являться вы.

Каждый раз, когда вы не даете мужчине проявить свою инициативу, мешаете выступить с внесением какой-то идеи, не даете самостоятельно принять решение (даже самое ничтожное), вы тем самым способствуете развитию в нем женских «повадок», одна из которых – нерешительность. И, как нетрудно понять, нерешительность не является избирательной, а прекрасно распространяется и на построение отношений.

Каждый раз по чуть-чуть «наступая на горло» проявлениям мужской инициативы вы легко доведете ситуацию до абсурда, когда все вопросы в отношениях будете решать только вы, а мужчина будет самим олицетворением пассивности и безынициативности.

Более того, вы можете даже не мешать мужчине и не «задавливать» его инициативу и зачатки ответственности, но при этом будете просто делать нечто, что должен сделать он. Именно он, и никто другой.

Типичным примером подобного подхода можно считать любые ситуации, когда женщина проявляет инициативу в установлении и поддержании контакта с мужчиной.

Как только вы начнете штурмовать его смсками, звонками и бесконечными сообщениям ВКонтакте, можете считать, что вы успешно справились с задачей и перевели мужчину в другой «режим».

К сожалению, такой режим неблагоприятен для вас – ведь теперь именно вы будете «локомотивом» ваших отношений, а он будет пассивным пассажиром в вагончике, который вы за собой тянете.

Вот таким вот простым, незамысловатым способом вы можете поменять мужчину не в лучшую сторону и он, сам к этому не стремясь, будет перебрасывать ответственность на вас.

4. Тактический ход

И, наконец, разберем четвертую причину, по которой мужчина может игнорировать вас, даже если вы ему нравитесь.

Причина эта сколь проста, столь же и коварна и заключается она в том, что мужчина рассматривает свое безразличное поведение как продуманный тактический ход.

В чем же задумка такого хода?

Она очень проста. Задача мужчины в этом случае сводится к тому, чтобы обесценить вас как женщину. Иными словами, он хочет дать вам почувствовать, что «Не очень-то ты мне и нужна…».

Для мужчины, в отличие от женщины, это не настолько сложная задача, ведь зависимость мужчин от отношений, как правило, значительно ниже, чем у женщин. Именно это дает ему силы для того, чтобы намеренно показывать вам, что вы ему как бы и не нужны.

Пользуясь тем, что нацеленность на отношения у женщины гораздо выше, многие недобросовестные товарищи играют с ними в очень жестокую, бессердечную игру. Они просто обесценивают женщину, давая ей понять (через игнорирование, отчужденность и равнодушие), что не испытывают к ней интереса.

Проходит определенное время, и вы начинаете от этого страдать, ведь вы так хотели теплых, доверительных отношений… И тут ваша самооценка естественным образом начинает падать, ведь вы чувствуете, что вы никому не нужны, что он к вам равнодушен, не очень-то идет на контакт и т.д. Душу раздирает отчаяние и боль, и вы начинаете думать, что с вами что-то не так, что вы делаете что-то неправильно, раз он так с вами себя ведет.

Но это просто жестокая игра с его стороны. Цель этой игры – чтобы вы сами себе «сбили цену». Например, до общения с ним вы оценивали себя на все 95 баллов из 100. А теперь, после того как намучились с его игнорированием? Все правильно, вы дадите себе уже не 95 баллов, а, в лучшем случае, 75.

Таким способом мужчины пытаются вынудить женщин снизить свою планку или, образно говоря, хотят «стащить их вниз», на свой уровень.

Мужчине не хочется развиваться и добиваться вас, ведь у вас целых 95 баллов – очень близко к идеалу. Он понимает, что это очень долго, трудно и ресурсозатратно. И, немного, поразмыслив, выбирает куда более простой путь – «опустить» ваш уровень хотя бы до 75, чтобы потом с триумфом объявиться и заполучить вас по «бросовой цене».

И, что грустно, вы охотно отдаетесь этому мужчине, видя в его лице чуть ли не спасителя, который пришел для того, чтобы «вызволить вас из тьмы», забывая при этом, что именно он и погрузил вас в эту самую «тьму». Просто для того, чтобы не напрягаться и почувствовать себя эдаким героем-освободителем.

Грустная история? Согласен, однако, я хочу, чтобы вы остановились и задумались.

Загляните внутрь себя и честно признайтесь себе, что так оно и происходит в действительности.

Это непросто принять и осмыслить, однако я искренне желаю вам, чтобы данное знание легло вам в сердце и вы никогда не «демпинговали».

Будьте для мужчины высоким труднодосягаемым идеалом и помогайте ему постепенно подниматься к вам, карабкаясь все выше и выше.