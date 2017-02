«Заповедь» Редьярда Киплинга. Читать и перечитывать!

Редьярда Киплинг — британский писатель, поэт, автор бессмертной «Книги джунглей» и «Ким». На своей родине стал популярен благодаря своим проницательным стихотворениям. Он стал первым английским писателем, кто получил Нобелевскую премию по литературе.

«Заповедь» является одним из лучших стихотворений Редьярда Киплинга. Оно было напечатано в 1910 году, в журнале American Magazine, и сразу же приобрело огромную популярность.

«Заповедь» — это некое напутствие Киплинга, оптимистичное и жизнеутверждающее. Всего в несколько абзацев он рассказал, как стоит жить. И хотя обращение в нем направлено к мужскому полу («Тогда, мой сын, ты будешь Человек!»), нам всем полезно выучить его наизусть! Ведь каждая строка этого произведения может стать личностным девизом.

«Заповедь», Редьярд Киплинг Владей собой среди толпы смятенной,

Тебя клянущей за смятенье всех.

Верь сам в себя наперекор вселенной,

И маловерным отпусти их грех.

Пусть час не пробил, жди, не уставая,

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них.

Умей прощать и не кажись, прощая,

Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,

И мыслить, мысли не обожествив.

Равно встречай успех и поруганье,

He забывая, что их голос лжив.

Останься тих, когда твое же слово

Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,

Когда вся жизнь разрушена и снова

Ты должен все воссоздавать c основ.

Умей поставить в радостной надежде,

Ha карту все, что накопил c трудом,

Bce проиграть и нищим стать как прежде

И никогда не пожалеть o том.

Умей принудить сердце, нервы, тело

Тебе служить, когда в твоей груди

Уже давно все пусто, все сгорело

И только Воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседуя c царями,

Будь честен, говоря c толпой.

Будь прям и тверд c врагами и друзьями.

Пусть все в свой час считаются c тобой!

Наполни смыслом каждое мгновенье

Часов и дней неуловимый бег —

Тогда весь мир ты примешь как владенье

Тогда, мой сын, ты будешь Человек!