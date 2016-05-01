Ну хорошо! Если дельфины такие умные, как вы говорите, то почему они не построили свою цивилизацию?



— О какой цивилизации вы говорите? Дельфины живут в прекрасном для себя мире. У них практически нет естественных врагов, кроме, как раз, людей. Океан занимает 2/3 площади всего земного шара. Вдоволь еды. Что им еще делать, кроме как есть, играть и жить в своё удовольствие? Что вы хотите увидеть в качестве их цивилизации? Многоквартирные дома или офисы? Бордели? Золотые рудники? Банки с их кредитами и ипотекой? Фондовые рынки? Автомобили и нефтяные скважины? Армию, суды, может, тюрьмы, со сторожевыми вышками и колючей проволокой? Или, по–вашему, они должны строить религиозные храмы? Может быть, их отличие от нас в том и состоит, что им хватает ума не заниматься всей этой ерундой.

А может и построили: