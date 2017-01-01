Ученым удалось победить страх смерти — видео

Ученые Университета Барселоны провели эксперимент, в ходе которого им удалось доказать, что страх перед смертью можно уменьшить. Этого можно достичь определенными тренировками, когда человек начинает видеть себя и мир как бы со стороны.

Танатофобия – страх смерти, довольно распространенная среди людей патологией. В этом нет ничего удивительного, так как страх является частью инстинкта самосохранения. Однако бывает, что это чувство преследует человека даже тогда, когда ему ничто не грозит. Попыткой избавить человека от страха смерти стал эксперимент ученых Университета Барселоны.

Участников эксперимента облачили в специальные костюмы и выдали VR-шлемы. На первом этапе участники «подвергались» виртуальным ударам мячиками, при этом «удары» были довольно чувствительными благодаря спецкостюмам.

На втором этапе человек наблюдал себя со стороны, от третьего лица. Такое изображение специально было выбрано специалистами, потому что именно так видит себя человек, переживший клиническую смерть. Одновременно с этим участникам отключили блоки обратной связи. В результате они перестали чувствовать удары мячами.

Потеряв тактильную связь с VR-миром, все участники заявили об уменьшении чувства страха перед смертью. Ученые предполагают, что в данном случае происходит психологическое отделение человека от своего виртуального тела со всеми вытекающими из этого физическими ощущениями. Он видит, что ничего ужасного с ним не происходит.

Таким способом была продемонстрирована возможность существования сознания человека вне физического тела. Это позволяет уменьшить страх смерти.