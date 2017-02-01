Учитесь мало говорить

Лишние бессодержательные разговоры сильно растрачивает твою энергию, особенно болтовня, подкормленная эмоциями. Когда у тебя в жизни что-то происходит, попробуй одну практику — не говори об этом никому, когда аж до боли чешется рассказать. Что-то случается — сохрани это в себе, тогда ты сохранишь внутри себя силу и потенциал этого происшествия.

Так же когда кто-то пытается вовлечь тебя в свои рассказы — сохраняй спокойствие и следи за своими эмоциями, не позволяй им управлять тобой и вовлекаться в чужие эмоции. Это заметят даже окружающие — в каком ореоле силы и загадочности ты начнешь пребывать, а на самом деле ты просто сохранил себя, не растратив для более ценных подвигом, чем пустоплюйство.

Слова и мысли влияют на нашу жизнь. ДНК воспринимает человеческую речь.

Учёные пришли к ошеломляющему выводу: ДНК воспринимает человеческую речь. Её «уши» прямо-таки приспособлены к улавливанию звуковых колебаний.

Пушкин когда-то писал своей жене: «Не марай душу чтением французских романов». Наш современник разве что улыбнётся этому наказу гения, а зря. Молекулы наследственности получают и акустическую, и световую информацию: молчаливое чтение доходит до клеточных ядер по электромагнитным каналам. Один текст оздоравливает наследственность, а другой её травмирует.

Молитвенные слова пробуждают резервные возможности генетического аппарата. Проклятие разрушает волновые программы, а значит, нарушает нормальное развитие организма.

П. Горяев считает, что с помощью словесных мыслей-форм человек созидает свой генетический аппарат. К примеру, ребёнок, взявший от родителей определённую программу, начинает дебоширить, сквернословить. Тем самым, он разрушает себя и свою среду – как социальную, так и психологическую. И катится этот «снежный ком» из поколения в поколение.

Так что генетическому аппарату совсем небезразлично, о чём мы думаем, говорим, какие книги читаем. Всё впечатывается в волновой геном, то есть волновую генетическую программу, которая меняет в ту или иную сторону наследственность и программу каждой клетки. Так, слово может вызвать рак, а может вылечить человека. Причём ДНК не разбирает, общаетесь вы с живым человеком или с героем телевизионного сериала.

Как слова и мысли влияют на нашу жизнь

Задумывались ли вы когда ни будь о том, что слова и мысли влияют на нашу жизнь?

На самом деле, они не просто влияют,они формируют нашу реальность! И от того, что вы говорите зависит какую жизнь вам жизнь! Если вы видели фильм о воде «Великая тайна воды», то наверняка вспомните, что вода способна воспринимать, сохранять и передавать информацию даже такую тонкую, как человеческая мысль, эмоция, не говоря уже о словах. Под их воздействием меняется вся структура воды, ее молекула, а так как мы сами состоим из воды, то соответственно человек может сам воздействовать словом и мыслью на свое здоровье и тело. Давайте посмотрим на самые распространенные фразы в нашей жизни, и как итог, что мы получаем. Итак начнем!

Говоря — «ничего себе!» — как вы думаете, много ли вы для себя получите? Конечно, нет! Сразу вспоминайте, были ли у вас такие случаи, когда вам чего — либо не доставалось? Всем досталось, а вам нет. Эта ситуация, ответ вселенной на фразу — «ничего себе!»

Вспомните, как часто вы говорите, — «я вообще ничего не слышу (не вижу, не чувствую и т.д.)!!!» Как вы думаете, что привлекут эти слова в вашу жизнь? — Конечно болезни глаз, ушей, носа.

Говоря и думая — «Я толстая»- вы получаете плюсом лишние килограммы.

Говоря — «я худею» — вы приобретаете болезни и начинаете чувствовать себя хуже, так как слово «худею», от слова «худ». Замените эту фразу на — «Я стройнею» — и тогда эта мыслеформа начнет положительно влиять на вас.

Говоря «У меня нет денег», вы соответственно никогда не будете в финансовом изобилии. Очень помогает привлекать финансы фраза — «Ко мне легко и часто приходят деньги!» И как только вы не будете препятствовать своими негативными мыслями процессу осуществления заявленного, так вы сразу почувствуете, как легко для вас открываются новые возможности прихода денег в ваш кошелечек! 3

Говоря в ответ на благодарность — «на здоровье!» — вы отдаете свое здоровье!!! Тем самым предлагая другому — на, возьми мое здоровье! Замена этим словам есть — очень приятная и душевная фраза. Когда говорят «благодарю», отвечайте — «ВО БЛАГО».

