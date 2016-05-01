Звонок из мира мёртвых

Изобретение электричества, а затем создание на его основе различных передающих и запоминающих устройств: телеграфа, радиоприемников, компьютеров — не только позволило человечеству выйти на новый уровень развития, но и, казалось бы, разрушило непроницаемую стену, отделяющую мир живых от мира мертвых.

В легендах, имеющихся почти у всех народов, жрецам удавалось и без технических средств поговорить с мертвыми. Но подавляющее число ученых считало такие легенды и мифы просто красивыми сказками.

Не очень доверяли специалисты и рассказам людей с неординарными, экстрасенсорными способностями, повествующих о «голосах умерших», которые звучали у них в голове, подозревая в этом элементарный обман. Подозрительное отношение людей с научным складом ума к голосам умерших стало меняться с конца XIX века.

Под диктовку духов

Еще в далеком 1895 году изобретатели электрического телеграфа Маркони и Эдисон предсказали, что настанет время, когда человечество сможет вступать в контакт с умершими. По их мнению, с помощью радиоволн ушедшие от нас сами найдут способ «связаться» с живыми.

Они даже намекали, что создали такое устройство. К сожалению, его описаний в бумагах ученых не было обнаружено. Так или иначе, но уже с начала XX века в газетах стали появляться заметки о том, что порой аппараты Морзе самопроизвольно начинали отстукивать сигналы, предупреждая о грядущем бедствии.

Но такие сравнительно редкие случаи воспринимались читающей публикой только как занимательные курьезы. Поэтому известие, что с помощью магнитофона можно записывать голоса мертвых, появившееся в газетах в середине XX века, стало сенсацией.

Идея записать голоса духов на пленку принадлежит некоему Дрейтону Томасу. Сначала он предположил, что его аппарат случайно записал обрывки радиопередач, но, внимательно прослушав пленку, Дрейтон в одном из голосов узнал голос своего давно умершего отца.

Но обычно это открытие связывают с именем оперного певца из Швеции Юргенсона. В 1959 году артист участвовал в проекте записи на кассету пения птиц в лесу, недалеко от своего дома в Мельндале. Дома, прослушав пленку, певец наряду с трелями птиц услышал мужской голос, который отчетливо произнес по-норвежски фразу о «птичьих голосах ночи».

Но Юргенсон в момент записи был совершенно один! Пораженный, он сделал в лесу еще несколько записей. На одной из них певец услышал голос умершей матери, предостерегавший его: «Фридрих, за тобой наблюдают!»

Таинственные звуки на кассете заинтересовали певца, и он решил заняться их изучением. Проанализировав прослушанное, он сделал вывод, что голоса говорят на разных языках, часто меняя их в середине фразы.

Однако в структуре предложений, в постановке ударений, делении на слоги голоса делали очень много ошибок. Темп речи менялся практически все время — от текучего говора до скороговорки, понять в которой можно было лишь отдельные звуки.

Годы кропотливых исследований позволили Юргенсону написать и издать в 1963 году книгу «Голоса Вселенной», в 1967 — «Радиоконтакт с мертвыми», которые произвели настоящую сенсацию не только среди читающей публики, но и в научном мире.

Мир иной хранит тайны

Прошло около 10 лет, и латвийский профессор, ученик Юргенсона, Константин Раудив представил новые пленки с мистическими голосами. Многие скептически настроенные ученые пытались опровергнуть его опыты, свидетельствующие, что на пленках слышны голоса, говорящие преимущественно на латышском, немецком и французском языках.

Да и темы для разговоров были слишком странными: цвета одежды, домашняя утварь. Поэтому большинство ученых были убеждены, что голоса, записанные Раудивом, — это случайно уловленные волны радио и телевидения. Разрешить их сомнения помог опыт, проведенный в марте 1971 года.

Инженеры поставили в студии специальную аппаратуру, чтобы перекрыть любое случайное попадание волн радио- и телевещания. В эксперименте использовались лучшие образцы существующей тогда аппаратуры и самая высококачественная магнитная пленка. Раудив пользовался одним записывающим аппаратом, в то время как другой, соединенный и синхронизированный с ним, служил в качестве контрольного.

Чтобы избежать подделки, Раудиву не было разрешено самостоятельно заниматься настройкой. Он только мог отдавать команды в микрофон. Третий записывающий аппарат, синхронизированный с магнитофоном Раудива, записывал все звуки в студии. Запись «голосов Раудива» шла 18 минут, и никто из присутствующих не слышал в студии ни одного необычного звука. Но, прокручивая ленту снова, ученые обнаружили на ней более сотни голосов.

Эксперты были ошеломлены. К тому же контрольный записывающий аппарат не записал абсолютно ничего. «Это невозможно с точки зрения электроники», — признался английский инженер, возглавлявший эксперимент.

Анализ феномена голосов на магнитофонах позволил ученым сделать интересные выводы, не только подтверждающие реальность их существования, но и объясняющие, почему не всегда удается их записать. Никакой записи голосов не происходит, если аппаратура работает в пустой комнате.

При этом должны присутствовать люди. Поскольку это так, всегда, разумеется, существует предположение, что они бессознательно «повинны» в появлении этих голосов.

Несмотря на сенсационные результаты записи голосов умерших, полученные в 60-е годы прошлого столетия, интерес к ним с годами постепенно затих.

Телефон соединяет с потусторонним миром

В конце 90-х годов прошлого столетия в газетах разных стран стали появляться сообщения о телефонных звонках из мира умерших. Такие сообщения кажутся событиями странными и не поддающимися объяснению, но тем не менее звонки случаются все чаще и чаще.

