Какая она – древняя прародина славян?

Её долго считали вымышленной страной, которой в действительности никогда не существовало. Только в ХХ столетии учёные нашли доказательства, подтверждающие её реальность. Эти находки стали сенсацией в научном мире. Гиперборея (она же Арктида), как и Атлантида, погибла из-за глобального катаклизма. Но есть все основания предполагать, что страшная участь постигла не всех её жителей. Существует огромная вероятность, что именно гиперборейцы стали нашими прародителями.
Вопрос исчезнувшей северной страны всегда волновал учёных. Как погибла Гиперборея? Что сообщают источники древних цивилизаций? Как предки славян уцелели после глобальной катастрофы? В какие места могли отправиться выжившие?
Итальянский историк Мавро Орбини в своей книге «Славянское царство» (1601год) написал: «Народ славян намного старше египетских пирамид и многочислен настолько, что полмира заселяет». Хотя письменная история народности, жившей до нашей эры, ничего не рассказывает, следы древнейшей культуры на Русском Севере – научный факт. Древнегреческий учёный и философ Платон писал, что многовековые корни русского народа берут своё начало в Арктиде.
Доказательства существования легендарной Гипербореи. Карта Меркатора
Средневековые карты, находящиеся в музеях мира, показывают, что Гиперборея была расположена на островах вокруг современного Северного полюса. Некоторые учёные уверены, что она занимала также Гренландию и Скандинавию.
О факте существования славянской прародины свидетельствуют работы величайшего путешественника и картографа ХVI века Герарда Меркатора. В его открытиях никогда никто не сомневался, даже в наше время. Как мог этот человек составить точную карту Гипербореи – осталось загадкой. Ведь к тому времени, когда она была составлена (1595 год), этой территории уже не существовало.
Картограф описывал легендарную северную страну, как округлый материк, разделённый огромными реками на четыре одинаковые части. Изучая карту, современные учёные узнают в Арктиде территорию Ледовитого океана. Точное описание северной части побережья Америки и Евразии полностью подтверждает достоверность работы Меркатора. Найденные археологами гравюры древних народов также подтверждают существование Гипербореи. На карте также есть изображение горы предков Меру. Эта вселенская возвышенность находилась на Северном полюсе. По рассекреченной информации, под водой Северного океана на территории России была обнаружена гора — весьма высокая, касающаяся ледяного покрытия. Кроме того, на древней карте изображается пролив, соединяющий Америку и Азию. Интересно, но открыл его русский мореход Семён Дежнёв лишь в 1648 году. Спустя 80 лет этот путь снова прошла русская экспедиция под руководством Вигуса Беринга. Впоследствии пролив назвали в честь командора. Откуда Меркатор знал о Беринговом проливе? Как он попал на его карту?
Доказательство существования Гипербореи можно найти также в работах Якова Гаккеля — известного советского картографа и океанографа. Его исследования дна Ледовитого океана подтверждают существование данной цивилизации. По словам учёного, потомками гиперборейцев стали восточные и западные славяне, расселившиеся по Скандинавскому полуострову, а также в северной части континентальной Европы.
Катастрофа, постигшая северную страну
В древних мифах народов мира о Гиперборее говорилось, как о «райской земле». Например, эллины назвали её так, потому что она расположена за северным ветром Бореем. Они считали, что именно мудрые гиперборейцы заложили основание современной цивилизации. Гомер описывал Арктиду как высокоразвитую цивилизацию, а её представителей — как великанов со славянскими чертами лица. Древнеримский писатель-эрудит Плиний Старший, который считался одним из самых беспристрастных учёных своего времени, называл народность реальной. «Цивилизация живёт у круга Полярного, имеет свою культуру и внешне схожа с эллинами. Гиперборейцы – народ счастливый, доживающий до ветхих лет, имеющий удивительные легенды. Там солнце не заходит за горизонт полгода. Вся страна залита солнечным светом. Благодатный климат, никакого холодного ветра. Жилищами для людей служат рощи и леса. Им неведомы болезни, раздоры, ненависть. Умирает человек лишь когда пресытится жизнью», — писал Плиний Старший. Но Гиперборея исчезла. Что произошло? Почему она ушла под воду?
У многих народов Сибири существуют легенды с описанием бедствия, постигшего «райскую землю». Ханты, манси, сахалинские нивхи, нанайцы – все эти народности говорят о потопе. Но перед этим событием присутствует огонь с неба. Затем — резкое похолодание, и в итоге – гибель всего живого.
