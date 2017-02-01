В мире расцвел цветок удумбара: это случается раз в 3000 лет

С тех пор режим утверждает, что удумбара — это яйца златоглазки. Хотя внешне между яйцами златоглазки и удумбарой есть некоторое сходство, но яйца быстро портятся после того, как вылупляется личинка, а цветы сохраняются в течение долгого времени и испускают аромат. Само слово «удумбара» происходит из санскрита и означает «цветок с небес».

Яйца златоглазки.

Согласно буддийской легенде, удумбара предвещает прибытие Священного царя, который «вращает колесо, исправляющее дхарму в мире». Он примет человека любой религиозной принадлежности, с милосердием предлагая спасение всем.

В восьмом томе буддийских текстов «Фонетика и трактовка Хуйлинь» говорится: «Цветок удумбара — порождение сверхъестественных сил; это небесный цветок, и он не существует в земном мире. Когда Татхагата или Царь с золотым колесом придёт в человеческий мир, благодаря его великой добродетели и благословению расцветёт цветок удумбара».

В саду у китайского дедушки Дина (Ding), что живёт в городе Шэньян (Shenyang), есть стальные трубы, что само по себе хорошо. Правда, трубы нужно время от времени чистить, но это тоже ничего. Чисткой Дин однажды и занялся. Чистил он, чистил, и тут дедушкина рука коснулась кое-чего пушистого. Старик глянул и с удивлением обнаружил…

…Крошечные белые цветы, растущие на трубе, прямо на гладкой стали. Ровно 38 цветочков со стеблями тоньше человеческих волос. Дин измерил — диаметр каждого цветка составил 1 миллиметр.

Дед понаблюдал за чудными растениями и заметил, что цветочки раскрываются по утрам и закрываются с началом солнцепёка. Донельзя озадаченный Дин решил проконсультироваться с компетентными соседями.

И всё же интересно — для чего Дину нужна в саду такая труба? (фото с сайта ananova.com).

Те сказали ему, что растение, по-видимому, не что иное, как легендарный цветок Удумбара (Udumbara), который никто никогда в глаза не видывал (что, впрочем, не мешает представлять его, например, как гигантский голубой лотос), и старику, значит, крупно повезло.

А это снимки южнокорейского Удумбары образца 2004 года (фото с сайта buddhistchannel.tv).

По легенде, Удумбара впервые расцвёл после рождения Будды и с тех пор цветёт довольно редко — раз в три тысячи лет. Буддисты расценивают это цветение как сверхъестественный знак или предзнаменование. Дедушка расценил его точно так же: «Без почвы, без воды! Эти цветы могут принести мне удачу», — обрадовался он. Ну ещё бы, сразу 38 Удумбар, будет дедушке счастье.

Ложку дёгтя в благостную картину попытался было влить эксперт по цветам Го Си-чан (Guo Xi-chang), сказавший, что редкое растение — какой-то мох, ведь так не бывает на свете, чтоб цветы росли без почвы и вообще без всего. Но к его словам никто особо не прислушался — зачем мох, если тут явный Удумбара.

Замечательную историю о деде с цветами на стальной трубе с подачи китайских СМИ поведал миру сайт Ananova. Русскоязычной аудитории новость донёс, в частности, «РБК». И всё же к этим сообщениям нужно сделать небольшое дополнение, про Корею и не только.

В октябре 2000 года монахи одного из буддистских храмов Сеула заметили странную вещь — на лбу позолоченной статуи божества выросли маленькие белые цветы, 21 штука. Каждый сантиметр высотой. Поглазеть на чудо ломанул народ — больше 7 тысяч человек. Оно и понятно, Удумбара цветёт нечасто.

В сентябре 2006 года о Удумбаре рассказывала New Tang Dynasty TV — китайская телекомпания (фото с сайта ntdtv.com).

Впрочем, следующего цветения ждать пришлось не три тысячи лет, а всего четыре года: в октябре 2004-го в Сеуле на здании корейской спецслужбы (Korea Central Intelligence Agency — KCIA) Удумбара был обнаружен на уровне пятого и седьмого этажей. В общем, священное растение время от времени радует жителей Земли своим появлением в самых неожиданных местах, и старичок с трубой — просто самый свежий тому пример.

Цветочки у статуи в буддийском храме. Китай (фото с сайта ntdtv.com).

Теперь вернёмся к цветочному эксперту Го Си-чану, который что-то говорил про мох. Он был не прав, потому что белые цветочки — это (сюрприз-сюрприз!) яйца насекомых. Причём насекомого самого обыкновенного, оно так и называется — златоглазка обыкновенная (Chrysopa carnea).





Белые цветочки, на которых расположилась златоглазка, самые настоящие и на стальных трубах не растут (фото с сайта insektenfotos.de).

Личинки у этого сетчатокрылого существа отличаются каннибализмом — они пожирают отложенные яйца. Поэтому златоглазка «придумала», как спасти одну часть потомства от другой: её белые зародыши как на ножках стоят на тоненьких, похожих на волосы нитевидных стебельках.

Согласитесь, эти яйца очень-очень похожи на «цветы» деда Дина (фото с сайта life.uiuc.edu).

Обычно яйца откладываются в тенистых и влажных местах: на коре, листьях и стеблях растений. Но, судя по корейским и китайским историям, могут появляться и на других поверхностях.

Что же до случая со старичком Дином, то тут есть одна неувязочка: его «цветы» раскрывались и закрывались, а с яйцами такого не происходит. Во всём остальном точное сходство «Удумбары» с яйцами насекомого.