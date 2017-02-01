Вы когда-нибудь задумывались, почему в детстве время идёт медленнее, чем сейчас? Когда мы были маленькими, время буквально «тянулось»: дождаться окончания тихого часа в детском саду, или конца последнего урока в школе, было непосильной задачей. Сейчас время летит просто с огромной скоростью.

Время существует объективно и непрерывно. С равными промежутками одна минута сменяет другую, один день — другой, проходят месяцы, года, столетия. Но, несмотря на то, что ход времени во всем мире подчиняется одним законам, для каждого отдельного человека один и тот же промежуток объективно прошедшего времени может представляться короче или длиннее, чем он был на самом деле. Для разных людей один и тот же отрезок времени может иметь совершенно различные значения. Для одного человека неделя «тянется» как месяц, для другого же неделя «пролетает» словно пара дней.

Существует несколько теорий того, почему в детстве, когда мы сидим за школьной партой оно тянется медленно, зато в во взрослой жизни всегда на что-то не хватает времени, а в старости дни пролетают как один миг?

Теория 1. Части жизни.

Суть этой теории заключается в том, что у людей разного возраста разная «мера времени» в сравнении со всей их жизнью. В первые годы жизни человека периоды измеряются месяцами и полугодиями, в дальнейшем же происходит как бы «растягивание» времени. Время измеряется уже не годами, а десятилетиями «Один год для пятилетнего ребенка, равен для него 1/5 всей его жизни. Логично, что он будет казаться в 10 раз продолжительнее, чем один год пятидесятилетнего человека, котороый для него равен 1/50 всей жизни.

Теория 2. Познание мира.

Ход психологического «течения» времени замедляется, если человек живёт в процессе восприятия информации. В детстве ребенок как губка впитывает новые знания и каждый его день наполнен впечатлениями и открытиями. По мере взросления человек всё больше действует автоматически, меньше познает мир и впитывает информацию. Поэтому с годами мы ощущаем ускорение хода времени. Если человек изо дня в день совершает одни и те же монотонные действия или увлечен только одной какой-нибудь мыслью или идеей, то, состарившись, он разводит руками: «Как быстро пролетели отведенные мне годы, как много я не успел сделать».

Теория 3. Биологические процессы.

Две предыдущие теории основывались лишь на субъективном восприятии хода времени для каждого отдельного человека в разные периоды его жизни. Учёный физик-биолог доктор Митра пошёл в своих исследованиях дальше: предположив, что время действительно движется тем быстрее, чем больше лет человеку, он задал вопрос — почему возрастает скорость движения времени с возрастом?

Ответ нашелся в анализе процессов развития и старения человека, хотя это также применимо к любым другим живым существам, которые развиваются по тем же принципам. Обратите внимание, что в детстве все процессы в организме человека направлены на развитие клеток и органов, то есть организм человека прогрессирует. В юности эти процессы достигают своего пика, затормаживаются и к зрелости уже продвигаются в ином направлении — на регресс. То есть от детства к старости процессы развития, а именно обмена веществ сильно замедляются. Вывод напрашивается сам собой, скорость обмена веществ обратно пропорциональна ощущению скорости движения времени.

Таким образом, доктор Мирта сделал вывод: чем быстрее идут процессы обмена веществ, то есть развития клеток и органов человека, тем медленнее ощущается движение времени. И наоборот, чем медленнее происходят процессы обмена веществ, тем быстрее движется время для человека.

Заглядывая наперед, доктор Мирта, выдвинул гипотезу, что с моментом наступления смерти — время приобретает максимальную возможную скорость. И именно поэтому живые не могут общаться с тем, кто умер. Но эта гипотеза требует дополнительного исследования, которое, возможно, будет опубликовано в будущем.

Источник: © Fishki.net