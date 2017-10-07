Какая она – древняя прародина славян?

Её долго считали вымышленной страной, которой в действительности никогда не существовало. Только в ХХ столетии учёные нашли доказательства, подтверждающие её реальность. Эти находки стали сенсацией в научном мире. Гиперборея (она же Арктида), как и Атлантида, погибла из-за глобального катаклизма. Но есть все основания предполагать, что страшная участь постигла не всех её жителей. Существует огромная вероятность, что именно гиперборейцы стали нашими прародителями.

Вопрос исчезнувшей северной страны всегда волновал учёных. Как погибла Гиперборея? Что сообщают источники древних цивилизаций? Как предки славян уцелели после глобальной катастрофы? В какие места могли отправиться выжившие?

Итальянский историк Мавро Орбини в своей книге «Славянское царство» (1601год) написал: «Народ славян намного старше египетских пирамид и многочислен настолько, что полмира заселяет». Хотя письменная история народности, жившей до нашей эры, ничего не рассказывает, следы древнейшей культуры на Русском Севере – научный факт. Древнегреческий учёный и философ Платон писал, что многовековые корни русского народа берут своё начало в Арктиде.

Доказательства существования легендарной Гипербореи. Карта Меркатора

Средневековые карты, находящиеся в музеях мира, показывают, что Гиперборея была расположена на островах вокруг современного Северного полюса. Некоторые учёные уверены, что она занимала также Гренландию и Скандинавию.

О факте существования славянской прародины свидетельствуют работы величайшего путешественника и картографа ХVI века Герарда Меркатора. В его открытиях никогда никто не сомневался, даже в наше время. Как мог этот человек составить точную карту Гипербореи – осталось загадкой. Ведь к тому времени, когда она была составлена (1595 год), этой территории уже не существовало.