Существует версия, что до «большой воды» произошло столкновение Земли с метеоритом. В результате Гиперборея исчезла под водой. Однако сначала это была часть материка. Потом под воду ушла вся территория, за исключением нескольких островов. А куда делись гиперборейцы? Учёные предполагают, что одна часть жителей Гипербореи мигрировала в южные земли. Другая – на территорию современной Германии, Польши и Белоруссии. Смешиваясь с коренным населением кочевых племён, возникали новые языки, обычаи, менялось культурное наследие.
Легенды русских тамплиеров рассказывают, что Леля (когда-то спутник Земли), вращающийся вокруг планеты за 7 дней, упал на её поверхность. Но упал не случайно. Его уничтожили в космическом сражении. Именно это падение стало причиной глобальной катастрофы, в результате которой Гиперборея погибла. Земная ось сместилась, что повлекло за собой смену климатических условий, а гиперборейцы мигрировали в другие благоприятные места.
Согласно астрономическим вычислениям древних египтян, а также календарю народности майя, катастрофа, обрушившаяся на Гиперборею, датируется 11 542-м годом до нашей эры. Всемирный Потоп, резкое изменение климатических условий заставили наших прародителей покинуть свою страну и расселиться практически по всей земле. Многие учения, дошедшие до нас из древности, упоминают народ на Севере, который владел огромными знаниями.
Другие научные подтверждения существования Гипербореи. Климат
Палеонтологи и океанографы из России, США и Канады определили, что климатические условия Арктики (с 30 по 15 тысячелетие до нашей эры) были мягкими. Воды Северного Ледовитого океана были тёплыми, никаких вечных льдов на континенте не существовало. Современные подводные хребты Менделеева и Ломоносова возвышались над водной поверхностью океана. Северный полюс имел умеренный климат, который был благоприятным для жизни человека.
Перелётные птицы и их миграция
То, что климат Арктики в прошлом был благоприятным, свидетельствуют ежегодные миграции перелётных птиц. Это можно объяснить генетически запрограммированной памятью о тёплой прародине. Сегодняшнее состояние дна Ледовитого океана показывает, что раньше оно было огромным плато с речными долинами. Учёные считают: это материк, который когда-то возвышался над океаном. Если карту дна Ледовитого океана наложить на карту Герарда Меркатора, совпадения будут удивительными. Поэтому простой случайностью это нельзя назвать.
Сооружения из камня
То, что в северных широтах существовала древняя высокоразвитая цивилизация, свидетельствуют каменные сооружения. Так, на побережье Новой Земли был обнаружен лабиринт. Это является исключительной находкой, ведь ещё ни разу подобные сооружения не обнаруживали в этих широтах. Учёные продолжают находить следы жизни древних цивилизаций по всей Земле, начиная от Ленинградской области, Якутии и заканчивая Новой Землёй.
Поиски легендарной цивилизации
Как показывает история, такие известные личности как Иосиф Сталин и Адольф Гитлер верили в существование Гипербореи. Немецкий вождь даже снаряжал на её поиски несколько экспедиций. Советский Союз не отставал от Германии. По приказу Дзержинского были организованы три экспедиции. Две из них пропали (вероятнее всего, погибли), но одна вернулась в Москву с доказательствами существования Гипербореи. Но по неизвестным причинам руководителя экспедиции Барченко вскоре расстреляли, а остальные члены его группы бесследно исчезли. Что же искали все эти экспедиции? Просто археологический интерес? Нет. Вероятнее всего, им нужны были потерянные знания гиперборейцев. Ведь древние жители северной страны могли приспособить силы природы себе на пользу, для своих нужд.
Все современные экспедиции, направленные на поиски Гипербореи – древней прародины славян, ставят новые вопросы. Появляются новые доказательства реального существования этой страны. Но и загадок становится всё больше. Главное – никто не сомневается, что Арктида имеет отношение к истории древней России. Ни у кого не вызывает сомнения, что русский народ, его язык связан с этой исчезнувшей страной. Пройдёт время, и учёные найдут больше доказательств существования северного материка. Это изменит представления о последних тысячелетиях в истории всего человечества. Возможно, гиперборейцы окажутся не только предками славян, но и потомками внеземной высокоразвитой цивилизации. Время покажет…
Полная статья опубликована на сайте tainy.net
One thought on “Какая она – древняя прародина славян?”
Гиперборея не исчезла. Мудрый народ и поступил мудро . С приближением Калиюги ,чтобы место не было осквернено и загажено скрыли льдами. С приходом Сатьяюги -вновь будет открыто и населено.Не стоит спешить и что-то вымысливать. Всему свой час.