Можно даже подумать, что увеличение интенсивности радиоволн, наполняющих пространства вокруг земного шара, «истончает» стену, отделяющую мир живых и мертвых. Большинство телефонных разговоров происходит между людьми, у которых была при жизни тесная эмоциональная связь: между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, иногда между друзьями.

Такие контакты исследователи называют «целевыми». Как правило, они идут из потустороннего мира и вызваны желанием самого умершего сказать что-нибудь живущим: попрощаться с ними, предостеречь их об опасности или сообщить что-нибудь важное для их жизни.

Например, отец актрисы Иды Люпино, Стэнли, который умер в Лондоне во время Второй мировой войны, не оставив завещания, позвонил дочери шесть месяцев спустя после своей смерти с намерением сообщить необходимую информацию о своей последней воле. Он указал, где находится потайное место, в котором хранятся его бумаги.

Люди, получившие телефонные звонки «с того света», рассказывают, что голоса мертвых звучат точно так же, как и при жизни. Более того, умершие часто используют ласкательные имена и свои любимые словечки.

Телефон при этом звонит как обычно, хотя некоторые люди говорят, что звонок все-таки звучит как-то вяло и неестественно. В большинстве случаев связь при таких звонках бывает плохой, с множеством помех и вклинивающихся голосов, словно при пересечении линий. Во многих случаях голос мертвого можно расслышать с трудом, и по ходу разговора он делается все тише и тише.

Очень редко возникает обратная связь: когда инициатором звонка является живой. Человек, делающий звонок, даже не догадывается, что в момент разговора его собеседник был уже мертв.

Одной женщине приснилась ее подруга, с которой она не виделась семь лет. Сон очень обеспокоил ее: она увидела, что приятельница лежит на полу в луже крови. Проснувшись, женщина заволновалась и решила позвонить ей. Когда та ответила, женщина успокоилась. Подруга рассказала, что лежала в больнице, но сейчас ее выписали и через несколько дней к ней можно будет прийти.

Когда женщина приняла приглашение, ее собеседница вдруг занервничала и сказала, что перезвонит позже. Через некоторое время, так и не дождавшись ответного звонка, женщина позвонила сама. На звонок ответили родственники подруги и сообщили, что та умерла шесть месяцев назад…

После телефонов пришло время телевизоров и мониторов компьютеров. Известные в мире специалисты в области видео-аудиоконтакта с миром умерших Маги и Жуль Харш-Фишбах из Люксембурга в 1987 году при помощи специального оборудования получили отчетливое изображение контактирующего с ними умершего человека на телевизионном экране.

А еще через год Маги получила уникальнейшие компьютерные снимки и смогла поддержать недолгий контакт через компьютер со своим умершим другом.

Примерно в это же время в Англии супружеская пара стала неожиданно получать электронные письма от некого Томаса Хардена, уверявшего, что он пишет им из 1545 года. Опытные лингвисты подтвердили, что язык письма полностью соответствует той эпохе и возможность подделки полностью исключена. После получения 250 писем от Томаса той же семейной паре неожиданно пришло письмо из 2109 года.

А вот что писал американский еженедельник «Уикли уорлд ньюс». На протяжении семи месяцев Фил Шравер — 56-летний специалист по электронике из Оклахомы — неоднократно общался с дорогими его сердцу покойницами: женой и дочерью.

В ходе каждой такой беседы он видел их обеих на экране цветного телевизора и слышал голоса умерших через его динамик. Все началось с того, что в течение двух лет Шравер безуспешно бился над созданием принципиально новой конструкции телевизионной антенны.

После долгих трудов, в июле 1990 года опытная модель ее была, наконец, изготовлена. Но едва Шравер подключил антенну к телевизору, как на его экране появилось размытое изображение девушки, которая тут же заговорила.

Изобретатель опешил, потому что узнал в изображении на экране собственную дочь Кэрин, погибшую в автокатастрофе в 1986 году. Спустя пару дней, когда Шравер вновь опробовал антенну, на экране возникла Алисия — его давно умершая жена. Она тоже заговорила с ним, и Шравер узнал ее голос, хотя и не мог разобрать слова: их заглушали помехи.

Сталкивались с миром умерших, возникающим на экране телевизора, и россияне.

«Это случилось 6 февраля 1990 года, — рассказывает Е.Никифорова из Новороссийска. — Я смотрела по телевизору программу «Время». Неожиданно экран покрылся полосами, а потом на нем появилось мужское лицо — как бы в дымке. Оно было неподвижным — что-то вроде фотографии.

Я вгляделась в него и закричала от ужаса. С экрана на меня в упор смотрел мой брат Миша, скончавшийся в 1985 году. Спустя несколько секунд по экрану опять побежали полосы, а затем телевизор вновь стал показывать программу «Время».

Казалось бы, приведенные примеры случаев записи голосов на магнитофоны, телефонные разговоры с умершими, их лица, возникающие на экранах телевизоров, однозначно свидетельствуют о том, что мир мертвых существует и что с помощью технических средств возможно установить с ними контакт. Но не все так просто.

Некоторые исследователи аномальных явлений считают, что можно дать другое объяснение всем этим феноменам. Голоса и изображения на экране телевизора не принадлежат миру умерших. Они являются информацией, запечатленной в мозгу живых людей.

На подсознательном уровне она психокинетическим образом передается на магнитофонную пленку, экран телевизора или мембрану телефона. То, что эта информация действительно может храниться в мозгу живых, подтверждает факт, о котором уже упоминалось в статье: никакой записи голосов не происходит, если аппаратура работает в пустой комнате: в ней должны присутствовать люди.

Поэтому все приведенные примеры надо рассматривать не как окончательную точку в решении проблемы «Существует ли мир мертвых?», а только как еще один шаг к ее решению.