Используя приставку «бес» в словах вы привлекаете беса в свою жизнь. Приставки «бес» в русском языке не существовало никогда! Новые правила правописания навязаны русскому народу после переворота 1917 года. «Бес» — приставка, внедрённая в русский язык в 1921 году Луначарским-Лениным вопреки правилам русского языка. Это правило внедрено специально, чтобы презираемого беса восхвалять и превозносить. Посмотрите на слова: «бессильный», «бесполезный», «бесцельный», этими словами мы даем силу этой нечистой силе. Заменяйте ее на «без». И тогда все встанет на свои места. 2

Слова «У меня вроде ничего нет» — программируют на отсутствие чего — либо в вашем Роду!

Говоря «мне нужно», «мне надо» — вы проживаете жизнь из нужды и под влиянием обстоятельств, тем самым лишая себя возможности быть хозяином своей жизни. Эти слова хорошо бы заменить на «я выбираю».

Говоря ребенку «ты дурак» — он будет у вас плохо учится. Потому, как вы сами создали его не здравомыслящим!

Говоря близкому человеку — «глаза бы мои тебя не видели», «ты достал меня», «отстань от меня», «исчезни из моей жизни» — вы программируете разрыв отношений с этим человеком. Не удивляйтесь, если муж ваш, или ребенок потом уйдет из семьи, или чего еще хуже из жизни. Но именно так работает закон Вселенной. Чего вы просите, то вам и приходит! Вспомните русскую сказку, когда жена сказала своему мужу — «да чтоб ты провалился!» То именно это, в ту же секунду и произошло. Ведь это не случайно! Русские всегда знали силу слов и мысли и в сказках показывали, как работают вселенские законы!

Говоря ребенку «Ты упадешь», «Там ноги переломаешь, шею свернешь!» То, пожалуйста, не удивляйтесь, если с вашим ребенком произойдет именно это! Вы сами, опять же создали сценарий жизни своему ребенку. Вспомните, как часто вы говорите, — «ведь я же тебе говорила, что будет именно так», — это тоже именно этот случай, когда вы сами привлекли негативную ситуацию в жизнь вашего близкого, а значит и в свою.

Говоря о мужчинах «все мужчины …..,, нет ни одного нормального!» — так оно и получается, что каждый последующий в вашей жизни мужчина, будет вам приносить лишь одни страдания и огорчения.

Говоря человеку – « я тебя не перевариваю!»- вы получаете проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Ты у меня на шее сидишь!» — получаете остеохондроз.

«Сердце кровью обливается», «У меня чуть сердце не остановилось» — считай, что заказали в небесной канцелярии болезни с сердцем.

Чтобы не произошло плохого, очень важно не думать о нем, и уж тем более не произносить негативную информацию. Недаром же существует поговорка — «Сказано — сделано!» То есть, сказав, вы уже это почти осуществили. Вы запустили программу исполнения! Но не все так плохо, точно так же работают и хорошие слова и мысли. Создавая и выпуская на свободу позитивную мысль, вы в результате получаете позитив в жизни, в качестве добрых людей и приятных событий.

И еще одна важная информация — ругая человека, засылая на него проклятия, называя его обидными словами и оскорблениями, тем самым вы влияете не только на его биополе, но и на свое! Вы разрушаете свою тонкую энергию и навлекаете то же самое проклятие на себя и своих детей! Прежде чем высказаться крепко в адрес кого-то, очень стоит задуматься, а стоит ли! Может лучше сдержаться! А свои эмоции выпустить в крике в лесу, тем самым сняв напряжение с себя и получив массу приятных ощущений во всем теле.

Заменяя отрицательные мысли и слова на положительные, вы создаете вокруг себя пространство любви и позитива и в этом случае, все негативное будет обходить вас стороной. А произнося слова «Я люблю» и «БлагоДарю» вы меняете и воздействуете на весь мир. Давайте как можно чаще дарить улыбку, любовь, благодарность и прощение создавая чистые энергии света в нашей Вселенной.

Негативных слов, которые влияют на наш жизненный сценарий очень много, но теперь я думаю, вы и сами сможете их отследить в своей речи и не позволите им взять верх над вашей жизней! Поверьте, только лишь изменив мышление и речь, вы кардинально с «неудачной» сможете поменять свою жизнь на счастливую и радостную.