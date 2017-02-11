Ученых озадачило омоложение космонавта-близнеца

Результаты влияния космоса на одного из близнецов удивили ученых, которые изучали состояние его организма. Все показатели космонавта указывают на процесс омоложения.

В уникальном эксперименте согласились участвовать американцы-близнецы Марк и Скотт Келли. Суть исследования заключалась в том, что один близнец, Скотт, летит в космос, а второй – остается на Земле. Ученые хотели сравнить изменения в организме двух братьев и изучить, таким образом, влияние космоса на человека.

Исследование проводили несколько групп ученых из 12 университетов. Все они отметили явные изменения в организме Скотта. Самым большим открытием стало то, что увидели генетики. В хромосомах космонавта удлинились теломеры, которые с возрастом у всех людей укорачиваются. Эти участки хромосом отвечают за процессы старения. Удлиняться с возрастом они не могут.

Однако, у Скотта на протяжении всего полета теломеры удлинялись, что полностью противоречит ожиданиям ученых. Интересен также тот факт, что после возвращения на Землю, показатели быстро вернулись к тем, что были у космонавта до полета. Ученые пока не называют космос – гарантией омоложения. Чтобы проверить данный факт, нужно провести еще ряд дополнительных исследований.

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