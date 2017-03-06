В Перу пришлось прекратить работу международного аэропорта из-за 12 НЛО

Появление дюжины светящихся НЛО сорвало работумеждународного аэропорта Хорхе Чавес, находящегося в городе Лима, столице Перу. Инцидент занесен в официальные бумаги, как и переполох в аэропорту и задержка работы на три часа.

Шарообразные НЛО, светящиеся белым и желтым, численностью 12 штук пролетели над самым аэропортом, выстроившись в ломанную линию. Этот инцидент привлек внимание уфологов, отмечавших повышенную активность НЛО в их стране весь февраль. Один из уфологов по имени Марио Зегарра заявил, что имеет запись переговоров пилотов с диспетчерской, в которой говорится о 12 объектах с кодом 0000, который обозначает НЛО.

Уфолог твердо намерен предать этот случай огласке, ради чего планирует собрать и провести конференцию 11 марта.

Другой уфолог, Джошуа Корнехо, считает, что эти НЛО были зафиксированы при помощи камеры ночного видения и весьма маловероятно, что были различимы ночью невооруженным взглядом.

Источник